Castelbuono si prepara alla ventesima edizione del Funghi Fest: tre giorni tra sapori, cultura e spettacolo

CASTELBUONO – Dal 23 al 25 ottobre 2026 Castelbuono ospiterà la ventesima edizione del Funghi Fest, appuntamento ormai consolidato nel calendario autunnale delle Madonie. Per tre giorni il centro storico si animerà con stand espositivi, degustazioni, show cooking, mostre, musica e spettacoli, valorizzando i sapori del territorio e le sue tradizioni.

La manifestazione si aprirà venerdì 23 ottobre alle 17.30 con l’apertura degli stand delle aziende partecipanti nel centro storico. Alle 18.30, in via Sant’Anna, è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. La serata proseguirà alle 21 in piazza Castello con il flash mob degli allievi della scuola di danza Arte in Movimento di Enza Cumbo, con coreografie del maestro Francesco Tusa.

Sabato 24 ottobre gli stand espositivi apriranno alle 10. La giornata offrirà anche l’opportunità di visitare le mostre ospitate nei musei cittadini. Al Museo Civico Castello dei Ventimiglia saranno allestite la mostra fotografica Maxiprocesso di Maria D. Rapicavoli e l’installazione visiva Revelata. Il Museo Naturalistico delle Madonie “Minà Palumbo” ospiterà invece la mostra fotografica Preziose per natura.

Il programma gastronomico prenderà il via alle 12 in piazza Castello con la degustazione e lo show cooking dello chef Giuseppe Roccaforte. Alle 18 spazio ai piatti a base di funghi e alle eccellenze locali, mentre per i più piccoli è previsto il Karlotta Live Show. Alle 19.30 tornerà protagonista la cucina con lo show cooking dello chef Fabio Potenzano.

La serata culminerà alle 21 con il Premio Internazionale della Cultura e del Gusto, presentato da Nadia La Malfa. Alle 22.30 il concerto di Tony Esposito, con il progetto Da Pino Daniele alla World Music, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che sarà seguito dai dj set Hit Dance 90 e Sol Fuego EXES.

Domenica 25 ottobre la giornata si aprirà alle 9 con Artisti a Corte, quinta edizione della mostra mercato d’arte in programma fino alle 18 tra viale Castello e il Belvedere. Dalle 10 saranno nuovamente aperti gli stand espositivi e le mostre nei due musei cittadini.

Alle 10.30 il centro storico sarà animato dalla sfilata del Gruppo Folcloristico Viginti Millys. A mezzogiorno è in programma la degustazione con show cooking dello chef Marcello Spingola. Nel pomeriggio si alterneranno la sfilata itinerante dell’associazione culturale musicale I Re di Esis, alle 15, e quella della Sud Street Band, prevista alle 16.30.

Alle 18 torneranno le degustazioni dedicate ai funghi e ai prodotti locali. La chiusura musicale sarà affidata, alle 18.30 in piazza Castello, all’Adrian Band con il Celentano Tribute Show.

Con la sua ventesima edizione, il Funghi Fest si conferma un’occasione per scoprire Castelbuono attraverso la cucina, l’arte e la cultura, in un periodo dell’anno in cui i colori e i sapori dell’autunno rendono le Madonie una meta particolarmente suggestiva.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i siti www.funghifest.it e www.promomadonie.it.

