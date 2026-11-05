Antifascisti di facciata: quando nei municipi si predica libertà e si pratica l’intimidazione

Negli Stati Uniti gli elettori hanno appena mandato un messaggio chiaro a chi governa: il potere non è eterno e chi lo usa male prima o poi viene mandato a casa. È una lezione che vale anche qui, nei nostri Comuni, dove troppo spesso chi si riempie la bocca di parole come libertà, antifascismo e legalità amministra poi con metodi che di libero e democratico hanno ben poco.

Il voto di metà mandato del 3 novembre si è trasformato in una sconfitta pesante per Donald Trump. I democratici hanno conquistato il Congresso e strappato diversi governatori chiave ai repubblicani, in una tornata in cui l’attesa onda blu è diventata uno tsunami, e Trump ha riconosciuto la sconfitta. I democratici hanno preso seggi al Senato in sette Stati, tra cui Texas, South Carolina e Kansas, quest’ultimo in mano ai repubblicani dal 1932.

Non è la caduta del presidente, che resta alla Casa Bianca fino al 2029. Ma è la dimostrazione che, quando i cittadini smettono di avere paura e vanno a votare, anche il potere che sembra più solido può essere ridimensionato.

Il potere si può perdere

È questo il punto che dovrebbe far riflettere chi, nei nostri municipi, si comporta come se la poltrona fosse una proprietà privata. Sindaci, assessori, consiglieri e capicorrente che pensano di essere intoccabili perché controllano incarichi, contributi, permessi e posti di lavoro.

La democrazia non è soltanto il giorno del voto. È il modo in cui si governa tutti gli altri giorni. Ed è proprio lì, nella gestione quotidiana della cosa pubblica, che si vede la differenza tra chi serve i cittadini e chi se ne serve.

Antifascisti a parole, intimidatori nei fatti

C’è una politica locale che il 25 aprile porta la corona al monumento, pronuncia discorsi commossi sulla Resistenza e sui valori della Costituzione, e il giorno dopo torna in municipio a governare con la logica del “chi non è con me è contro di me”.

Il fascismo, prima ancora che un regime, è stato un metodo: il controllo, la punizione del dissenso, l’idea che chi critica sia un nemico da isolare. Chi oggi usa questi metodi, anche in piccolo, anche nel recinto di un Comune di poche migliaia di abitanti, non può dirsi antifascista solo perché lo dichiara in un comizio.

L’antifascismo vero si misura su come si tratta chi non è d’accordo. Su come si risponde a una critica. Su come si gestisce il potere quando nessuno guarda.

Come funziona l’intimidazione nei municipi

Nei paesi e nelle piccole città l’intimidazione raramente ha il volto della violenza. È più sottile, e per questo più efficace.

È la pratica che resta ferma per mesi negli uffici, mentre quella dell’amico passa in pochi giorni. È il contributo all’associazione che sparisce dopo una presa di posizione scomoda. È l’incarico che non arriva più al professionista che ha osato dire la sua. È il commerciante che si sente dire, a mezza bocca, che “sarebbe meglio stare tranquilli”. È il dipendente che teme di essere spostato se si fa vedere alla manifestazione sbagliata.

E poi c’è l’isolamento di chi scrive, di chi racconta, di chi fa domande. Il cittadino che commenta sui social e si ritrova additato come nemico del paese, il consigliere d’opposizione trattato come un fastidio da zittire. Nessuno di questi episodi, preso da solo, finisce in un’aula di tribunale. Ma messi insieme costruiscono un clima. E quel clima ha un nome: paura.

Antimafia di facciata

Lo stesso vale per la legalità. Ci sono amministratori che partecipano a ogni commemorazione, che espongono i ritratti di Falcone e Borsellino, che intitolano piazze e scuole alle vittime della mafia. Gesti giusti, che però perdono ogni valore se poi il Comune viene gestito con la logica del favore, della clientela e dell’appartenenza.

La mafia non è soltanto pistole e traffici. È prima di tutto una mentalità: l’idea che i diritti siano favori, che per ottenere ciò che ti spetta tu debba chiedere a qualcuno, ringraziare qualcuno, restare fedele a qualcuno. Quando un’amministrazione pubblica ragiona così, anche senza alcun legame con le cosche, sta coltivando lo stesso terreno su cui la mafia è cresciuta per decenni.

L’antimafia vera non si fa con le targhe. Si fa con bandi trasparenti, con pratiche evase in ordine cronologico, con incarichi assegnati per merito, con la porta aperta a chi critica.

La paura è il vero nemico della democrazia

Il risultato americano dice una cosa semplice: quando le persone si sentono libere di scegliere, scelgono. E se chi governa ha abusato del proprio potere, lo mandano a casa.

Il problema dei nostri Comuni è che spesso questa libertà non c’è. Non perché qualcuno impedisca fisicamente di votare, ma perché tanti cittadini pensano di non potersi permettere di esporsi. Hanno un figlio che cerca lavoro, un’attività che dipende da un permesso, un parente che lavora nell’ente. E allora tacciono, oppure votano chi temono invece di chi stimano.

Una democrazia in cui si vota per paura è una democrazia dimezzata. E chi la riduce in questo stato, qualunque bandiera sventoli, ne è il primo nemico.

La lezione per i cittadini

Le elezioni di midterm non riguardano direttamente Cefalù, le Madonie o la provincia di Palermo. Ma il loro significato sì. Ci ricordano che nessun potere è eterno, che le maggioranze cambiano, che chi oggi comanda domani può trovarsi a rendere conto delle proprie scelte.

Ai cittadini spetta la parte più difficile: smettere di avere paura. Chiedere trasparenza, pretendere risposte, segnalare le ingiustizie, partecipare ai consigli comunali, leggere gli atti, sostenere chi ha il coraggio di parlare. E giudicare gli amministratori non per quello che dicono nelle cerimonie, ma per come trattano le persone ogni giorno.

Perché l’antifascismo e l’antimafia non sono etichette da appendere al petto. Sono un modo di governare. E chi predica libertà mentre pratica l’intimidazione non è un difensore della democrazia: è soltanto un abile recitatore.