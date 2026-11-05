Bruno Di Chiara, l’attore di Castellana Sicula è il procuratore capo nella serie Rai su Livatino

C’è un pezzo di Madonie nella fiction più attesa di questo autunno televisivo. Bruno Di Chiara, attore nato a Castellana Sicula, veste i panni del procuratore capo della Procura di Agrigento in “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, la miniserie diretta da Michele Placido che Rai 1 trasmette lunedì 9 e martedì 10 novembre in prima serata. Un ruolo importante in una produzione che racconta una delle pagine più dolorose e luminose della storia siciliana: la vita e la morte del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990.

La miniserie è composta da quattro episodi, trasmessi due per sera. Le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay, in diretta e on demand, per chi non potrà seguirle in tv. “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” è una coproduzione Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e dallo stesso Michele Placido. Prima di arrivare sul piccolo schermo, la serie è stata presentata in anteprima il 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il ruolo di Bruno Di Chiara nella fiction

Bruno Di Chiara interpreta il procuratore capo di Agrigento, cioè il magistrato a capo dell’ufficio in cui Livatino lavora giorno e notte, tra fascicoli e indagini che toccano gli interessi delle cosche. Un personaggio che si muove nel cuore della storia, dentro quel palazzo di giustizia che la serie racconta come il luogo da cui il giovane giudice prova a smascherare un sistema criminale molto più ampio di quanto sembri. Per l’attore madonita è un nuovo passo in una carriera che negli ultimi anni lo ha visto sempre più presente tra cinema, teatro e televisione.

Chi è Bruno Di Chiara, orgoglio di Castellana Sicula

Classe 1988, Bruno Di Chiara è nato a Castellana Sicula, il paese delle sue radici, che ad agosto gli ha conferito la benemerenza civica. Trasferitosi a Palermo per l’università, scopre il teatro partecipando a uno stage con Dario Fo e Franca Rame. Decisivo l’incontro con Emma Dante alla Scuola dei Mestieri dello Spettacolo del Teatro Biondo, dove si forma dal 2014 al 2016. Il pubblico televisivo lo ha già visto in “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, nel Commissario Montalbano, ne “Il Cacciatore”, in “Makari” e soprattutto in “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, dove era Salvo Licata accanto a Claudio Santamaria. Al cinema ha recitato in “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante e in “Santo Cielo” con Ficarra e Picone, mentre a teatro è stato in scena al Teatro Greco di Siracusa con “Elena” di Euripide e ne “La Lupa” diretta da Donatella Finocchiaro. Nel 2019 ha vinto il premio come miglior attore al Pigneto Film Festival per il film “Pina”.

Di cosa parla la serie su Rosario Livatino

La fiction si concentra sugli ultimi due anni di vita del magistrato, dal 1988 al 1990. Racconta due strade parallele che finiscono per incrociarsi: quella di Livatino, interpretato da Giuseppe De Domenico, e quella dei giovani della Stidda agrigentina che diventeranno i suoi assassini. Ragazzi di origini modeste che partono da piccoli furti e rapine, entrano nel traffico di droga e negli affari delle cosche, fino a trasformarsi nel commando che il 21 settembre 1990 uccide il giudice lungo la strada che ogni mattina percorreva per andare in tribunale ad Agrigento. Aveva 37 anni. Placido ha scelto di raccontare non solo l’uomo di legge, ma anche l’uomo di fede: Livatino aveva rinunciato alla scorta per non mettere in pericolo giovani agenti e, sentendo il proprio destino segnato, anche all’idea di sposarsi e costruire una famiglia.

Il cast completo

Accanto a Giuseppe De Domenico e Bruno Di Chiara recitano Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido, Francesco Benigno, Gaetano Aronica, David Coco e Beniamino Marcone, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. Un cast con una forte presenza di attori siciliani, coerente con una storia girata in gran parte nei luoghi reali della provincia di Agrigento.

Livatino, beato e patrono dei magistrati

La serie arriva in un momento speciale per la memoria del giudice di Canicattì. Beatificato il 9 maggio 2021 nella cattedrale di Agrigento, primo magistrato nella storia della Chiesa riconosciuto martire, Rosario Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani con il decreto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti firmato il 7 ottobre 2026. Due serate, quindi, da segnare in agenda: per conoscere da vicino la storia di un uomo giusto e per vedere all’opera un attore che porta le Madonie in prima serata su Rai 1.