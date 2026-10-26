La manna delle Madonie protagonista alla Zagara d’Autunno: il contributo dell’Ente Parco delle Madonie

La manna delle Madonie è stata protagonista della 31ª edizione della Zagara d’Autunno, ospitata all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, dove è stata allestita la mostra “La manna dei frassini tra mito, paesaggio, saperi e tradizioni”.

All’iniziativa, organizzata e curata dal professor Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico, ha partecipato l’Ente Parco delle Madonie, rappresentato dal dirigente dott. Peppuccio Bonomo, Presenti anche il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e di Pollina, Pietro Musotto, i due Comuni in cui la coltivazione dei frassini e la raccolta della manna continuano a rappresentare una tradizione legata alla vita e all’economia locale. Presenti anche docenti universitari ed esponenti del mondo imprenditoriale.

Bonomo ha portato i saluti del presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Ferrarello, ricordando le attività svolte negli anni a sostegno della coltura del frassino da manna. L’impegno dell’Ente ha riguardato, tra l’altro, studi sul germoplasma varietale e ricerche sulle caratteristiche del prodotto, sviluppati in collaborazione con l’Università di Palermo.

Nel suo intervento, il dott.Peppuccio Bonomo ha richiamato anche il valore della conoscenza e della divulgazione: “Invito chi ancora non lo conosce a visitare il Museo della Manna di Pollina: è un luogo in cui scoprire da vicino questa tradizione, il lavoro dei mannaluòri e il legame profondo tra la manna e il nostro territorio”.

La mostra ha ripercorso le diverse fasi della produzione, dalla cura degli alberi alla raccolta, attraverso immagini, documenti e strumenti legati al lavoro tradizionale. Un racconto che restituisce il valore di un’attività fondata su conoscenze tramandate nel tempo e ancora presente nella vita delle comunità locali.

A margine della manifestazione, il presidente Giuseppe Ferrarello ha voluto sottolineare l’importanza di continuare a sostenere una produzione che appartiene alla storia stessa delle Madonie: “la manna è una risorsa preziosa per il nostro territorio, non soltanto per il suo valore economico, ma anche per la storia e le conoscenze che porta con sé. Come Madonie Unesco Global Geopark, riteniamo importante sostenere con forza le attività di ricerca e le iniziative che aiutano a conservare il frassino da manna e a mantenere viva questa tradizione. Un grazie al prof. Rosario Schicchi per tutte le sue prestigiose attività mirate a promuovere questa affascinante tradizione”.

La partecipazione dell’Ente Parco delle Madonie ha così riportato l’attenzione sul lavoro scientifico svolto dall’Università per sostenere questa produzione e sulla necessità di conservarne le competenze. Ma anche un rinnovato invito a visitare a Pollina, il Museo della Manna, testimonianza di una tradizione che continua a caratterizzare il patrimonio culturale delle Madonie.

