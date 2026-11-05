Kepha Volley e il progetto realizzato con l’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, quando il vivaio diventa una risorsa per le prime squadre

Il progetto realizzato con l’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù comincia a dare risultati importanti. I ragazzi impegnati nei campionati Under 17 Femminile, Under 19 Maschile e Prima Divisione Maschile trovano spazio anche nelle formazioni di Serie D, maschile e femminile.

C’è una soddisfazione particolare per una società sportiva quando vede i ragazzi cresciuti nelle proprie palestre indossare la maglia delle prime squadre. È quello che sta accadendo in casa Kepha Volley Cefalù, dove il lavoro portato avanti con i giovani comincia a trovare una conferma anche sul campo.

Il progetto sviluppato insieme all’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù coinvolge i ragazzi nelle formazioni Under 17 Femminile, Under 19 Maschile e Prima Divisione Maschile. Un’attività che non si limita alla partecipazione ai rispettivi campionati, ma che punta a dare continuità al percorso sportivo degli studenti, accompagnandoli nella crescita tecnica e personale.

La particolarità di questa esperienza sta soprattutto nel collegamento con le prime squadre. Alcuni dei giovani coinvolti nel progetto sono infatti entrati a far parte anche dei gruppi che disputano i campionati di Serie D Maschile e Serie D Femminile. Un passaggio significativo, perché consente loro di misurarsi con un livello di gioco più impegnativo, allenarsi accanto ad atleti più esperti e acquisire progressivamente quella maturità necessaria per affrontare competizioni di categoria superiore.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti del lavoro svolto dalla Kepha: non considerare il settore giovanile come un’attività separata dal resto della società, ma come il luogo nel quale costruire le squadre del presente e del futuro.

Dietro questo risultato ci sono allenamenti, impegno, programmazione e la disponibilità di ragazzi che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla pallavolo. C’è anche il valore della collaborazione con la scuola, che offre agli studenti la possibilità di vivere lo sport non come semplice attività extrascolastica, ma come occasione di formazione, confronto e crescita.

Portare un giovane dal campionato di categoria fino a una prima squadra richiede attenzione e pazienza. Non tutti hanno gli stessi tempi di maturazione e non tutti percorrono la stessa strada. Per questo la presenza dei ragazzi nelle formazioni di Serie D rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro della società e per quanti, quotidianamente, si dedicano alla loro preparazione.

La Kepha Volley Cefalù raccoglie così i frutti di un progetto che guarda lontano. E forse la soddisfazione più grande non sarà soltanto quella di ottenere buoni risultati nei campionati, ma continuare a vedere crescere atleti che, partendo dalle squadre giovanili, trovano nella stessa società la possibilità di diventare protagonisti.

Un segnale positivo per la pallavolo cefaludese e, soprattutto, un investimento sui giovani del territorio.

