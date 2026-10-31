Papa Leone XIV ha votato alle elezioni Usa: è il primo Papa della storia a farlo

Papa Leone XIV ha votato alle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti. Lo ha fatto per posta, come milioni di suoi connazionali, inviando la scheda a Chicago, la città in cui è nato. È la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa a un’elezione negli Stati Uniti. La conferma è arrivata venerdì 30 ottobre dalla Sala stampa vaticana, a pochi giorni dal voto ufficiale fissato per martedì 3 novembre.

La conferma del Vaticano

La notizia era stata anticipata giovedì 29 ottobre dal Chicago Sun-Times. Il giorno dopo è arrivata la nota ufficiale della Santa Sede: Leone XIV, si legge, ha sempre esercitato il suo diritto di voto come cittadino statunitense ogni volta che ne ha avuto la possibilità. In linea con questa abitudine, il Papa ha inviato la propria scheda per posta a Chicago.

Il Vaticano ha precisato anche che lo stesso è avvenuto negli anni in cui Robert Francis Prevost viveva in Perù, dove è stato missionario e poi vescovo. Con questo gesto il Pontefice ha voluto ribadire la sua convinzione che partecipare alla vita democratica sia per i cittadini un diritto e insieme un dovere.

Come ha votato il Papa

Papa Leone XIV ha votato con la procedura del voto anticipato per corrispondenza. Il Pontefice risulta ancora iscritto nelle liste elettorali dell’Illinois, con un indirizzo registrato a New Lenox, cittadina a sud-ovest di Chicago, nella contea di Will. La responsabile dello staff dell’ufficio elettorale della contea, Kim Fladhammer, ha confermato al quotidiano che il nome di Robert Francis Prevost compare nell’elenco di chi ha chiesto la scheda per il voto postale. La richiesta è stata presentata il 3 ottobre.

Non è chiaro in che modo la busta sia arrivata negli Stati Uniti. Il Papa si trova così tra gli oltre 43 milioni di americani che hanno già votato in anticipo, di persona o per posta.

Nessun Papa prima di lui

Papa Leone XIV ha votato dove nessun suo predecessore aveva mai messo piede: le urne di un’elezione civile durante il pontificato. Non risulta che Giovanni Paolo II, Benedetto XVI o Francesco abbiano votato nei Paesi d’origine dopo l’elezione al soglio di Pietro. Lo storico Michael Walsh, autore di diversi libri sul papato, ha sottolineato alla Cnn che si tratta del primo Papa a votare in un’elezione democratica e laica. Del resto Prevost è anche il primo Pontefice nato negli Stati Uniti.

I precedenti di Prevost alle urne

Secondo i registri della contea di Will, Prevost ha votato alle primarie democratiche del 2008 e del 2010 e a quelle repubblicane del 2012, 2014 e 2016. Ha partecipato inoltre alle elezioni generali del 2012, 2014, 2018 e 2024. Non ha votato alle primarie dell’Illinois dello scorso marzo. In quello Stato gli elettori non sono iscritti a un partito e possono scegliere ogni volta a quali primarie partecipare.

Per chi abbia votato questa volta resta un mistero: il voto è segreto. Sulla scheda dell’Illinois ci sono, tra le altre, la corsa al Senato per il seggio di Dick Durbin, la sfida per la rielezione del governatore JB Pritzker e le elezioni locali e giudiziarie della contea. Pritzker ha commentato la notizia sui social, invitando i cittadini a seguire l’esempio del Papa.

Cosa si vota il 3 novembre

Le elezioni di metà mandato, chiamate midterm, cadono a due anni dalle presidenziali. Gli americani rinnovano tutta la Camera dei rappresentanti e circa un terzo del Senato, oltre a eleggere governatori e amministratori locali. È il primo grande test per l’amministrazione del presidente Donald Trump, che più volte ha cercato di rendere più rigide le regole del voto per corrispondenza.

I vescovi americani: un esempio per tutti

Papa Leone XIV ha votato e la Conferenza episcopale degli Stati Uniti lo ha ringraziato. La portavoce Chieko Noguchi ha detto che con questo gesto il Santo Padre incoraggia ogni cittadino a esercitare la propria responsabilità civica. I vescovi invitano i cattolici a votare mettendo la fede prima della politica.

Il voto arriva in un momento in cui il Pontefice non ha nascosto le sue critiche alle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, in particolare per il trattamento riservato ai migranti. In primavera aveva anche giudicato inaccettabile la minaccia del presidente di distruggere la civiltà iraniana.