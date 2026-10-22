Libri Insieme, a Lascari la lettura diventa occasione di incontro tra generazioni

Venerdì 23 ottobre, nella sede Auser di via Libertà, un pomeriggio dedicato ai libri, alla memoria e alle tradizioni del territorio.

La lettura come occasione di incontro, il racconto come strumento per custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Nasce da queste premesse “Libri Insieme”, l’iniziativa in programma venerdì 23 ottobre, alle 16.30, nella sede Auser di via Libertà, a Lascari.

L’appuntamento mette al centro il valore della cultura condivisa e del dialogo tra persone di età ed esperienze diverse, riconoscendo nei libri una possibilità concreta di avvicinare le generazioni e mantenere vivo il patrimonio di storie, parole e tradizioni che appartiene alla comunità.

A dialogare sarà Maria Elena Amoroso, docente, insieme alla scrittrice Domenica Barbera e a Salvatore Ferro, studioso ed esperto dei modi di dire e dei proverbi siciliani. Un confronto che offrirà spazio alla letteratura e alla ricchezza della tradizione orale, dove espressioni popolari e proverbi conservano tracce della vita quotidiana, della saggezza e dell’identità di un territorio.

Sono previsti gli interventi di Franco Di Noto, presidente dell’Auser Lascari, di Teresa Lala, assessore alle Politiche culturali e Tradizioni popolari, e del sindaco Franco Schittino.

Ad accompagnare il pomeriggio saranno le letture curate da Silvana Ingrao, Floridea Laricchia, Martin Russo e Chiara Giardina, con gli intermezzi musicali di Mario Mitra, alla chitarra e alla voce.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Auser, associazione di promozione sociale che opera per favorire l’invecchiamento attivo, la partecipazione e la solidarietà tra le generazioni. Attraverso attività culturali, occasioni di incontro e progetti condivisi, l’associazione contribuisce a contrastare l’isolamento e a rafforzare i legami sociali, valorizzando il ruolo delle persone nella vita della comunità.

“Libri Insieme” vuole essere proprio questo: un momento da vivere insieme, nel quale la cultura non rimane patrimonio individuale, ma diventa occasione di ascolto, scambio e partecipazione. Perché custodire la memoria significa anche saperla raccontare, affinché continui a parlare a chi verrà dopo di noi.



LIBRI INSIEME

Promozione della lettura, del dialogo intergenerazionale e della memoria del territorio

Venerdì 23 ottobre 2026, ore 16.30

Sede Auser – Via Libertà, Lascari

Dialogo e testimonianze

Maria Elena Amoroso, docente, dialogherà con:

Domenica Barbera , scrittrice;

, scrittrice; Salvatore Ferro, studioso ed esperto dei modi di dire e dei proverbi siciliani.

Interverranno:

Franco Di Noto , presidente Auser Lascari;

, presidente Auser Lascari; Teresa Lala , assessore alle Politiche culturali e Tradizioni popolari;

, assessore alle Politiche culturali e Tradizioni popolari; Franco Schittino, sindaco di Lascari.

Letture dei testi a cura di Silvana Ingrao, Floridea Laricchia, Martin Russo e Chiara Giardina.

Intermezzi musicali a cura di Mario Mitra, chitarra e voce.



