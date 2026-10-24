I pescatori di Cefalù che salvarono quelli dell’Arenella: la storia dimenticata diventa un romanzo su Amazon

C’è una pagina della storia di Cefalù che per troppo tempo è rimasta chiusa nei ricordi di poche famiglie, raccontata a bassa voce nelle case dei pescatori e quasi sconosciuta alle nuove generazioni. È la storia del 1 marzo 1951, il giorno in cui sette pescatori cefaludesi sfidarono la furia del mare per salvare cinque uomini dell’Arenella e un bambino che si trovava a bordo con loro. Oggi quella vicenda torna a vivere in un nuovo romanzo di Mario Macaluso, disponibile su Amazon.

Era una giornata in cui il mare non perdonava. La barca dei pescatori dell’Arenella, la borgata marinara di Palermo, era finita alla deriva, in balia delle onde e del vento. A bordo c’erano sei uomini e un bambino. Senza possibilità di governare l’imbarcazione, senza un riparo vicino, andavano incontro a una morte quasi certa. Chi conosce il mare sa cosa significa trovarsi in quelle condizioni: ogni onda può essere l’ultima, ogni minuto che passa toglie forze e speranza.

Fu allora che a Cefalù sette pescatori presero una decisione che avrebbe cambiato il destino di quelle vite. Non erano soldati, non erano soccorritori di professione. Erano uomini abituati alla fatica, al lavoro duro, alle notti passate a calare le reti. Sapevano bene quanto fosse pericoloso uscire con quel mare. Sapevano che avrebbero potuto non tornare a casa. Eppure partirono. Lo fecero per degli sconosciuti, per uomini di un altro paese, per un bambino che non avevano mai visto. Lo fecero perché in mare vale una legge antica che non ha bisogno di essere scritta: chi è in pericolo si salva, sempre, a qualunque costo.

È questa la storia che Mario Macaluso ha scelto di raccontare nel suo nuovo romanzo. Un libro che restituisce volto, voce e dignità a quei sette eroi del mare e che riporta alla luce un gesto di coraggio puro, nato senza calcoli e senza desiderio di gloria. Il romanzo segue la vicenda dal punto di vista umano, entrando nella vita di una comunità di pescatori del dopoguerra, fatta di sacrifici, povertà, legami forti e di un rapporto con il mare che era insieme fonte di vita e minaccia costante.

Una delle caratteristiche più originali del libro è il modo in cui la storia viene raccontata. Accanto alla scrittura, infatti, il romanzo è accompagnato da 36 disegni a china che narrano per immagini i momenti salienti della vicenda. Il tratto nero e deciso della china restituisce la forza del mare in tempesta, la tensione dei volti, la fatica delle braccia sui remi, il silenzio dell’attesa a terra. È un racconto che si legge e si guarda allo stesso tempo, capace di parlare ai lettori adulti ma anche ai più giovani, che attraverso i disegni possono avvicinarsi a una storia vera della propria terra.

Per l’autore questo libro non è soltanto un romanzo. È un modo per ridare a Cefalù la sua vera anima. Cefalù è conosciuta in tutto il mondo per il Duomo normanno, per la Rocca, per le spiagge e per il fascino del centro storico. Ma la sua ricchezza più grande sono le persone. Sono gli uomini e le donne che, ieri come oggi, danno tutto per la comunità senza chiedere nulla in cambio. Volontari, lavoratori, famiglie che tengono in piedi le tradizioni, persone che si spendono in silenzio per gli altri e che raramente finiscono sotto i riflettori.

I sette pescatori del 1951 rappresentano tutto questo. Sono il simbolo di una Cefalù generosa, solidale, coraggiosa, che non si volta dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno. Raccontare la loro storia significa ricordare a tutti, cefaludesi e visitatori, che dietro la cartolina c’è una comunità con radici profonde e valori che meritano di essere custoditi.

In un tempo in cui si parla spesso di individualismo e di distanza tra le persone, questo romanzo arriva come un invito a guardare indietro per trovare un esempio da seguire. Il gesto di quei pescatori ci ricorda che il coraggio non è l’assenza della paura, ma la scelta di andare avanti nonostante la paura, quando la vita di qualcun altro dipende da noi. Ed è un messaggio che non ha età.

Il libro è anche un omaggio al mondo della pesca, che per secoli ha rappresentato il cuore economico e sociale di Cefalù. Il borgo marinaro, le barche tirate a secco, le reti stese ad asciugare, le donne in attesa del ritorno dei mariti: tutto questo fa parte dell’identità della città e rischia di perdersi se non viene raccontato. Il romanzo di Mario Macaluso diventa così anche un piccolo atto di memoria collettiva, un modo per consegnare alle nuove generazioni una storia che appartiene a tutti.

Il nuovo romanzo è disponibile su Amazon con il codice ASIN B0HM239SMJ e si può acquistare a questo link: https://www.amazon.it/dp/B0HM239SMJ

Leggerlo significa conoscere una delle pagine più belle e meno note della storia di Cefalù, emozionarsi per il coraggio di uomini semplici e riscoprire il valore della solidarietà. Un libro da tenere in casa, da regalare e da far leggere ai ragazzi, perché certe storie non devono essere dimenticate. I sette pescatori che il 1 marzo 1951 sfidarono il mare per salvare sei uomini e un bambino meritano di essere ricordati. E grazie a questo romanzo, finalmente, la loro storia torna a navigare.