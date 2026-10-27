Un progetto per le Madonie partendo dalla questione morale: il metodo Giardina

Nel 1946 Cefalù usciva dalla guerra povera e ferita, e scelse come sindaco un medico, Giuseppe Giardina, primario dell’ospedale, che visitava gratis chi non poteva pagare. In quasi vent’anni la rimise in piedi con un programma preciso, che si può racchiudere in sette punti: pensati per quel dopoguerra, eppure oggi attualissimi per tutti i nostri paesi. Un progetto per le Madonie può ripartire da lì. Cominciamo dal primo, il più attuale e quello senza il quale gli altri non reggono: la questione morale. Gli altri li racconteremo nei prossimi articoli.

Il metodo Giardina in poche parole

Il metodo di Giardina si può dire in una frase: unire e non dividere. Governava in anni di passioni politiche fortissime, eppure il suo municipio aveva la porta aperta per tutti. Non chiedeva a nessuno per chi avesse votato, non trattava chi lo criticava come un nemico, parlava con avversari, pescatori, proprietari, Chiesa, imprenditori. Non fu il sindaco di molti: fu il sindaco di tutti. Per lui il paese era uno solo, e così lo governò.

Oggi si divide su tutto

Oggi, in troppi dei nostri paesi, è successo l’esatto contrario. Si divide su tutto. Su una festa, su un parcheggio, su una nomina, su un post. Si divide l’opposizione dalla maggioranza, le associazioni amiche da quelle scomode, i commercianti che applaudono da quelli che si lamentano, i cittadini che contano da quelli che possono aspettare. Persino le persone che hanno lavorato per anni per il bene della città vengono messe da parte, se un giorno hanno osato non essere d’accordo.

Chi governa così è convinto di fare la mossa giusta. Pensa che dividendo si comanda meglio: una comunità spaccata non si organizza, non protesta, non fa paura. Tieni vicino chi ti serve, isola chi ti critica, e il potere è al sicuro. È una vecchia ricetta, e sembra funzionare. Per un po’.

Ma c’è una cosa che chi divide non vede, o fa finta di non vedere: mentre crede di governare, sta distruggendo la città. Ogni cittadino messo ai margini è una persona che smette di dare il suo contributo. Ogni associazione esclusa è un’energia che si spegne. Ogni critica trasformata in offesa è un’idea che nessuno proporrà più. Ogni progetto lasciato cadere solo perché l’aveva cominciato qualcun altro è tempo e denaro buttati. Giorno dopo giorno, la città perde pezzi senza accorgersene, come una casa a cui si tolgono i mattoni uno alla volta.

E poi arriva la paura, che è il segno più chiaro di una comunità malata. Paura di esporsi, di dire quello che si pensa, di firmare una lettera, di intervenire in un’assemblea. Il commerciante con una licenza da rinnovare preferisce tacere. Il professionista che lavora con gli enti pubblici evita di schierarsi. Il giovane che avrebbe voglia di impegnarsi capisce presto che conviene restare fuori, e magari prende la strada dell’aeroporto. Così i cittadini smettono di partecipare, e una città senza partecipazione si svuota dentro, anche quando d’estate le sue strade sono piene.

Il conto, alla fine, lo pagano tutti. Una comunità divisa non riesce a fare nulla di grande. I progetti che cambiano davvero un territorio, una scuola nuova, un porto, una rete di servizi, un turismo che porti ricchezza a chi ci vive, hanno bisogno di tutti: imprese, scuole, parrocchie, associazioni, professionisti, giovani, anche di chi non ha votato per chi governa. Se metà della città viene tenuta fuori, metà delle forze va perduta. Ecco perché tante opere restano sulla carta, tanti finanziamenti si perdono, tante occasioni passano senza che nessuno le colga.

Perché bisogna ripartire proprio da qui

Si potrebbe pensare che le priorità siano altre: le strade, i parcheggi, l’acqua, il lavoro. Sono tutte urgenze vere. Ma nessuna si risolve in una città divisa. Un progetto per le Madonie che parta dalle opere e dimentichi il modo di governare è destinato a fallire, perché le opere hanno bisogno di fiducia, e la fiducia non nasce dove si escludono i cittadini.

Per questo oggi il primo punto di ogni programma deve essere la questione morale. Governare per tutti, anche per chi non ti ha votato. Ascoltare chi critica invece di allontanarlo. Rispettare chi la pensa diversamente. Trattare ogni cittadino allo stesso modo davanti a un ufficio, a una domanda, a un bando. Portare avanti le cose buone cominciate da altri e riconoscerne il merito senza imbarazzo. Rispondere ai problemi con i fatti e non con la polemica.

Chi divide crede di vincere, ma lascia dietro di sé una città più povera e più sola. Chi unisce rende forte la sua comunità, anche quando deve affrontare scelte difficili. Un progetto per le Madonie deve partire da qui, dalla fiducia tra le persone, perché senza fiducia nessuna strada, nessun porto, nessuna scuola riesce a cambiare davvero le cose.

Giardina costruì molto, ma la sua opera più importante non si vede passeggiando sul lungomare. È l’idea che una città si governa tenendola insieme. Un progetto per le Madonie che parta da qui non costa niente, non ha bisogno di finanziamenti né di cantieri. Ha bisogno soltanto di una scelta: smettere di dividere e cominciare a unire. Ogni progetto per le Madonie comincia da questa scelta, ed è questo il metodo Giardina.