Da Trieste a Roma. Presentato il percorso del Giro d’Italia 2027. Escluso quasi tutto il Sud.

È stato presentato presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia 110.



Nessuna tappa in Sicilia. L’ultima volta che il Giro d’Italia di ciclismo è passato in Sicilia è stato nel 2022, dal 10 all’11 maggio. Le due tappe siciliane furono:

10 maggio 2022: Avola–Etna (172 km), con vittoria di Lennard Kämna.

11 maggio 2022: Catania–Messina (174 km), vinta da Arnaud Démare.

La tappa di Messina fu particolarmente significativa perché si concluse nella città natale di Vincenzo Nibali, che proprio in quei giorni annunciò il ritiro dall’attività agonistica.

Prima ancora, il Giro aveva attraversato la Sicilia nel 2020, nel 2018 e nel 2017.

Il Giro d’Italia 2027 si articolerà in 21 tappe, con partenza sabato 8 maggio da Trieste e conclusione domenica 30 maggio a Roma. Un percorso che attraverserà diverse regioni italiane, con una breve incursione in Slovenia, alternando frazioni pianeggianti, tappe di montagna, arrivi in salita e due prove contro il tempo.

La prima giornata, sabato 8 maggio, vedrà i corridori impegnati nella tappa di Trieste, con un percorso di 172 chilometri. Il giorno successivo, domenica 9 maggio, la corsa si sposterà in Slovenia, da Ljubljana a Koper, per una frazione di 166 chilometri.

Lunedì 10 maggio si tornerà in Italia con la Cervignano del Friuli-Possagno, lunga 163 chilometri. Martedì 11 maggio sarà la volta della Argenta-Misano Adriatico, con arrivo all’Autodromo Marco Simoncelli, dopo 151 chilometri.

La quinta tappa, mercoledì 12 maggio, porterà il gruppo da Filottrano a Sarnano-Sassotetto, su una distanza di 139 chilometri. Giovedì 13 maggio, invece, la carovana partirà da Alba Adriatica per raggiungere Lanciano, dopo 148 chilometri.

Venerdì 14 maggio spazio alla prima prova contro il tempo: una cronometro individuale di 19,6 chilometri da Sulmona a Campo di Giove. L’ottava tappa, sabato 15 maggio, sarà una delle più lunghe della prima parte del Giro, con i suoi 219 chilometri da Trasacco a Napoli.

Domenica 16 maggio i corridori affronteranno la Itri-Subiaco-Monte Livata, di 180 chilometri, con arrivo in salita. Dopo il giorno di riposo di lunedì 17 maggio, la corsa riprenderà martedì 18 con la Palombara Sabina-Norcia, lunga 218 chilometri.

Mercoledì 19 maggio il percorso prevede 220 chilometri da Gualdo Tadino a Scarperia, con arrivo all’Autodromo del Mugello. Giovedì 20 maggio sarà la volta della Montecatini Terme-Zeri, con traguardo nella località Passo dei Due Santi, dopo 173 chilometri.

La tredicesima frazione, venerdì 21 maggio, collegherà Borgo Val di Taro a Reggio Emilia, per un totale di 176 chilometri. Sabato 22 maggio il gruppo sarà impegnato nella Cantù Arena-Piani di Bobbio/Valtorta, una tappa di 187 chilometri che riporterà in primo piano le difficoltà della montagna.

Domenica 23 maggio è in programma la seconda cronometro individuale, questa volta di 37,3 chilometri, con partenza dall’Autodromo Nazionale di Monza e arrivo a Milano.

Dopo il secondo giorno di riposo, lunedì 24 maggio, il Giro riprenderà martedì 25 con la Sondrio-Aprica, di 192 chilometri. Mercoledì 26 maggio la Chiari-Vo’ proporrà una frazione di 194 chilometri, mentre giovedì 27 maggio i corridori affronteranno la Rovereto-Madonna di Campiglio, lunga 154 chilometri.

Venerdì 28 maggio è prevista una nuova tappa da Rovereto a Sacile, di 199 chilometri. Il giorno successivo, sabato 29 maggio, sarà probabilmente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo: la Pordenone-Monte Zoncolan, 180 chilometri con arrivo su una delle salite più impegnative e celebri del ciclismo italiano.

La corsa si concluderà domenica 30 maggio con la tradizionale passerella finale nella capitale. La ventunesima e ultima tappa, da Roma a Roma, si svilupperà su 131 chilometri e assegnerà gli ultimi verdetti di questa edizione della Corsa Rosa.

La presentazione è stata condotta da Pierluigi Pardo e Cristina Fantoni, con Elena Cecchini, Giacomo Nizzolo e Moreno Moser a illustrare gli aspetti tecnici del percorso. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa.

A fare gli onori di casa Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Presenti anche i vertici del Gruppo RCS: Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Luca Guercilena, Chief Operating Officer & Cycling Director di RCS Sports & Events; Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events; e Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport.



Il Giro d’Italia e i cammini spirituali

Da quest’anno il Giro d’Italia punta a valorizzare i grandi cammini spirituali del Paese che, attraverso mappe, planimetrie, contenuti video e strumenti di valorizzazione territoriale, verranno raccontati con il linguaggio e la forza narrativa della Corsa Rosa. Un progetto che contribuisce ad accrescere la conoscenza e l’attrattività di questi itinerari, favorendone la fruibilità e rafforzandone il ruolo come risorse strategiche per il turismo italiano.

Tra i cammini più importanti, che toccheranno il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women, ci sono la Via Francigena, la Via Romea Strata, il Cammino di San Benedetto, e il Cammino di San Francesco.

