Under 16 regionale, il Cefalù travolge il Collesano: 6-0. E il Palermo sceglie il giovane Conde Mohamed

Un sabato da ricordare per gli Allievi Under 16 regionali, protagonisti di un derby dominato e di un percorso che comincia a dare frutti importanti. Ballo Abdul firma una tripletta, mentre per la società arriva la soddisfazione della selezione di Conde Mohamed, appena dodicenne, da parte del Palermo Calcio.

Sei gol, tante occasioni e una prestazione che conferma il valore del gruppo. Gli Allievi Under 16 regionali, guidati dai mister Glorioso e Camilleri, si aggiudicano nettamente il derby contro il Collesano, imponendosi per 6-0. La squadra ha tenuto in mano la partita dall’inizio alla fine, mostrando buone trame di gioco e concretezza sotto porta. A prendersi la scena è stato Ballo Abdul, autore di una tripletta.

Il campionato regionale propone avversari di valore e società con una lunga tradizione calcistica. Un contesto competitivo che permette ai ragazzi di misurarsi con realtà diverse e di acquisire esperienza, ben oltre il risultato della singola giornata.

È proprio su questo aspetto che la dirigenza insiste: nel settore giovanile, vincere è motivo di soddisfazione, ma non può essere l’unico metro di giudizio. Ciò che conta è accompagnare i ragazzi nel loro percorso, dando loro strumenti, fiducia e opportunità per mettere a frutto le proprie qualità.

A confermare la bontà del lavoro svolto arriva una notizia di particolare rilievo per il calcio cefaludese: Conde Mohamed, di appena dodici anni, è stato selezionato dal Palermo Calcio. Un traguardo importante per il giovane calciatore e per la società che lo ha accompagnato fin qui, frutto di un progetto che mette in relazione il lavoro sul campo con l’osservazione da parte di una realtà professionistica.

La collaborazione prevede infatti il monitoraggio dei tesserati da parte del Palermo, che può seguirne i progressi e valutarne le potenzialità. A supporto dell’attività viene utilizzata un’applicazione digitale, attraverso la quale sono disponibili informazioni utili sul percorso sportivo dei ragazzi e che consente anche ai genitori di consultare con facilità gli aggiornamenti relativi all’attività dei figli.

La selezione di Conde Mohamed assume un significato particolare anche per la storia del calcio locale. Secondo quanto riferito dalla società, un precedente risalirebbe a circa trent’anni fa, quando un altro giovane, Clemente, approdò al Palermo. Una vicenda sulla quale sarà interessante tornare con un approfondimento dedicato.

Intanto, il presente racconta di una società che lavora con serietà e guarda avanti, senza perdere di vista la propria missione.

Sempre più ieri a Castelbuono in campo esordienti e pulcini che in una mattinata autunnale hanno affrontato i pari età del Castelbuono …

Tante indicazioni e puro divertimento per questi gruppi …