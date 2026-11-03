Attacco hacker supermercati: colpiti anche Coop a Catania e Palermo, freezer fino a 50 gradi

L’ondata di attacchi informatici contro i frigoriferi della grande distribuzione è arrivata anche in Sicilia. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre almeno quattro supermercati a marchio Coop, tre a Catania e uno a Palermo, hanno avuto i banchi frigo e i surgelati manomessi a distanza. L’attacco hacker ai supermercati non riguarda solo l’Isola: nelle stesse ore sono stati colpiti punti vendita in Svezia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Estonia, Irlanda e Finlandia, con freezer che in alcuni casi hanno superato i 50 gradi.

Cosa è successo nei supermercati Coop di Catania e Palermo

I punti vendita siciliani coinvolti fanno capo al gruppo Radenza, con sede a Modica, che gestisce in franchising supermercati a insegna Coop in diverse zone della Sicilia. Secondo quanto riferito dal direttore generale del gruppo, Giuseppe Spadaro, l’intrusione è avvenuta intorno alle 4 del mattino. I pirati informatici hanno cambiato i parametri di temperatura dei banchi, che invece di raffreddare hanno iniziato a scaldare, facendo deperire la merce esposta.

L’amministratore delegato Danilo Radenza ha confermato che il bersaglio è stato il sistema di telecontrollo dei banchi surgelati, cioè il programma che permette di gestire e verificare da remoto il funzionamento degli impianti. Dai controlli fatti dall’azienda non risulterebbero altri danni ai sistemi informatici. Il gruppo sta calcolando le perdite, in alcuni negozi il problema è già stato risolto e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata avvisata. Sul caso lavora la polizia postale, che deve capire da dove è partito l’attacco e se c’è un legame con quanto accaduto all’estero.

Il gruppo Arena, la più grande realtà della distribuzione organizzata in Sicilia con oltre 190 punti vendita Decò e SuperConveniente, ha fatto sapere che i propri supermercati non risultano coinvolti.

Anche Toscana ed Emilia nel mirino

La Sicilia non è l’unico caso italiano. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ricevuto la segnalazione di un incidente simile da un’azienda toscana della ristorazione collettiva e ha individuato un attacco contro un’impresa emiliana che produce surgelati. L’Agenzia ha lanciato un’allerta a tutta la filiera del freddo: supermercati, logistica alimentare e refrigerazione industriale sono stati invitati ad applicare subito le misure di sicurezza già raccomandate dopo i fatti di ottobre.

La vicenda è arrivata a Palazzo Chigi. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha convocato una riunione con il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, e con i vertici dei servizi di intelligence. Anche il Copasir, il comitato parlamentare che vigila sui servizi segreti, ha messo in calendario le audizioni del direttore dell’Aisi Bruno Valensise e dello stesso Quacivi.

Dalla Francia al resto d’Europa: lo stesso metodo

Tutto era cominciato in Francia nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, quando centinaia di supermercati di catene come Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc e Monoprix avevano trovato frigoriferi e congelatori bollenti all’apertura. Il sistema usato dagli hacker è sempre lo stesso: attivare a distanza lo sbrinamento forzato degli impianti, la funzione che serve a eliminare il ghiaccio, lasciandola accesa fino a far salire la temperatura ben oltre i limiti di legge.

Questa volta l’attacco hacker ai supermercati ha colpito in molti Paesi contemporaneamente. In Svezia diversi negozi delle catene Ica e Coop hanno svuotato i congelatori e buttato tutto. In Belgio hanno segnalato problemi Delhaize, Carrefour, Intermarché e Spar, sia nelle Fiandre sia in Vallonia: per Carrefour Belgio si tratta di una quindicina di negozi su circa 700. Il rischio è di dover distruggere tonnellate di alimenti in mezza Europa.

Sotto accusa gli impianti non aggiornati

Il punto debole sembra essere l’età delle macchine. Gli impianti colpiti sono in gran parte modelli datati, collegati a Internet con tecnologie superate o poco protetti, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza. Dopo l’attacco in Francia lo aveva spiegato anche il produttore danese Danfoss, i cui sistemi di controllo erano stati presi di mira. In Belgio l’azienda di refrigerazione Sabcobel ha ammesso che circa un macchinario su dieci non era ancora stato messo in sicurezza e che alcuni di questi si trovavano proprio nei negozi colpiti.

L’Europa parla di attacco al cibo

Nessuno ha rivendicato gli attacchi, ma la natura coordinata degli episodi è considerata quasi certa. La Commissione europea ha definito la situazione molto preoccupante e il commissario all’Agricoltura Christophe Hansen ha parlato di un tentativo deliberato di colpire la catena di approvvigionamento alimentare e la fiducia dei consumatori. Il centro per la sicurezza informatica del Belgio ha segnalato che negli ultimi sei mesi questi incidenti sono aumentati, anche per l’uso mirato dell’intelligenza artificiale da parte degli aggressori.

Per chi fa la spesa, l’attacco hacker ai supermercati non comporta rischi diretti se i negozi ritirano, come stanno facendo, la merce rimasta fuori temperatura. Resta da capire chi c’è dietro e quanto costerà questa nuova forma di sabotaggio, che passa dai computer per arrivare direttamente sugli scaffali.