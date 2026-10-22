Linda Troiano: sarà una Serie D Femminile di alto livello e spettacolare

Linda Troiano, allenatrice in B2, a 18 anni, dopo un provino nelle giovanili della Serie A della Rio Casa Mia subito catapultata nel mondo del professionismo.

Dopo il volley giocato, da allenatrice, una pioggia di successi nei settori livello giovanile, con 24 titoli territoriali, dall’U12 6×6 all’U19 femminile, 4 titoli regionali, e più partecipazioni alle finali nazionali, oltre a vari campionati di Serie.

La incontriamo però perchè la sua società ha anche un formidabile sestetto nella D Femminile, tutte talentuose e giovanissime, stesso girone della Kepha di Cefalù.

A lei chiediamo un breve commento sul campionato di Serie D che appresta ad iniziare.



Per quanto riguarda la D Femminile, come procede la stagione e quali sono i vostri obiettivi?

La squadra, che prende il nome di Medtrade Volley Palermo, è allenata da Valentino Renda. È composta da un gruppo U15-U17 che già L’anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie C con lo stesso gruppo, quindi le aspettative sono alte. Ci auguriamo di fare un campionato di alta classifica, in preparazione ai nostri campionati Under.



Quali squadre ritieni più competitive in questa stagione?

Cefalù sicuramente, Mondello e New Efebo Castelvetrano: queste, secondo me, sono le squadre più forti.



Qual è il messaggio che vuoi rivolgere alle giovani atlete che si apprestano ad affrontare i campionati regionali e territoriali?

Auguro a tutte le ragazze che giocheranno nei campionati regionali e territoriali di continuare a inseguire i loro sogni, perseverando con il lavoro in palestra. L’importante è non mollare o arrendersi alla prima difficoltà, cercando di superare sempre i propri limiti. Buon campionato a tutti.

La Medtrade riceverà in casa la Kepha all’8ª giornata.

