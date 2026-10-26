Terremoto nel Tirreno, 150 scosse in 48 ore: le più forti avvertite anche a Cefalù e lungo la costa da Palermo a Messina

Centocinquanta scosse in appena due giorni. È il numero che racconta meglio di ogni altro quello che è accaduto tra venerdì e sabato nel mare a nord della Sicilia. Il terremoto nel Tirreno meridionale ha avuto il suo momento più forte con la scossa di magnitudo 5.5 di venerdì 23 ottobre, ma quella scossa è stata soltanto il punto più alto di una settimana in cui la terra sotto il mare non ha mai smesso di muoversi. Le scosse più forti sono state avvertite chiaramente anche a terra: a Cefalù e in tutta la fascia costiera tra Palermo e Messina.

Dal 20 al 25 ottobre la rete sismica nazionale ha registrato in quest’area 181 eventi. Quasi tutti sono passati inosservati, perché la gran parte ha avuto una magnitudo inferiore a 3. Eppure, messi uno dopo l’altro, compongono una cronologia precisa, con un inizio lento, un’esplosione improvvisa e un rallentamento nel fine settimana.

Il venerdì che ha cambiato tutto

I primi segnali sono arrivati martedì sera, con una scossa di magnitudo 3.8 proprio nella zona di mare dove poi si sarebbero concentrati molti degli epicentri. Mercoledì e giovedì i movimenti sono proseguiti, alcuni sopra magnitudo 3, ma in numero ridotto: in tutto undici eventi nei primi tre giorni.

Venerdì lo scenario è cambiato di colpo. In ventiquattro ore le scosse sono state 83, quasi la metà dell’intera settimana. Alle 10:02 una scossa di magnitudo 4.0, meno di due ore dopo un’altra di 4.8. Poi, alle 12:19, il terremoto nel Tirreno ha raggiunto magnitudo 5.5, a circa nove chilometri di profondità. È stata questa la scossa che si è fatta sentire con più forza lungo la costa, da Cefalù fino all’area di Palermo da una parte e verso Messina dall’altra. Non c’è stato il tempo di tirare il fiato: meno di sei minuti più tardi è arrivata un’altra scossa di magnitudo 4.0, e tra mezzogiorno e l’una se ne sono contate nove.

Il pomeriggio non è stato più tranquillo. Prima delle 16 una nuova scossa ha toccato magnitudo 5.0, avvertita anch’essa a Cefalù e nei centri affacciati sul Tirreno tra Palermo e Messina. Più tardi un’altra si è fermata a 4.3. Tutte e sei le scosse di magnitudo pari o superiore a 4 dell’intera settimana sono avvenute in quell’unica giornata, dentro una serie di movimenti che è andata avanti fino a sera.

Sabato e domenica le scosse non si fermano

Sabato il mare ha continuato a tremare. Le scosse registrate sono state 67, meno del giorno prima ma ancora tantissime. La differenza sta nella forza: nessuna ha raggiunto magnitudo 4 e la più intensa si è fermata a 3.5. L’ultima della giornata è arrivata pochi minuti prima di mezzanotte. Tra venerdì e sabato si concentra così quasi l’83 per cento di tutti i movimenti della settimana.

Domenica il ritmo è sceso ancora, con venti scosse, circa il 70 per cento in meno rispetto al giorno prima. Ma non sono mancati momenti di attività ravvicinata. All’ora di pranzo ne sono arrivate tre in poco più di otto minuti, tra cui quella di magnitudo 3.4, la più forte della giornata. In serata altre cinque nel giro di un paio d’ore. L’ultima registrata è delle 23:39 di domenica, con magnitudo 2.9.

Il terremoto nel Tirreno, dunque, mostra un calo evidente: da 83 scosse a 20 in tre giorni. Ma meno scosse non significa che l’attività sia finita. Nessuno può dire oggi se e quando ci saranno altri movimenti, né quanto potranno essere forti. Il rallentamento è un dato da registrare, non una previsione.

C’è poi un aspetto che va tenuto presente. Il Tirreno meridionale è un tratto di mare molto ampio. Molti epicentri si sono raccolti nella stessa zona a nord della Sicilia, altri si trovano più lontano e a profondità diverse. Il fatto che vengano indicati con lo stesso nome non vuol dire automaticamente che facciano tutti parte di un’unica sequenza.

Quello che resta è un quadro chiaro: pochi movimenti all’inizio della settimana, un venerdì eccezionale per numero e forza delle scosse, sentite da Cefalù a tutta la costa tra Palermo e Messina, un sabato ancora molto attivo e una domenica più calma. Centocinquanta scosse in quarantotto ore sono il cuore di questo terremoto nel Tirreno, che continua a essere osservato giorno per giorno.