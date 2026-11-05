Il voto Usa insegna che il potere si può perdere: chi comanda nei Comuni del Sud dovrebbe ricordarlo

C’è una frase che chi fa politica dovrebbe tenere sempre sulla scrivania: il potere è un prestito, non una proprietà. Le elezioni di midterm negli Stati Uniti lo hanno ricordato nel modo più netto. E la lezione arriva fino a noi, ai nostri Comuni del Sud, dove troppo spesso chi governa si comporta come se il consenso fosse un diritto acquisito per sempre.

Il 3 novembre gli americani hanno votato per rinnovare il Congresso a metà del mandato presidenziale. Il risultato è stato una bocciatura pesante per Donald Trump. I democratici hanno conquistato sia la Camera dei Rappresentanti sia il Senato, prendendo il controllo dell’intero Congresso, e Trump ha riconosciuto la sconfitta.

Il dato più significativo non è soltanto la vittoria in sé, ma dove è arrivata. I democratici hanno strappato seggi al Senato in Stati come Texas e South Carolina, che da decenni erano in mano ai repubblicani, e in Kansas, dove il partito di Trump teneva il seggio dal 1932. In Ohio l’ex senatore Sherrod Brown è tornato al Senato battendo il candidato sostenuto dal presidente.

Roccaforti considerate inespugnabili sono cadute in una sola notte. È questo il messaggio che conta.

Nessuna poltrona è per sempre

Trump resterà alla Casa Bianca fino al gennaio 2029. Ma da oggi governerà con un Congresso che non controlla più, che potrà bloccare le sue leggi, avviare indagini, chiedere conto delle sue scelte. In due anni è passato dall’avere tutto al dover trattare su tutto.

La storia americana del resto è chiara. Tra il 1934 e il 2022 il partito del presidente ha perso seggi alla Camera in 20 elezioni di midterm su 23. Gli elettori, quando vedono il potere usato male o con arroganza, lo ridimensionano. Succede quasi sempre. Ed è un meccanismo sano: è la democrazia che si corregge da sola.

Il Sud e l’illusione dell’eternità

Nei Comuni del Sud, e in Sicilia in particolare, questo meccanismo funziona molto meno. Ci sono amministrazioni che si tramandano il potere per decenni, cambiando simboli e liste ma restando sempre nelle stesse mani. Ci sono gruppi che controllano un territorio come un feudo, convinti che nessuno potrà mai metterli in discussione.

Questa convinzione nasce da un sistema preciso. Quando il Comune è il principale datore di lavoro, quando un permesso, un contributo, un incarico o una pratica dipendono dalla buona volontà di chi siede in municipio, il voto smette di essere una scelta libera. Diventa una forma di ringraziamento, o peggio di prudenza. Si vota chi si teme, non chi si stima.

Chi governa così finisce per credere di essere intoccabile. E da quella convinzione nascono gli abusi peggiori: l’arroganza verso chi critica, il disprezzo per le regole, l’idea che la cosa pubblica sia cosa propria.

Le roccaforti cadono quando la paura finisce

Il Texas e il Kansas non sono diventati democratici per caso. Sono cambiati perché tanti elettori, anche tra quelli che avevano sempre votato repubblicano, hanno deciso che il prezzo di restare in silenzio era diventato troppo alto.

È lo stesso meccanismo che può scattare in qualunque paese della Sicilia. Le roccaforti politiche locali non cadono per un colpo di scena, ma quando un numero sufficiente di cittadini smette di avere paura. Quando il commerciante decide che la sua libertà vale più di un favore. Quando il giovane capisce che il posto ottenuto per raccomandazione è una catena, non un’opportunità. Quando le famiglie si rendono conto che votare per paura significa consegnare il futuro dei propri figli alle stesse persone che li costringono a emigrare.

La politica come servizio

Don Luigi Sturzo, siciliano di Caltagirone, ha passato la vita a spiegare che la politica è servizio e non dominio. Che chi amministra deve rendere conto ai cittadini, non i cittadini a chi amministra. Un insegnamento nato proprio qui, nel Sud, e troppo spesso dimenticato proprio qui.

Un sindaco non è un padrone. Un assessore non è un benefattore. Un consigliere comunale non è un intermediario a cui rivolgersi per ottenere ciò che spetta di diritto. Sono persone a cui la comunità ha prestato, per un tempo limitato, la gestione di beni e risorse che appartengono a tutti.

Chi dimentica questo principio, prima o poi, se lo vedrà ricordare dalle urne.

Cosa possono fare i cittadini

La lezione americana non è un invito alla rabbia, ma alla partecipazione. Il potere si perde quando i cittadini tornano a fare la propria parte.

Significa seguire i consigli comunali, leggere le delibere pubblicate all’albo pretorio, chiedere l’accesso agli atti quando qualcosa non convince. Significa sostenere le associazioni e l’informazione locale che fanno domande scomode. Significa pretendere che i bandi siano chiari, che le graduatorie siano pubbliche, che le pratiche vengano evase in ordine e non per amicizia. E significa, al momento del voto, scegliere con la propria testa, sapendo che la scheda è segreta e che nessuno può sapere cosa c’è scritto sopra.

Un avvertimento per chi governa

A chi oggi comanda nei Comuni del Sud, il voto americano manda un avvertimento semplice. Nessun consenso è garantito. Nessuna maggioranza è eterna. Nessuna roccaforte è inespugnabile.

Si può governare per anni con il favore e con la paura, convinti di non dover mai rendere conto a nessuno. Ma basta una notte elettorale perché tutto cambi. È successo a Washington, nel Paese più potente del mondo. Può succedere ovunque.

Chi amministra con onestà non ha nulla da temere da questa verità. Chi invece ha trasformato il municipio in un sistema di potere personale farebbe bene a ricordarsene, prima che siano gli elettori a ricordarglielo.