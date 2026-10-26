Cefalù, la lezione di Giuseppe Giardina: si può governare senza umiliare nessuno

Ci sono uomini che lasciano alla loro città delle opere, e uomini che le lasciano anche un modo di stare insieme. Giuseppe Giardina, sindaco di Cefalù dal 1946, appartiene alla seconda categoria. Medico primario dell’ospedale Giglio, prese in mano una città ferita dalla guerra, povera, piena di bisogni, e la rimise in piedi. Ma a distanza di tanti anni, quello che colpisce di più della sua esperienza non è soltanto ciò che costruì. È il modo in cui lo fece.

Giardina conosceva Cefalù strada per strada. Conosceva le famiglie, una per una, perché il suo lavoro di medico lo portava ogni giorno nelle case, accanto alle sofferenze e alle speranze della gente. Sapeva che dietro ogni cittadino c’era una storia, e che quella storia meritava rispetto a prescindere da come quel cittadino avesse votato. Per lui chi abitava a Cefalù non era un sostenitore da premiare o un oppositore da punire. Era semplicemente una persona da servire.

Il potere come servizio, non come possesso

C’è un’idea che attraversa tutta la sua esperienza di sindaco: la carica pubblica non appartiene a chi la ricopre. È un prestito che i cittadini fanno, per un tempo limitato, a qualcuno di cui si fidano. Chi la vive così non ha bisogno di alzare la voce, né di ricordare agli altri chi comanda. Sa che l’autorità vera non si impone, si guadagna giorno dopo giorno con il lavoro, con la parola mantenuta, con la capacità di ascoltare.

Giardina aveva avversari politici, come accade in ogni democrazia sana. Con loro discuteva, anche in modo acceso. Ma l’avversario restava un concittadino, qualcuno da incontrare il giorno dopo in piazza, al mercato, sul sagrato del Duomo. Il confronto serviva a trovare la strada migliore per la città, non a umiliare chi aveva perso. E una volta presa una decisione, chi era stato dall’altra parte non veniva messo ai margini, né guardato con sospetto, né trattato come un nemico.

È una differenza che può sembrare sottile e invece è enorme. L’avversario è qualcuno che la pensa diversamente e con cui si continua a parlare. Il nemico è qualcuno da zittire, da isolare, da screditare. Quando una comunità smette di distinguere tra i due, la politica diventa un campo di battaglia e la città si divide in fazioni che non si salutano più.

Le opere nate dalla fiducia

Le scelte di Giardina parlano ancora oggi. Il lungomare, l’avvio del porto, lo stadio. Non furono interventi pensati per tamponare l’emergenza del momento o per fare un favore a qualcuno. Erano idee che guardavano lontano e che hanno posto le basi della Cefalù turistica conosciuta in tutto il mondo. Erano opere per tutti. Nessuno, passeggiando sul lungomare, si è mai chiesto per chi avesse votato chi lo aveva voluto.

Quelle opere sono nate in un clima di fiducia. La città si riconosceva in chi la guidava, anche quando non era d’accordo su tutto. E questo era possibile perché chi governava non faceva sentire nessuno escluso. Un sindaco che rispetta i suoi concittadini ottiene in cambio collaborazione, idee, partecipazione. Un’amministrazione che incute timore, invece, ottiene soltanto silenzio. E il silenzio, in una comunità, è sempre una perdita: si spengono le proposte, si allontanano le persone capaci, i giovani smettono di credere che valga la pena impegnarsi.

C’è poi un aspetto che spesso si dimentica. Il modo di governare non riguarda solo il sindaco, ma tutti quelli che amministrano con lui. Chi siede accanto al primo cittadino porta la stessa responsabilità di tono, di misura, di rispetto. Un’amministrazione è giudicata anche da come i suoi uomini trattano chi chiede, chi critica, chi propone qualcosa di diverso.

Un’eredità che vale più del cemento

Giardina non aveva bisogno di dividere la città in amici e nemici per governarla. Non misurava le persone in base alla fedeltà, ma in base a ciò che potevano dare alla comunità. Non confondeva la critica con l’offesa, né il dissenso con il tradimento. Sapeva che un sindaco forte è quello che non ha paura delle opinioni diverse, perché è sicuro di ciò che sta facendo.

È questa la lezione più preziosa che ha lasciato a Cefalù. Più del lungomare, più del porto, più dello stadio. L’idea che governare significhi servire, che servire significhi rispettare, e che il rispetto per chi la pensa diversamente non sia una debolezza ma la condizione stessa per amministrare bene.

Ogni generazione è chiamata a decidere quale politica vuole. Quella che costruisce insieme, o quella che divide per comandare. Cefalù ha già avuto la prova di quale delle due funziona. Basta guardarsi intorno per ricordarlo.