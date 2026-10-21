«Si legge tutto d’un fiato»: il romanzo di Mario Macaluso conquista la classifica Kindle

C’è una donna che non esiste, una città affacciata sul mare e un mistero che attraversa il tempo. Ed è proprio questa combinazione ad aver portato La donna che non esisteva, il romanzo del cefaludese Mario Macaluso, tra i primi dieci titoli della classifica Kindle di Amazon. Un traguardo che non arriva per caso, ma che nasce dal passaparola silenzioso dei lettori, quelli che chiudono l’ultima pagina e sentono il bisogno di raccontare cosa hanno provato.

Basta scorrere le recensioni per capire cosa stia accadendo. Sono tutte a cinque stelle, e tutte, in modi diversi, raccontano la stessa esperienza: quella di un libro che afferra e non lascia andare. Marianna Bracco lo definisce un thriller psicologico capace di trascinare il lettore in un labirinto di dubbi, dove il confine tra realtà e ossessione si assottiglia pagina dopo pagina, e confessa di aver continuato a pensarci anche a libro chiuso. Rocco parla di un enigma che lo ha tenuto incollato a ogni pagina, mentre per CORA è una storia che si snoda fra passato e presente e che non ti lascia andare fino alla conclusione.

Molti lettori si soffermano sull’ambientazione, ed è forse qui il segreto più profondo del romanzo. Cefalù non è uno sfondo, è un personaggio. Vito racconta di un’ambientazione descritta in modo magistrale e di una figura femminile enigmatica che tiene il lettore sospeso fino a un finale inaspettato. Daniela Redaelli, che si dichiara amante del genere, scrive di essere stata sorpresa da una trama ricca di mistero ma anche di storia, capace di portarti in luoghi che vorresti vivere subito.

C’è poi chi ha colto la cura della costruzione. Michela Scarparo, attratta fin dal titolo e dalla copertina da quell’atmosfera sospesa tra il mistero e il mare, ha apprezzato in particolare la scelta di scandire la vicenda non solo in capitoli ma anche attraverso le date, un ritmo che rende più vivo il peso degli eventi e fa crescere la tensione. E sottolinea la precisione con cui sono restituiti luoghi e atmosfere, fino ai dettagli più piccoli, tanto da avere l’impressione di camminare davvero tra quelle strade. Maria Teresa Di Stasio lo riassume così: un romanzo che incuriosisce già dal titolo e mantiene vivo l’interesse fino in fondo, una lettura particolare e capace di sorprendere.

Ciò che colpisce, leggendo queste voci una dopo l’altra, è la loro concordanza. Chi ama i thriller ritrova la tensione, i colpi di scena, il senso costante di inquietudine. Chi cerca qualcosa di più trova una storia che scava, che interroga, che lascia un segno. E chi conosce Cefalù, o la sogna da lontano, ritrova la luce, il mare e le pietre di una città che nel romanzo diventa scrigno di segreti.

Il successo in classifica arriva in un momento in cui il libro sta trovando nuovi lettori anche tra i banchi di scuola, dove alcuni docenti lo hanno consigliato ai propri studenti. Segno che La donna che non esisteva parla a pubblici diversi, e a ciascuno con la sua voce.

L’edizione Kindle è disponibile su Amazon al prezzo simbolico di un euro, mentre l’edizione cartacea si può ordinare sullo stesso store. Per chi non l’ha ancora letto, le recensioni offrono un’indicazione chiara: conviene cominciarlo quando si ha tempo, perché difficilmente lo si riuscirà a posare.