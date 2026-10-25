Cefalù, scuole e terremoto: «Le comunicazioni ufficiali non possono essere sostituite dal passaparola». La replica di un genitore al Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Fabio Ferrara al sindaco Daniele Tumminello sulla questione scuole riaperte dopo il terremoto.

Egregio Sig. Sindaco,

La ringrazio per la risposta e per le precisazioni, che accolgo con rispetto.

Mi permetta però qualche osservazione.

La Sua replica arriva, come di consueto, sui social e non sul sito istituzionale del Comune (anche solo come comunicato stampa). Ho potuto leggerla solo perché il Suo profilo è pubblico. Nessun cittadino, però, dovrebbe essere obbligato a usare Facebook per ricevere informazioni da un’istituzione.

Le precisazioni di oggi sono dettagliate, ma arrivano a cose fatte. Se le verifiche di agibilità erano state svolte venerdì pomeriggio, e sono certo che risultino da verbali e atti amministrativi, perché non comunicarlo prima, in modo ufficiale?

La mia lettera nasce proprio da qui: dall’impossibilità di conoscere «tutti gli elementi che hanno determinato le decisioni assunte», perché nessun comunicato ufficiale era stato pubblicato.

Ancora oggi, domenica 25 ottobre, all’albo pretorio del Comune risulta soltanto l’ordinanza n. 64 del 23 ottobre, che dispone la sospensione delle attività didattiche e l’evacuazione delle scuole per quella sola giornata.

Per l’accesso agli edifici di sabato e per l’esito delle verifiche di agibilità, invece, non risulta alcun atto né comunicazione ufficiale.

Proprio quell’ordinanza dimostra che il Comune sa usare gli strumenti formali quando decide di farlo: sarebbe bastato fare lo stesso il giorno dopo.

La Sua stessa ricostruzione conferma il punto: l’informazione è stata data a voce ai genitori presenti davanti alla scuola, e da lì è partito il passaparola.

Il messaggio girato venerdì sera su WhatsApp è stato inoltrato più volte, da persone diverse, senza una fonte certa: chiunque avrebbe potuto scriverlo.

Se fosse stato accompagnato da una nota ufficiale sul sito del Comune o al limite anche sulla pagina Facebook dell’Ente (visto che oggi, ahimè, pare l’unico strumento di dialogo con la cittadinanza), anche i genitori più scettici e prudenti, come me, l’avrebbero preso sul serio.

Anche la scuola, del resto, ha una catena di comunicazione precisa. In tempi ordinari pubblica circolari. In tempi straordinari, come venerdì e sabato, le informazioni passano dalla dirigenza ai coordinatori di classe, da questi ai rappresentanti di classe e poi alle famiglie.

Questa volta, però, nessuna comunicazione è partita dalla dirigenza scolastica: nei gruppi di classe è circolato soltanto un messaggio inoltrato, di cui nessuno conosceva l’autore, tanto che tra i genitori c’è chi ha chiesto subito se ci fosse una conferma.

Prendo atto con favore che Lei stesso riconosca che le comunicazioni in emergenza si possono migliorare.

È questo il senso della mia lettera: che la prossima volta nessuna famiglia debba affidarsi al passaparola.

Resta però il rammarico, mio e di molte altre famiglie che, nell’incertezza sulla fonte di quel messaggio, non hanno potuto ritirare il materiale lasciato in classe venerdì mattina al plesso R. Porpora e negli altri plessi.

Se alcuni toni della mia lettera sono apparsi eccessivi, me ne scuso: il merito della questione resta.

Tengo inoltre a precisare, nel modo più netto, che la mia segnalazione, anche dove nella prima lettera ho usato parole che potevano suggerire altro, riguarda il metodo delle comunicazioni istituzionali, non le persone né gli schieramenti.

Le mie parole nascono anche dal profondo rispetto che nutro per l’istituzione da Lei rappresentata, che merita una comunicazione all’altezza del suo prestigio.

I social possono servire a dare la massima diffusione alle informazioni ufficiali, ma non dovrebbero sostituirsi ai canali istituzionali.

Cordiali saluti,

Fabio Ferrara