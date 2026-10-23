Terremoti nel Tirreno meridionale: la più intensa di magnitudo 5.0. Avvertita nella costa e a Cefalù

Terremoti nel Tirreno meridionale: la più intensa di magnitudo 5.0. Sotto la mappa dell’epicentro. altra scossa a seguire di magnitudo ML 4.0 alle ore 12:24:58

Sequenza sismica in mare al largo della Sicilia. L’evento principale registrato alle 12:19 del 23 ottobre, dopo altre tre scosse di magnitudo compresa tra 3.3 e 4.3.

Una sequenza di eventi sismici ha interessato il Tirreno meridionale nella mattinata di venerdì 23 ottobre 2026. Secondo i dati riportati nel bollettino, la scossa di maggiore intensità è stata registrata alle ore 12:19:15, con magnitudo locale (ML) 5.0 e localizzazione in mare, nell’area del Tirreno meridionale.

L’evento è stato preceduto da altre tre scosse, registrate a partire dalle prime ore della mattinata e caratterizzate da magnitudo progressivamente variabile. La successione degli episodi richiama l’attenzione sull’attività sismica dell’area, per la quale è importante fare riferimento ai dati ufficiali degli organismi di monitoraggio.

Il quadro degli eventi registrati

I dati disponibili riportano quattro terremoti, in ordine cronologico:

Ore 11:04:56 – Magnitudo 3.3: profondità indicata di 9 km; coordinate 38.76 N, 14.13 E.

Ore 11:51:38 – Magnitudo 4.3: profondità indicata di 24 km; coordinate 38.73 N, 14.17 E.

Ore 11:56:33 – Magnitudo 3.6: profondità indicata di 32 km; coordinate 38.77 N, 14.13 E.

Ore 12:19:15 – Magnitudo 5.0: profondità indicata di 9 km; coordinate 38.79 N, 14.17 E.



altra scossA DI ML 4.0 alle ore 12:24:58

Tutti gli eventi risultano localizzati nel Tirreno meridionale, in un’area marina. I valori di profondità e le magnitudo sono quelli riportati nei dati forniti e potranno essere soggetti a eventuali revisioni da parte degli enti competenti.

Monitoraggio e informazioni alla popolazione

Per una valutazione aggiornata è necessario seguire le comunicazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e della Protezione civile.

Per eventuali aggiornamenti su risentimenti, verifiche e indicazioni operative, è opportuno consultare esclusivamente i canali istituzionali. In caso di scossa, le principali raccomandazioni sono mantenere la calma, proteggersi durante il movimento tellurico e attenersi alle disposizioni delle autorità.

La situazione resta meritevole di attenzione sul piano del monitoraggio scientifico, senza trarre conclusioni affrettate sulla base dei soli dati iniziali.

