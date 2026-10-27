Forza Italia Cefalù: strada Via Cirincione–III Millennio, dubbi su sicurezza e progetto

Ancora una volta l’Amministrazione comunale tenta di ammantare di «svolta storica» un progetto che, a una lettura tecnica attenta, solleva interrogativi sulla completezza delle opere previste e sulla visione dello sviluppo urbanistico della nostra città. Il collegamento stradale tra via Cirincione e via del III Millennio rappresenta senza dubbio un intervento fondamentale per la viabilità dell’area, ma si presenta, nel presente stralcio, come un’opera che richiede ulteriori interventi di completamento.

Come Forza Italia Cefalù, non possiamo tacere di fronte a un appalto che deve rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Dall’analisi degli elaborati tecnici emerge che alcune opere importanti per la sicurezza e la piena funzionalità della strada sono rinviate a una fase successiva:

1) Sicurezza stradale da garantire: nel presente stralcio non risultano comprese diverse opere di completamento, tra cui le barriere di protezione (guard-rail), sistemi avanzati di moderazione della velocità e altri presidi di sicurezza. In una viabilità moderna, la protezione dell’utente non è un optional, ma un requisito imprescindibile. È quindi necessario chiarire come sarà garantita la sicurezza della strada nelle diverse fasi di realizzazione.

2) Gestione idraulica da chiarire: la sistemazione definitiva della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche è collegata alla fase successiva dei lavori. Occorre chiarire quali soluzioni siano previste nel frattempo e quali garanzie siano offerte contro eventuali problemi di ristagno o deflusso delle acque in caso di piogge intense. Chiediamo inoltre chiarimenti sull’eventuale necessità di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e sulla loro previsione progettuale.

3) Il buco nero dei sottoservizi: è legittimo chiedersi se, nel 2026, un nuovo asse viario possa essere realizzato senza prevedere, nel presente stralcio, tutte le predisposizioni tecnologiche necessarie per il futuro (fibra ottica, reti idriche e fognarie, cablaggi intelligenti). Gli elaborati riportano le reti esistenti, ma alcune predisposizioni tecnologiche non sono comprese nell’appalto attuale. Si rischia così di rinviare interventi utili allo sviluppo di una vera Smart City, obiettivo che noi auspichiamo.

4) Mobilità, illuminazione e ambiente: diverse opere di completamento, tra cui l’illuminazione pubblica, una parte dei i marciapiedi e le sistemazioni del verde, sono rinviate alla fase successiva. È necessario chiarire quali soluzioni saranno adottate per garantire un’adeguata illuminazione della strada, la sicurezza dei pedoni, l’accessibilità per le persone con disabilità, compresi gli eventuali percorsi tattili, e un’adeguata mitigazione ambientale attraverso il verde pubblico. Non basta realizzare una strada: occorre garantire anche la sicurezza, la qualità e la piena fruibilità degli spazi.

Un’opera pubblica non può essere considerata un successo soltanto perché si apre un cantiere, deve essere completa, sicura, funzionale e realizzata a regola d’arte.

Forza Italia Cefalù chiede pertanto all’Amministrazione di rendere chiari gli elaborati progettuali, il computo metrico e le opere effettivamente comprese nell’appalto, evidenziando futuri oneri aggiuntivi. I cittadini hanno diritto di sapere se la strada sarà consegnata pienamente funzionale o se saranno necessari ulteriori interventi, con nuovi costi e il rischio di dover smantellare un’opera appena realizzata.

Meno propaganda e proclami, più attenzione ai cittadini.

Cefalù merita opere progettate bene e realizzate meglio, competenza e non approssimazione.

Il Coordinamento di Forza Italia Cefalù