Agli americani bastano due anni per bocciare Trump. In Italia certi politici non si possono più bocciare

Meno di due anni. Tanto è bastato agli elettori degli Stati Uniti per mandare un messaggio chiarissimo a Donald Trump, tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025. Alle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026 i democratici si sono presi la Camera e il Senato, anche in Stati che da decenni votavano sempre repubblicano. In Italia una cosa del genere non può succedere. E non è solo una questione di calendario: sono le nostre leggi a rendere molto difficile, a volte impossibile, mandare a casa chi non ha lavorato bene.

Midterm 2026, cosa è successo negli Stati Uniti

I democratici avranno il pieno controllo del Congresso da gennaio: alla Camera con un margine ampio, mentre al Senato hanno strappato cinque seggi ai repubblicani, in Iowa, Ohio, North Carolina, South Carolina e Texas. Per conquistare il Senato ne servivano almeno quattro; alla Camera, dove i repubblicani avevano 218 seggi contro 214, bastava guadagnarne tre.

Il caso più clamoroso è il Texas. James Talarico è il primo democratico eletto senatore per il Texas dal 1988, e la sua è la prima vittoria democratica in un’elezione statale dal 1994. Talarico, 37 anni, nipote di un predicatore battista, diventerà il senatore più giovane e prenderà il posto di John Cornyn, sconfitto alle primarie repubblicane da Ken Paxton. In North Carolina l’ex governatore Roy Cooper ha battuto Michael Whatley, firmando il primo seggio strappato dai democratici nella notte.

Il voto è stato letto quasi ovunque come un giudizio sul presidente. Nei mesi precedenti i sondaggi lo davano in forte calo: a giugno solo il 36% degli americani approvava il suo operato e il 59% lo bocciava, il divario più ampio mai registrato in entrambi i suoi mandati. Pesavano il costo della vita, i dazi e la guerra con l’Iran.

Perché in America si vota ogni due anni

Il sistema americano è costruito apposta per dare ai cittadini un’occasione di giudizio a metà strada. Il presidente resta in carica quattro anni, ma la Camera dei rappresentanti viene rinnovata per intero ogni due, e il Senato per un terzo. Così, a metà mandato, gli elettori possono confermare la fiducia al presidente oppure togliergli la maggioranza in Parlamento. Trump resterà alla Casa Bianca fino al 2029, ma dovrà trattare su ogni legge, ogni spesa e ogni nomina con un Congresso che non controlla più.

C’è un altro dettaglio importante: negli Stati Uniti si vota la persona. Ogni candidato si presenta nel suo collegio e, se perde, va a casa. Non c’è partito che possa salvarlo.

In Italia cinque anni senza appello

Da noi il Parlamento dura cinque anni. In mezzo non esiste nessun voto che permetta ai cittadini di dire la loro su come sta andando. I governi possono cadere e nascere di nuovo con maggioranze diverse da quelle uscite dalle urne, senza che nessuno chieda il parere degli elettori. E quando finalmente si torna a votare, scegliere chi mandare in Parlamento resta complicato.

Fino a ieri si votava con il Rosatellum, che per i seggi del proporzionale prevedeva liste bloccate: gli elettori non potevano esprimere preferenze, cioè non potevano scegliere chi mandare in Parlamento.

Ad ottobre è arrivata una nuova legge, chiamata Stabilicum. È stata promulgata il 9 ottobre 2026 ed è entrata in vigore il 24 ottobre. Le preferenze tornano, ma solo a metà. Ogni lista ha un capolista bloccato e altri sei candidati: il capolista non può ricevere preferenze ed è eletto per primo se la lista conquista almeno un seggio, mentre sugli altri nomi si possono esprimere fino a tre preferenze. In più, ogni candidato può presentarsi in un massimo di cinque collegi.

Tradotto: chi il partito mette in cima alla lista non può essere bocciato dagli elettori. Si può votare quel partito o non votarlo, ma il nome del capolista non si tocca. È esattamente il contrario di quello che è successo in Texas, dove un senatore in carica da oltre vent’anni non è nemmeno arrivato al voto finale.

Le ex province siciliane, dove i cittadini non votano più

Se a livello nazionale le cose sono difficili, in Sicilia c’è un caso ancora più evidente. Le ex province, oggi Liberi consorzi e Città metropolitane, non le scelgono più i cittadini. Le Province sono state abolite nel 2013 da una legge dell’Assemblea regionale siciliana e affidate per oltre un decennio a commissari nominati dalla Regione. Quando si è tornati al voto, nell’aprile 2025, si è votato con elezioni di secondo livello che non coinvolgono i cittadini, ma solo i consiglieri comunali dei paesi di ogni territorio.

Per noi che viviamo nella Città metropolitana di Palermo il discorso è ancora più netto: nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina non si vota il presidente, perché la legge assegna quel ruolo al sindaco del capoluogo. Un cittadino di Cefalù, di Castelbuono o di Termini Imerese non ha alcun modo di scegliere, né di bocciare, chi guida l’ente che decide sulle strade provinciali e sulle scuole superiori del suo territorio.

Il cambio di casacca

C’è poi un’altra differenza. La Costituzione italiana, all’articolo 67, dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. È una regola nata per garantire la libertà di coscienza degli eletti, ma nella pratica permette di cambiare partito a metà legislatura. Chi è stato votato in uno schieramento può passare a quello opposto, e l’elettore non ha strumenti per fermarlo fino alle elezioni successive.

Le ragioni di chi difende il sistema italiano

Va detto che il modello italiano ha anche i suoi difensori. Chi sostiene la nuova legge spiega che il premio di maggioranza e le liste in parte bloccate servono a dare governi stabili e a evitare le crisi continue che l’Italia ha conosciuto. Secondo questa lettura, il capolista bloccato permette ai partiti di portare in Parlamento persone competenti che magari non hanno un grande pacchetto di voti personali.

Anche il sistema americano, del resto, non è perfetto. Le campagne elettorali costano cifre enormi: quella del Texas è diventata la sfida per il Senato più costosa del Paese. E un Congresso in mano al partito opposto al presidente rischia di bloccare per due anni le decisioni importanti.

Il voto come strumento per bocciare

Resta però un punto che il voto americano mette sotto gli occhi di tutti. In una democrazia gli elettori devono poter dire “hai lavorato male, adesso tocca a un altro”. Negli Stati Uniti possono farlo ogni due anni, scegliendo la persona e non solo il simbolo. In Italia dobbiamo aspettare cinque anni, trovarci davanti nomi già decisi dai partiti e, in Sicilia, rinunciare del tutto a scegliere chi governa le ex province. Non è una questione di destra o di sinistra: è una questione di quanto potere resta, davvero, nelle mani di chi vota.