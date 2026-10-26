La famiglia Moceo sentitamente ringrazia quanti si sono uniti con affetto a partecipazione al dolore per la scomparsa del caro Cesare Moceo. Il Trigesimo in Suo ricordo avrà luogo presso la Chiesa di San Pasquale alle ore 17:30 del 28 Ottobre 2026.
Ci stringiamo con tanto affetto ai familiari.
La famiglia Moceo ringrazia
La famiglia Moceo sentitamente ringrazia quanti si sono uniti con affetto a partecipazione al dolore per la scomparsa del caro Cesare Moceo. Il Trigesimo in Suo ricordo avrà luogo presso la Chiesa di San Pasquale alle ore 17:30 del 28 Ottobre 2026.