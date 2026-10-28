«Tredici», il romanzo che ogni cefaludese dovrebbe avere in casa: la storia vera degli Eroi del Mare

Ci sono libri che si leggono e si ripongono sullo scaffale, e libri che diventano parte della famiglia. «Tredici» di Mario Macaluso appartiene alla seconda specie, perché porta alla luce una storia che a Cefalù nessuno conosce. Eppure i segni ci sono: una lapide la ricorda e un largo porta il nome di Largo Eroi del Mare. Molti ci passano ogni giorno, ma quasi nessuno sa chi fossero quegli eroi e che cosa abbiano fatto per meritare quel nome. È la storia del 1° marzo 1951, quando sette pescatori cefaludesi uscirono a remi in un mare in tempesta per salvare l’equipaggio della motobarca «Franco» dell’Arenella, alla deriva da ore e ormai senza speranza.

Sette uomini, una barca a remi e il mare in tempesta

Non avevano motori, non avevano mezzi di soccorso, non avevano nessun obbligo. Avevano le braccia, la conoscenza del mare e la certezza che quegli uomini, senza di loro, non sarebbero tornati a casa. Partirono sapendo che avrebbero potuto non tornare nemmeno loro. Quello che accadde nelle ore successive è il cuore di «Tredici»: una vicenda vera, ricostruita con rigore e raccontata con la forza di un romanzo, in cui il lettore sta dentro la barca, sente il peso dei remi, il freddo dell’acqua, il silenzio di chi aspetta sulla banchina.

Macaluso ha scelto una scrittura asciutta, fatta di gesti e di corpi più che di spiegazioni. I personaggi non dichiarano la loro paura: la mostrano nelle mani che stringono le cime, negli sguardi scambiati senza parole, nelle decisioni prese in un istante. È un modo di raccontare che rispetta quegli uomini, perché non li trasforma in eroi di cartone ma li restituisce per quello che erano: lavoratori del mare, padri, figli, gente abituata alla fatica che in quel giorno fece qualcosa di straordinario senza pensare di farlo.

Una storia da leggere e da guardare

Ma «Tredici» non si limita alle parole. La storia è ricostruita anche attraverso le immagini: le illustrazioni che accompagnano il racconto riportano davanti agli occhi del lettore il mare in tempesta, le barche, il porto e il borgo di Cefalù com’erano in quegli anni, i volti e i momenti decisivi della vicenda. Testo e immagini si completano, e il risultato è un libro che si legge e si guarda insieme, capace di conquistare l’adulto che cerca una storia vera e il ragazzo che si avvicina per la prima volta alla memoria della propria città.

Chi sono gli Eroi del Mare

È proprio questo che rende «Tredici» un libro da avere in casa. Non è soltanto un romanzo, è un pezzo di Cefalù. Racconta un tempo in cui la pesca era il pane di centinaia di famiglie, in cui le barche si tiravano a secco sulla spiaggia e le donne aspettavano il ritorno degli uomini guardando l’orizzonte. Racconta una comunità povera ma solidale, che davanti al pericolo non si voltò dall’altra parte. E finalmente dà un volto e una storia ai nomi che la città ha voluto ricordare, ma che il tempo aveva reso muti.

Per chi vive a Cefalù è un modo per scoprire una pagina della propria storia rimasta finora nell’ombra, e per guardare con occhi nuovi quella lapide e quel largo davanti a cui si passa senza fermarsi. Per chi è partito e vive lontano è un ritorno a casa, un filo che riannoda al mare da cui si viene. Per chi visita la città è la chiave per conoscerla oltre il Duomo e la Rocca. E per i più giovani è un esempio concreto di coraggio, raccontato senza retorica, che vale più di molte lezioni.

Un regalo che lascia il segno

«Tredici» è anche un regalo che resta. Con le feste ormai alle porte, è difficile immaginare un dono più adatto per un genitore, un nonno, un amico legato a Cefalù o un ragazzo da avvicinare alla lettura: un libro che emoziona, che fa parlare in famiglia e che non finisce nel dimenticatoio. Perché certe storie non si leggono una volta sola, si tramandano.

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Quei sette pescatori, il 1° marzo 1951, non chiesero niente in cambio. La città ha dato loro una lapide e un largo; oggi il modo migliore per ringraziarli è conoscere la loro storia e fare in modo che non venga più dimenticata.