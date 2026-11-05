Sangue sulle strade siciliane: tre morti in un giorno tra Palermo, Carini e Giarre

Una giornata nera sulle strade della Sicilia. Mercoledì 4 novembre tre persone hanno perso la vita in tre incidenti diversi: una donna di 65 anni investita da un autobus a Palermo, un motociclista di 40 anni a Villagrazia di Carini e un operaio di 40 anni sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto di Giarre. Tre storie diverse, legate dallo stesso filo: l’asfalto che continua a uccidere, in città come in provincia e in autostrada.

Giarre, la sponda del camion si stacca

Il primo incidente della giornata si è verificato al mattino sull’autostrada A18 Messina-Catania, al chilometro 56, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e un camion che trasportava rocce.

Secondo una prima ricostruzione, a provocare l’incidente potrebbe essere stato il distacco della sponda posteriore del mezzo pesante. Dopo l’impatto l’utilitaria è finita fuori strada. Per il conducente della Panda, Alessandro Fiorenza, operaio di 40 anni originario di Adrano, non c’è stato nulla da fare.

Gravi anche gli altri occupanti dell’auto. Un giovane, anche lui di Adrano, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Un altro ferito è stato trasportato in elisoccorso a Messina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che dovrà chiarire con esattezza la dinamica.

«L’A18 è diventata una strada di cantiere»

Dopo la tragedia di Giarre è arrivata la presa di posizione di Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord. «Un’altra tragedia questa mattina sulle nostre autostrade», ha dichiarato, spiegando che l’A18, oltre al pericolo costante legato alla mancata messa in sicurezza, è ormai diventata una vera e propria strada di cantiere per i lavori in corso sulla riviera jonica.

Lombardo chiede provvedimenti urgenti: da un lato gli interventi strutturali per la sicurezza delle autostrade, che a suo dire non si possono più rinviare, dall’altro la regolamentazione del transito dei mezzi pesanti diretti ai cantieri, che secondo il deputato stanno aggravando ulteriormente le condizioni di sicurezza.

Villagrazia di Carini, scontro tra scooter e Panda

Nel pomeriggio la seconda tragedia, in provincia di Palermo. Sulla statale di Villagrazia di Carini si sono scontrati una Fiat Panda e uno scooter T-Max. Ad avere la peggio è stato il motociclista, Vito D’Armetta, 40 anni. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari intervenuti sul posto lo hanno rianimato e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, ma l’uomo non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, insieme ai carabinieri. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi il tratto di strada è stato interessato da rallentamenti e disagi alla circolazione. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

Palermo, donna di 65 anni travolta da un autobus

La terza vittima della giornata è Serafina Spera, 65 anni. Poco dopo le 20 la donna è stata investita da un autobus Amat in via Antonio Marinuzzi, all’incrocio con via Pisacane, una traversa di via Oreto. Il mezzo era un bus della linea 246, quella che collega l’ospedale Civico con la stazione Centrale. Da quanto si apprende, l’impatto è avvenuto subito dopo una curva. La donna è finita sotto le ruote dell’autobus.

Per estrarre il corpo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando una gru per spostare il mezzo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale, con la collaborazione dei tecnici dell’Amat. L’autista dell’autobus è rimasto sotto choc. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire. Dopo la tragedia di via Marinuzzi è intervenuto il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, che ha espresso il suo «profondo cordoglio a nome di tutta l’azienda» alla famiglia della donna.

Tre incidenti, tre strade diverse

Una strada di quartiere a Palermo, una statale in provincia, un’autostrada nel Catanese. Gli incidenti di mercoledì 4 novembre raccontano tre volti diversi del problema della sicurezza stradale in Sicilia: il rapporto tra pedoni e mezzi pesanti nel traffico cittadino, la fragilità di chi viaggia su due ruote, il peso dei camion di cantiere sulle autostrade. In tutti e tre i casi saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. Resta il bilancio di una sola giornata: tre vite spezzate e due feriti gravi.