Under 17 femminile, la Kepha 2.0 Trabia-Cefalù conquista il Girone Élite con due vittorie

Successo in rimonta contro Cefalù Volley e Atl. Termini, poi un netto 2-0 sul Lascari Volley. La formazione nata dalla collaborazione tra Polisportiva Raimondo Lanza Trabia e Kepha 2.0 Cefalù evidenzia una superiorità tecnica e una maggiore esperienza agonistica, potendo contare anche su atlete già impegnate nei campionati di serie superiore.

Esordio convincente per la Kepha 2.0 Trabia-Cefalù nel triangolare di qualificazione al Girone Élite del campionato Under 17 femminile, disputato a Cefalù il 26 ottobre. La squadra, nata dalla collaborazione tra la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia e la Kepha 2.0 Cefalù, ha centrato l’obiettivo con due vittorie, mostrando qualità tecniche, profondità di organico e una gestione delle gare complessivamente superiore alle avversarie.

Nel primo incontro, contro Cefalù Volley e Atl. Termini, la Kepha ha dovuto inseguire dopo aver ceduto il parziale d’apertura per 19-25. La reazione è arrivata nel secondo set, nel quale la squadra ha aumentato l’efficacia delle proprie soluzioni offensive e la pressione al servizio, imponendosi con un netto 25-13. Il terzo parziale ha confermato l’inerzia favorevole alla formazione di Trabia-Cefalù: maggiore continuità negli scambi, migliore gestione dei palloni e un controllo più deciso delle fasi di gioco hanno consentito di chiudere sul 25-11, ribaltando il risultato e portando a casa il match per 2-1.

Decisamente più lineare il secondo confronto, contro il Lascari Volley. La Kepha ha condotto la gara con maggiore autorità, mantenendo il controllo del punteggio e limitando le possibilità di rientro delle avversarie. Il 25-17 del primo set ha evidenziato la capacità di costruire il vantaggio e amministrarlo, mentre nel secondo la squadra ha ulteriormente alzato il ritmo, imponendosi 25-10. Il divario finale riflette l’andamento di una partita nella quale la formazione cefaludese-trabiese ha espresso una pallavolo più incisiva e continua, conquistando il successo pieno in due set.

A fare la differenza è stata anche la composizione del gruppo. Accanto alle giovani in crescita, la Kepha può schierare atlete che hanno già maturato esperienza nei campionati di serie superiore, un elemento che incide sulla qualità dei fondamentali, sulla lettura delle situazioni tattiche e sulla gestione dei momenti determinanti. Il confronto con le altre formazioni ha evidenziato una superiorità complessiva della squadra, particolarmente marcata nella seconda gara, quando il rendimento si è mantenuto costante per entrambi i parziali.

La qualificazione al Girone Élite rappresenta così il primo risultato concreto di un progetto sportivo che punta a coniugare formazione giovanile e competitività. Per la Kepha 2.0 Trabia-Cefalù, il bilancio del triangolare è positivo sia sul piano dei risultati sia per le indicazioni offerte dal campo: una rimonta ben gestita, una seconda gara dominata e la conferma di un gruppo attrezzato per affrontare una fase più impegnativa della stagione.



Kepha 2.0 Trabia-Cefalù: Iannelli, Guarcello, Tosi, Randazzo, Sperandeo, Musotto (L), Oddo, Barranco, Cirrito (cap.). Allenatrici: Annachiara Ingrosso e Francesca Greco.

Cefalù Volley e Atl. Termini: Caronna, D’Anna (L), Serio, Tumminello, Cannizzaro (cap.), D’Agostino, Amoroso, Seminara. Dirigente: Rosaria Barranco.

Lascari Volley: Paone, Aiuppa Au., Muscarella, Lapi (L), Guercio (cap.), Palagonia, Accurso, Ilardo, Aiuppa Al., Accardi, Fenech. Allenatore: Salvatore Rinaudo; seconda allenatrice: Antonella Ilardo.

Risultati: Kepha 2.0 Trabia-Cefalù–Cefalù Volley e Atl. Termini 2-1 (19-25, 25-13, 25-11); Kepha 2.0 Trabia-Cefalù–Lascari Volley 2-0 (25-17, 25-10).

Arbitro: Andrea Ferdico.