A Didacta Abruzzo, il Parco delle Madonie racconta la biodiversità siciliana



L’Ente Parco delle Madonie presente nello spazio del Sistema delle Aree Protette della Regione Siciliana, con un percorso dedicato ai suoni, ai profumi e agli ambienti naturali dell’isola.



LANCIANO – Far conoscere la natura attraverso i sensi, avvicinando gli studenti alla biodiversità e al patrimonio ambientale siciliano. È questo il filo conduttore della partecipazione dell’Ente Parco delle Madonie a Didacta Italia -Edizione Abruzzo, la fiera più importante sulla scuola in Italia, in corso presso il quartiere fieristico di Lancianofiera.

All’interno del padiglione dedicato al Sistema delle Aree Protette della Regione Siciliana, lo spazio espositivo richiama l’attenzione di docenti e studenti grazie a un allestimento che propone un approccio diretto alla conoscenza degli ambienti naturali. Immagini, suoni, percezioni tattili e profumi accompagnano i visitatori alla scoperta delle caratteristiche del patrimonio naturalistico dell’isola.

A rappresentare l’Ente Parco delle Madonie è una delegazione guidata dalla dottoressa Rita Militi, funzionario dell’Ente, insieme all’assistente Calogero Casserà.

“Le immagini e le testimonianze raccolte sul campo – afferma Militi – documentano fin dalle prime ore un’affluenza straordinaria di pubblico. Numerosi gruppi scolastici, accompagnati dai rispettivi docenti, affollano con entusiasmo lo stand, attirati da una progettazione espositiva pensata per superare la tradizionale fruizione frontale dei contenuti didattici. L’allestimento propone infatti un percorso interattivo e multisensoriale che abbraccia l’ecosistema siciliano nella sua interezza: un itinerario fatto di percezioni tattili, suggestioni olfattive, sonorità della natura e aromi caratteristici che guidano i visitatori in un vero e proprio viaggio immersivo nella biodiversità dell’isola”.

La partecipazione alla manifestazione rappresenta un’occasione per sottolineare il valore dell’educazione ambientale nella formazione delle nuove generazioni. La conoscenza del territorio, delle specie che lo abitano e degli equilibri che regolano gli ecosistemi costituisce infatti un passaggio importante per sviluppare una maggiore attenzione verso la tutela della natura.

Sul significato dell’iniziativa interviene il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello: “Il rapporto tra la scuola e il Parco rappresenta una direttrice fondamentale per il futuro del nostro territorio. Avvicinare le nuove generazioni alla tutela della biodiversità attraverso percorsi sensoriali ed esperienze formative dirette significa investire sulla consapevolezza civica e ambientale dei cittadini di domani”.

La presenza a Didacta Abruzzo consente così all’Ente Parco delle Madonie di far conoscere il patrimonio naturale, accessibile a tutti, del territorio madonita in un contesto dedicato alla formazione e all’innovazione didattica. Un’occasione di incontro con il mondo della scuola per promuovere la cultura della tutela ambientale.