Festival del Cinema di Cefalù: Paola Nurnberg è la Giornalista della Pace 2026

È Paola Nurnberg, corrispondente Mediaset da Gerusalemme, la Giornalista della Pace 2026. Il Festival del Cinema di Cefalù ha scelto di premiare quest’anno la cronista che ogni giorno racconta agli italiani il conflitto in Medio Oriente, dando voce sia alle vittime israeliane del 7 ottobre sia alla popolazione di Gaza. Questa la motivazione con cui il Festival del Cinema di Cefalù assegna il riconoscimento:

«A Paola Nurnberg il Festival del Cinema di Cefalù attribuisce il titolo di Giornalista della Pace 2026 per la serietà e l’equilibrio con cui, da Gerusalemme, racconta ogni giorno agli italiani una terra ferita dalla guerra. Nei suoi servizi il dolore delle vittime non ha bandiera: c’è il lutto delle famiglie israeliane colpite il 7 ottobre e c’è la devastazione di Gaza, ci sono le macerie e c’è la fatica di chi prova a ricostruire. Con una formazione europea e uno sguardo che attraversa i confini, dal Libano alle Torri Gemelle fino a Israele e Palestina, ha scelto di stare dove la storia fa più male, restituendo ai fatti la loro complessità e alle persone il loro volto. In un tempo in cui la guerra rischia di diventare rumore di fondo, il suo lavoro ricorda che informare con rigore e umanità è già un gesto di pace».

Chi è Paola Nurnberg

Genovese, classe 1971, figlia di padre tedesco e madre italiana, Paola Nurnberg si è laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano con una tesi in storia del giornalismo. Ha cominciato giovanissima come freelance, scrivendo per diverse testate.

Tra il 2001 e il 2002 si trovava a New York, dove lavorava come redattrice economica: ha vissuto in prima persona i giorni dell’attacco alle Torri Gemelle. Tornata in Italia, è entrata nella redazione del Tg4 ed è stata autrice di “Top Secret” su Rete 4. Poi l’esperienza europea a Euronews, a Lione, e quella all’agenzia AGR di Milano.

Sedici anni alla televisione svizzera

Dal 2008 al 2024 ha lavorato per la RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, come giornalista e inviata. È stata anche conduttrice del Telegiornale, ma soprattutto ha seguito i teatri di guerra, con un’attenzione particolare al Medio Oriente.

Da Gerusalemme per Mediaset

Dal 2025 è la corrispondente di Mediaset da Gerusalemme. In questo ruolo ha raccontato una delle fasi più dure nella storia della regione: le macerie di Gaza viste dal confine di Sderot, i kibbutz di Be’eri, Kfar Azza e Nir Oz a due anni dagli attacchi del 7 ottobre, i collegamenti in diretta con le sirene d’allarme che suonavano su Gerusalemme, la lenta ricostruzione delle case e delle vite nel kibbutz di Holit.

È proprio questo sguardo, capace di tenere insieme il dolore di entrambe le parti, che il Festival del Cinema di Cefalù ha voluto premiare.

L’albo d’oro della Giornalista della Pace

Con il riconoscimento del 2026 Paola Nurnberg entra in un elenco di grandi firme del giornalismo italiano. Il titolo di Giornalista della Pace è andato nel 2022 a Raffaella Daino di Sky Tg24, nel 2023 a Lidia Tilotta di Rai Sicilia, nel 2024 ad Angela Caponnetto di RaiNews24, premiata per i reportage sulle migrazioni e sui profughi della guerra in Ucraina, e nel 2025 a Lucia Goracci, inviata della Rai.

Cinque edizioni, cinque giornaliste: un filo che lega il Festival del Cinema di Cefalù al racconto delle guerre e delle persone che le subiscono, e che conferma l’attenzione della manifestazione verso l’informazione capace di unire rigore e umanità.