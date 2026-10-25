Precisazioni in merito all’accesso agli edifici scolastici dopo gli eventi sismici

Riceviamo e pubblichiamo a firma del sindaco Daniele Tumminello la risposta alla lettera di Fabio Ferrara.

In riferimento alla lettera pubblicata su Cefalunews il 24 ottobre 2026, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni per consentire una ricostruzione completa e corretta dei fatti.

Innanzitutto, occorre chiarire un elemento fondamentale: gli edifici scolastici erano già stati sottoposti ad accertamento tecnico nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre, con esito di piena agibilità.

Pertanto, l’accesso consentito nella mattinata di sabato 24 ottobre è avvenuto successivamente alle verifiche tecniche effettuate, che avevano confermato le condizioni di sicurezza degli immobili.

Per quanto riguarda le modalità con cui alcuni genitori sono venuti a conoscenza della possibilità di recuperare il materiale scolastico, è necessario chiarire come si sono realmente svolti i fatti.

Già nella giornata di venerdì, ai genitori che, dopo l’evacuazione, erano rimasti all’esterno della scuola, era stato comunicato che si sarebbe cercato di organizzare, nella giornata di sabato, la riconsegna del materiale didattico lasciato nelle aule dagli studenti.

Da questa informazione, fornita direttamente ai genitori presenti, si è sviluppato spontaneamente un passaparola tra le famiglie, senza che vi fosse alcuna volontà di favorire qualcuno o di escludere altri.

Non si è trattato, quindi, di un’iniziativa riservata a pochi privilegiati, ma del tentativo di dare una risposta concreta a un’esigenza manifestata dalle famiglie nell’immediatezza dell’emergenza.

È inoltre importante precisare che le operazioni di recupero del materiale didattico si sono svolte alla presenza dell’ASPP e con l’intervento degli agenti della Polizia Municipale.

I genitori presenti sono stati ammessi una classe alla volta e accompagnati direttamente nelle aule dai Vigili Urbani, secondo modalità di accesso ordinate e controllate.

Non si è trattato, dunque, di un’apertura indiscriminata degli edifici scolastici, ma di un’attività organizzata e supervisionata, successiva agli accertamenti tecnici che avevano confermato la piena agibilità delle strutture.

Comprendo e rispetto le preoccupazioni espresse da un genitore, soprattutto quando riguardano la sicurezza dei propri figli. Ritengo tuttavia che, prima di formulare giudizi così severi sull’operato delle istituzioni, sia necessario conoscere tutti gli elementi che hanno determinato le decisioni assunte.

Parlare di favoritismi, privilegi personali o comportamenti discriminatori non restituisce una rappresentazione corretta delle circostanze appena descritte.

La sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico ha rappresentato il criterio fondamentale delle decisioni adottate.

È certamente possibile migliorare le modalità di comunicazione nelle situazioni di emergenza, ed è giusto confrontarsi su questo aspetto.

Ma non si può confondere un’iniziativa finalizzata a venire incontro alle esigenze delle famiglie con una presunta volontà di favorire alcuni cittadini a discapito di altri.

Le istituzioni hanno il dovere di operare con responsabilità e trasparenza, così come il confronto pubblico dovrebbe sempre fondarsi su una conoscenza completa dei fatti.

In momenti delicati come quelli vissuti dalla nostra comunità, ritengo che il rispetto reciproco e una corretta informazione siano indispensabili per affrontare insieme le difficoltà.

Il sindaco

Daniele Tumminello