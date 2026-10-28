Variazioni di bilancio all’ARS: 200 mila euro per la sentieristica e la gestione della fauna selvatica



Uno stanziamento di 200 mila euro a favore del Madonie UNESCO Global Geopark è stato previsto nell’ambito della manovra regionale di variazione del bilancio denominata «Coesione e crescita», approvata dall’Assemblea regionale siciliana (ARS).



“Queste risorse saranno destinate alla manutenzione straordinaria della rete sentieristica e dei siti del Geopark UNESCO, oltre che a interventi infrastrutturali finalizzati alla gestione della fauna selvatica e alla salvaguardia ambientale”, annuncia il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello.



Le risorse consentiranno di intervenire sui percorsi naturalistici e sui siti di interesse geologico che caratterizzano il territorio madonita, nonché di realizzare interventi connessi alla gestione della fauna selvatica. Si tratta di ambiti rilevanti per la conservazione del patrimonio naturale e per una fruizione consapevole dell’area, riconosciuta a livello internazionale per il suo valore geologico e ambientale.

Lo stanziamento si inserisce nel quadro di una più ampia manovra regionale, che comprende misure a sostegno delle imprese, delle famiglie e degli enti locali.

La manovra «Coesione e crescita», promossa dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, con il contributo dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, punta a mobilitare risorse per sostenere il sistema economico e sociale dell’Isola, favorendo gli investimenti e contrastando l’aumento dei costi.



Le risorse destinate al Madonie UNESCO Global Geopark rappresentano un ulteriore tassello nell’impegno dell’Ente Parco per la tutela del patrimonio naturale, la manutenzione della rete sentieristica e la gestione della fauna selvatica. Un intervento che contribuisce alla cura e alla valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di preservarne la biodiversità, migliorare la fruibilità dei siti e salvaguardare un patrimonio ambientale di valore per le comunità madonite e per le generazioni future.