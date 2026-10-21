Parco delle Madonie, al via i lavori sugli infissi storici di Villa Sgadari. Interventi anche a Palazzo Pucci Martinez e al laghetto di Mandria del Conte



Un finanziamento dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente consentirà di restaurare gli infissi in legno di Villa Sgadari, storica dimora di proprietà dell’Ente Parco delle Madonie, ora sede del Museo del Carretto e dei Pupi siciliani. Interventi previsti anche a Palazzo Pucci Martinez e al laghetto di Mandria del Conte.

A coordinare i lavori sarà l’ingegnere Salvatore Sabatino, dirigente dell’Unità operativa 4 dell’Ente Parco delle Madonie, che ha seguito l’intero iter amministrativo e tecnico. “Abbiamo completato le procedure necessarie e adesso possiamo passare alla fase operativa. I lavori saranno eseguiti dalla SAS – Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., società partecipata della Regione Siciliana. È il primo intervento sugli infissi da quando la villa è tornata a essere fruibile”.

Esprime soddisfazione il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ringrazia l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente. “Desidero ringraziare l’assessore Giusi Savarino per la disponibilità e la vicinanza dimostrate alle Madonie. Grazie al suo sostegno possiamo intervenire su Villa Sgadari, un luogo che custodisce una parte importante della nostra storia e delle nostre tradizioni. La collaborazione con la Regione è fondamentale per dare risposte concrete alle necessità del territorio”.

Il presidente Ferrarello annuncia inoltre un intervento simile sugli infissi di Palazzo Pucci Martinez e si compiace per il lavoro svolto dagli uffici dell’Ente Parco: “Un ringraziamento particolare va all’ingegnere Salvatore Sabatino, dirigente dell’Unità 4, per aver seguito con competenza e professionalità l’intero iter amministrativo e tecnico, assicurando il necessario supporto per giungere all’avvio dei lavori ”.

L’attività dell’Ente Parco proseguirà anche al laghetto di Mandria del Conte, dove sono in programma il rifacimento della staccionata che delimita l’area e nuovi interventi di tabellazione, anche in altre zone del Madonie UNESCO Global Geopark.