Lascari Cefalù, beffa al 91’: il Partinicaudace passa allo scadere. Tutti i risultati



Al “M. Ilardo” finisce 0-1 dopo una gara di sacrificio e attenzione. È quanto accaduto al Lascari Cefalù nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, sconfitto per 0-1 dal Partinicaudace al “M. Ilardo”, al termine di un incontro deciso soltanto al 91′.

La formazione giallorossa, alle prese con una rosa ridotta a causa dei numerosi infortuni, ha affrontato una squadra di tradizione e prestigio con attenzione e personalità, dimostrando di poter competere ad armi pari. A fare la differenza sono stati alcuni episodi sfavorevoli, culminati nel gol degli ospiti al 91’, quando il pareggio sembrava ormai vicino.

Mister Giovanni Comito è costretto a fare i conti con le assenze e con scelte rese complicate dall’infermeria. In avanti trova spazio Orarah Johnson, affiancato dalla consueta coppia formata da Sferruzza e Mocciaro.

Il primo tempo vede il Partinicaudace cercare di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla e una maggiore densità a centrocampo.

Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che la squadra di Comito abbia interpretato la gara nel modo giusto, mostrando attenzione nella fase difensiva e buone intuizioni quando si tratta di ripartire.

La ripresa si apre con un Partinicaudace più intraprendente, soprattutto sulla corsia di sinistra, ma il Lascari Cefalù continua a difendersi con ordine, senza rinunciare a cercare gli spazi per colpire. Al 50’, però, arriva l’episodio che cambia il volto della partita.

Un errore durante un rilancio a centrocampo favorisce la ripartenza degli ospiti; il portiere Marino interviene fuori area e viene espulso.

Comito è costretto a rivedere immediatamente l’assetto della squadra, richiamando Mocciaro per inserire il secondo portiere Stassi.

Il tempo scorre, la fatica si fa sentire e la squadra di casa continua a lottare per difendere un pareggio che, alla luce delle circostanze, avrebbe avuto un valore importante.

La beffa arriva al 91’. Castagna è costretto a lasciare il campo per un infortunio apparso subito serio e il Lascari Cefalù rimane in nove uomini.

Proprio sull’azione successiva, il Partinicaudace trova il varco decisivo: Rega lascia partire un preciso rasoterra che supera la difesa giallorossa e regala agli ospiti lo 0-1.

La gara si chiude dopo 98 minuti di gioco, con il Lascari Cefalù costretto ad arrendersi dopo aver affrontato una parte consistente della ripresa in inferiorità numerica e gli ultimi istanti con due uomini in meno.

Resta il rammarico per una partita nella quale i giallorossi avevano mostrato di poter ottenere un risultato positivo.

Al fischio finale resta la sensazione che il Lascari Cefalù avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. Il risultato premia il Partinicaudace, ma non cancella quanto mostrato dai giallorossi sul campo.

La sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si chiude dunque con la vittoria del Partinicaudace per 1-0 sul Lascari Cefalù, grazie alla rete di Rega al 91’.



Il Lascari Cefalù di Giovanni Comito è sceso in campo con Marino, Costa A., Costa C., Vitale, Provenza, Raia, Catanzaro, Pucci, Sferruzza, Mocciaro e Orarah. A disposizione Stassi, Spampinato, Castagna, Corsino, Ferrito, Cherif, Consigliere, B. Justice e Cerami.

Il Partinicaudace allenato da Giacomo Filippi ha risposto con Elezaj, Rega, Bonasia, Di Mercurio, Raimondi, Florio, Iezzi, Sanseverino, Mistretta, Concialdi e Alfano. In panchina Faraone, Duli, Mone, Barbara, Bonello, Rosciglione, Pampalone e Prestianni.



Una sconfitta amara per i giallorossi, maturata dopo una prova generosa e una lunga battaglia in condizioni di evidente difficoltà.



risultati della sesta giornata – Eccellenza, Girone A

Sabato 17 ottobre:

Marsala 1912 – 90011 Bagheria 2-0;

Parmonval – Don Carlo Lauri Misilmeri 0-1;

Sancataldese – Castellammare Calcio 94 0-0;

Vigor Borgetto – Città di San Vito Lo Capo 1-3.

Domenica 18 ottobre:

Alcamo 1928 – Montelepre 0-1;

Lascari-Cefalù – Partinicaudace 1959 0-1;

San Giorgio Piana – Akragas SLP 2-0;

Unitas Sciacca – Kamarat 1972 1-1.



La classifica dopo la sesta giornata

Marsala 1912 primo con 15 punti; Montelepre secondo con 13; Castellammare Calcio 94 terzo con 12; Partinicaudace quarto con 12; Akragas SLP quinto con 12; Don Carlo Lauri Misilmeri sesto con 11; Sancataldese settima con 11; Alcamo 1928 ottavo con 10; Unitas Sciacca nono con 7; Kamarat decimo con 7; Città di San Vito Lo Capo undicesimo con 7; San Giorgio Piana dodicesimo con 7; 90011 Bagheria tredicesimo con 6; Lascari-Cefalù quattordicesimo con 4; Parmonval quindicesima con 1; Vigor Borgetto sedicesimo con 0 punti.