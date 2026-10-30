Frutta martorana a Cefalù: al Duomo 1952 la tradizione dei Morti rinasce con il maestro Vincenzo Serio

A Cefalù, nei giorni che precedono il 2 novembre, le vetrine si riempiono di fichi, arance, pesche e fichi d’India che sembrano appena colti. Non sono frutti veri: sono frutta martorana, il dolce di pasta di mandorle che in Sicilia accompagna da secoli la festa dei Morti. Quest’anno al Duomo 1952, lo storico locale della famiglia Serio in piazza Duomo, la tradizione si rinnova grazie al lavoro del maestro pasticciere Vincenzo Serio, che modella e dipinge a mano ogni pezzo.

Un dolce che parla di ricordo e di famiglia

La frutta martorana si trova nelle pasticcerie siciliane tutto l’anno, ma è tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre che ritrova il suo significato più vero. Per generazioni, la mattina del 2 novembre, i bambini siciliani hanno trovato in casa i regali “portati dai morti”: giocattoli, frutta secca, ossa di morto e, al centro del cesto, i frutti colorati di pasta reale. Un modo dolce per tenere vivo il legame con chi non c’è più e per raccontare ai più piccoli la memoria della famiglia.

È proprio questo il senso del progetto che il Duomo 1952 ha chiamato “I sapori della memoria”: portare a Cefalù un gesto antico, fatto con le stesse mani pazienti di un tempo.

La storia nasce in un monastero di Palermo

L’origine del dolce porta a Palermo, al monastero benedettino fondato alla fine del XII secolo, intorno al 1194, dalla nobildonna Eloisa Martorana accanto alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio. Da lei prese il nome il convento e, con il tempo, anche la chiesa, che ancora oggi tutti chiamano la Martorana.

Secondo la leggenda più diffusa, le monache dovevano accogliere una visita importante in autunno, quando gli alberi del loro celebre giardino erano ormai spogli. Per non presentarsi con il giardino vuoto, modellarono con farina di mandorle e zucchero dei frutti finti, li dipinsero con cura e li appesero ai rami. L’ospite rimase incantato. Le versioni del racconto cambiano su chi fosse il visitatore: nella maggior parte si parla di un arcivescovo, in altre di un sovrano. Quello che non cambia è il risultato: era nata la frutta martorana.

Dai conventi alle pasticcerie di tutta la Sicilia

Per secoli le monache continuarono a preparare questi dolci, che divennero famosi in tutta Palermo. Poi la ricetta uscì dai chiostri e passò nelle botteghe dei maestri pasticceri, diffondendosi in ogni angolo dell’isola. Oggi la frutta martorana è riconosciuta tra i prodotti agroalimentari tradizionali siciliani e la ricetta di base è rimasta quasi la stessa: mandorle, zucchero e tanta pazienza.

La parte più difficile non è l’impasto, ma la forma e il colore. Ogni frutto va modellato, lasciato asciugare e poi dipinto a mano con colori alimentari, fino a ottenere sfumature, macchie e dettagli che lo rendano identico a quello vero.

Al Duomo 1952 ogni frutto è un pezzo unico

È qui che entra in gioco l’arte del maestro Vincenzo Serio. Nel laboratorio del Duomo 1952 ogni frutto viene modellato e decorato singolarmente, come un piccolo pezzo unico. Nessuno è uguale all’altro, proprio come accade in natura. L’obiettivo è custodire il sapore autentico della pasta di mandorle siciliana e, insieme, la meraviglia che questo dolce suscita da quasi otto secoli.

Il Duomo 1952 è da decenni un punto di riferimento della pasticceria a Cefalù, affacciato su una delle piazze più belle della Sicilia, ai piedi della cattedrale normanna. Portare qui la frutta martorana significa unire due storie: quella di un dolce nato in un monastero di Palermo e quella di un locale che fa parte della vita della città.

Un regalo per i giorni dei Morti

Chi passa in piazza Duomo in questi giorni può trovare la frutta martorana pronta da regalare o da mettere sulla tavola di casa. Un dono semplice, che per i siciliani ha un valore speciale: ricordare chi ci ha preceduto con il gesto più dolce che la tradizione conosca.