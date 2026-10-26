Cefalù, la lezione di Nicola Imbraguglio: solo chi sa ascoltare tutti può fare il sindaco

C’è una qualità che non si insegna in nessuna scuola di politica e che non compare in nessun programma elettorale, eppure decide quasi sempre se un sindaco sarà ricordato o dimenticato. È la capacità di ascoltare. Non soltanto chi lo ha votato, non soltanto chi gli sta vicino, ma tutti. Anche chi lo critica, anche chi la pensa in modo opposto, anche chi non ha voce. Nicola Imbraguglio, sindaco di Cefalù, giurista, giornalista e poeta, ha fatto di questa qualità il centro della sua vita pubblica.

Nato a Cefalù il 17 giugno 1940 in una famiglia di condizioni modeste, Imbraguglio cresce in una città che porta ancora addosso le ferite della guerra e che comincia appena a guardare verso il futuro. È in quelle strade, tra la gente comune, che impara la prima lezione: i problemi di una comunità non si capiscono dall’alto, si capiscono stando in mezzo alle persone. Si laurea in giurisprudenza, ma accanto allo studio delle leggi coltiva una passione che lo accompagnerà per sempre, la poesia. Non è un caso che una delle sue raccolte si intitoli “Tra queste case”. Prima di amministrarla, Cefalù l’aveva osservata e ascoltata, casa per casa.

Il giornalista che dava voce alla città

Il suo impegno pubblico comincia con la scrittura. Nel 1974, insieme a Domenico Portera, pubblica “Quale Cefalù?”, una riflessione critica ma costruttiva sul futuro della città. Poi dà vita a periodici locali come “Sicilia Nuova” e “Giorni Nuovi”. Quei giornali non erano strumenti di propaganda. Erano luoghi in cui la città poteva parlare di sé: di sviluppo, di turismo, di ambiente, di difesa del patrimonio storico. Imbraguglio non si limitava a informare, apriva il dibattito. Sapeva che una comunità cresce soltanto quando chi la abita ha la possibilità di dire la sua.

È questo il punto da cui nasce il suo modo di fare politica. Un amministratore che ha passato anni a raccogliere le opinioni degli altri non arriva al palazzo comunale convinto di avere già tutte le risposte. Arriva sapendo che le risposte migliori spesso le hanno i cittadini, e che il compito di chi governa è riconoscerle e trasformarle in scelte.

Ascoltare non significa dire sempre di sì

Nella primavera del 1978 Imbraguglio viene eletto sindaco. Cefalù in quegli anni è minacciata da una speculazione edilizia che rischia di sfigurarla, fino a coprire con nuove costruzioni l’antica necropoli. Lui non resta in silenzio. Denuncia pubblicamente l’abusivismo e porta alla luce uno scandalo di cui parla tutta la Sicilia.

Ecco perché l’ascolto non va confuso con la debolezza. Ascoltare tutti non significa accontentare tutti. Significa conoscere a fondo i bisogni di una città per poter distinguere l’interesse di tutti dall’interesse di pochi. Proprio perché aveva ascoltato la sua gente, Imbraguglio sapeva che Cefalù non voleva perdere la propria bellezza in cambio del guadagno di qualcuno. E proprio per questo ebbe il coraggio di dire di no.

Pensiamo a cosa significa, in concreto, un sindaco che ascolta. È quello che riceve il commerciante preoccupato e il residente del centro storico esasperato, e cerca una soluzione che tenga insieme entrambi. È quello che legge la proposta dell’opposizione e, se è buona, la fa propria senza vergogna. È quello che davanti a una critica non si chiede chi l’ha fatta, ma se è giusta. È quello che, prima di cambiare il volto di una piazza, chiede a chi in quella piazza ci vive. Un sindaco così non perde autorità. La guadagna, perché ogni cittadino sente che la città è anche sua.

Al contrario, chi governa senza ascoltare finisce per parlare soltanto con se stesso e con la propria cerchia. Le decisioni diventano più rapide, forse, ma anche più fragili. La gente smette di partecipare, poi smette di fidarsi. E una città che non si fida di chi la guida è una città ferma.

Fino all’ultimo, dalla parte della comunità

Nove anni dopo il primo mandato, nell’estate del 1988, Cefalù lo richiama alla guida del Comune, fino al febbraio 1989. Anche in quella stagione il suo impegno resta lo stesso: tenere insieme modernità e identità, crescita turistica e tutela del centro storico e del patrimonio archeologico.

Ma forse l’immagine più forte della sua vita è quella degli ultimi anni. Malato, costretto a lunghi ricoveri, Imbraguglio non smette di partecipare alla vita della città. Collabora con Cefalunews e scrive editoriali anche dal letto d’ospedale, sui servizi pubblici, sul patrimonio, sul modo di amministrare. Continua a fare quello che aveva sempre fatto: ascoltare Cefalù e restituirle la parola. Muore l’11 settembre 2004.

La sua storia lascia una domanda semplice a chiunque voglia guidare una comunità. Non quanto potere si ha, ma quanta gente si è disposti ad ascoltare. Imbraguglio aveva una risposta chiara: tutta. Ed è per questo che, a distanza di vent’anni, Cefalù ha il dovere di ricordarlo.