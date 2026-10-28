Inclusione che piace: grande riscontro per ConSenso di Caltanissetta alla Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno

Dal 23 al 25 ottobre a Petralia Sottana il pastificio etico L’Arte dei Primi ha portato in vetrina prodotti artigianali e un modello che trasforma il lavoro in opportunità di crescita e autonomia

Caltanissetta 27 ottobre 2026 -. Grande interesse, numerose visite allo stand e apprezzamenti sia per la qualità dei prodotti sia per il valore sociale del progetto. Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la partecipazione della cooperativa sociale ConSenso alla XVIII edizione della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, svoltasi a Petralia Sottana dal 23 al 25 ottobre.

Per il secondo anno consecutivo uno dei protagonisti della manifestazione è stato L’Arte dei Primi, il pastificio artigianale etico nato a San Cataldo nell’ambito del progetto PASTA FrOLLe, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Un’iniziativa che unisce qualità alimentare, valorizzazione delle eccellenze siciliane e percorsi concreti di inclusione lavorativa rivolti a persone con autismo e altre fragilità. .

Nel corso dei tre giorni della manifestazione, numerosi visitatori hanno fatto tappa allo stand della cooperativa per conoscere da vicino il progetto e i prodotti e approfondire la filosofia che anima il laboratorio. Particolare interesse hanno suscitato sia la pasta fresca sia quella essiccata, realizzate con grani siciliani selezionati e lavorazioni artigianali che prevedono la trafilatura al bronzo e lâ€™essiccazione lenta.

Accanto alla qualità delle produzioni, ad attirare l’attenzione del pubblico sono state soprattutto le finalità sociali del progetto. L’Arte dei Primi rappresenta infatti un luogo di formazione e crescita professionale nel quale il lavoro diventa strumento di inclusione, autonomia e partecipazione attiva alla vita sociale.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione per presentare al pubblico il sito www.lartedeiprimi.it, attraverso il quale è possibile conoscere il catalogo dei prodotti e riceverli in tutta Italia, contribuendo concretamente a sostenere un modello di economia sociale che mette al centro la persona.

Particolare curiosità è stata inoltre riservata alle box natalizie solidali, sviluppate in collaborazione con la cooperativa sociale Borgo Blu di Mazara del Vallo. Una proposta che unisce gusto, qualità artigianale e responsabilitàsociale e che ha raccolto l’interesse di cittadini, aziende e operatori presenti alla manifestazione.

Guidato dallo psicologo Francesco Lombardo, con il supporto della psicologa e psicoterapeuta Roberta Italiano e del pedagogista Gaetano Terlizzi, entrambi analisti del comportamento certificati, il progetto continua a consolidarsi come una delle più significative esperienze siciliane di impresa sociale capace di coniugare inclusione, formazione e sviluppo economico.

La partecipazione alla Festa dei Sapori Madoniti ha così confermato la validità di un percorso che, partendo da una produzione artigianale di qualità, continua a generare opportunità concrete per le persone coinvolte. Dietro ogni formato di pasta firmato L’Arte dei Primi ci sono infatti non soltanto tradizione, territorio e materie prime selezionate, ma anche storie di crescita, autonomia e futuro che continuano a conquistare il pubblico siciliano e non solo.

«Desideriamo ringraziare di cuore il Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana ‘Antonio Pepe’, organizzatore della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, per l’eccellente organizzazione di un evento che ha reso la nostra partecipazione particolarmente proficua. Un ringraziamento speciale va al sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, per il sostegno e la vicinanza dimostrati. Grazie anche a tutta la cittadinanza che ha accolto con entusiasmo il nostro pastificio etico apprezzandone non soltanto la qualità artigianale, ma anche il valore sociale e inclusivo che rappresenta – commenta la referente della coop. ConSenso Roberta Italiano -. Sono stati tre giorni intensi e ricchi di soddisfazioni, che ci hanno consentito di far conoscere il progetto a un pubblico ancora più ampio. Ringraziamo inoltre tutti i visitatori provenienti da altre località che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo della manifestazione e alla straordinaria atmosfera di condivisione che si èrespirata durante l’evento”.

“Ci vediamo l’anno prossimo… certi che questa straordinaria sinergia tra territorio, inclusione sociale e valorizzazione delle eccellenze locali potrà crescere ulteriormente e continuare a generare nuove opportunità per le persone coinvolte nei nostri progetti. Torniamo da questa esperienza con una rinnovata motivazione, tanti attestati di stima, nuovi contatti e la consapevolezza che il percorso intrapreso da L’Arte dei Primi stia contribuendo a costruire una cultura dell’inclusione capace di creare valore per l’ntera comunità. A tutti coloro che hanno scelto di fermarsi al nostro stand, conoscere la nostra realtà e sostenere il nostro lavoro va il più sincero grazie della cooperativa ConSenso», conclude Italiano.