Buccellato siciliano: la ricetta della nonna per il dolce di Natale

Fichi secchi, uvetta, noci, mandorle e cioccolato chiusi in un anello di pasta frolla, lucidato con il miele e decorato con frutta candita. Il buccellato siciliano è il dolce che nelle case dell’isola annuncia l’arrivo del Natale, quello che si prepara qualche giorno prima delle feste e che riempie la cucina del profumo di arancia e cannella. Ecco la ricetta della nonna, spiegata passo dopo passo, con le dosi per dodici persone.

Il buccellato siciliano, il “cucciddatu” delle feste

In dialetto si chiama cucciddatu, e in alcuni paesi cudduredda, cioè “piccola corona”, per via della forma ad anello. Il nome viene dal latino buccellatum, un pane a ciambella che si spezzava in bocconi. È diffuso in tutta la Sicilia, con il cuore della tradizione nel Palermitano, ed è stato inserito nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali.

Non va confuso con il buccellato di Lucca, che porta lo stesso nome ma è un pane dolce lievitato con uvetta e anice. Quello siciliano è un’altra cosa: una frolla friabile che racchiude un ripieno scuro e ricco di frutta secca.

Un dolce meno difficile di quanto sembri

Il buccellato siciliano ha fama di dolce impegnativo, da fare solo con la nonna accanto. Gli ingredienti sono tanti, è vero, ma il procedimento è semplice: si prepara la frolla, si mescola il ripieno, si forma un rotolo e lo si chiude ad anello. Il lavoro vero e proprio richiede circa un’ora e mezza; per il resto il tempo è affidato al frigorifero e al forno, per un totale di circa tre ore e quaranta.

Gli ingredienti per 12 persone

Per la frolla: 420 g di farina 00 (20 g servono per spolverare il piano), 120 g di zucchero semolato, 120 g di strutto, 2 uova, 30 ml di latte intero, 8 g di lievito per dolci, un pizzico di sale.

Per il ripieno: 350 g di fichi secchi, 100 g di uvetta, 80 g di mandorle pelate, 80 g di noci sgusciate, 100 g di cioccolato fondente, 80 g di scorza d’arancia candita a cubetti, 80 g di marmellata di arance, 40 ml di marsala, 1 cucchiaino di cannella in polvere.

Per la decorazione: 40 g di miele, 4 fette di arancia candita, 5 ciliegie candite, 20 g di zuccherini bianchi.

La preparazione passo dopo passo

1. La frolla. In una ciotola mescolate 400 g di farina, lo zucchero, il lievito e il sale. Aggiungete lo strutto a pezzetti, le uova e il latte e lavorate in fretta, fino a ottenere un panetto liscio. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo in frigorifero per un’ora.

2. I fichi e l’uvetta. Mettete fichi e uvetta in acqua tiepida per 15 minuti, scolateli e asciugateli con un canovaccio. Togliete il picciolo ai fichi e tritate tutto al coltello, fino a ottenere un composto grossolano.

3. Il ripieno. Tritate mandorle e noci, riducete il cioccolato a pezzetti e unite tutto ai fichi insieme alla scorza candita, alla marmellata, al marsala e alla cannella. Mescolate e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.

4. La stesura. Accendete il forno statico a 180 gradi. Sul piano infarinato stendete la frolla in un rettangolo di circa 60 per 20 centimetri, spesso mezzo centimetro. Con il ripieno formate un cilindro lungo circa 55 centimetri e largo 4, e sistematelo al centro della pasta, nel senso della lunghezza.

5. L’anello. Ripiegate i due lati lunghi della frolla sul ripieno, sovrapponendoli, e pizzicate il bordo per sigillarlo. Girate il rotolo con la chiusura verso il basso, curvatelo ad anello e premete bene le due estremità perché combacino. Trasferitelo su una teglia con carta forno.

6. I tagli e la cottura. Con un coltello affilato incidete la superficie con tagli obliqui profondi circa mezzo centimetro, a tre centimetri l’uno dall’altro. Cuocete sul ripiano centrale per circa 40 minuti, finché la frolla è dorata e asciutta.

7. Il miele e i canditi. Scaldate il miele a fuoco dolce per un minuto, finché diventa fluido, e spennellatelo subito sul buccellato ancora caldo. Appoggiate le fette d’arancia, le ciliegie candite e gli zuccherini premendo appena: il miele li terrà fermi. Lasciate raffreddare su una gratella per almeno un’ora prima di tagliare.

Il segreto del ripieno compatto

Il punto delicato del buccellato siciliano è il ripieno: deve essere asciutto, altrimenti in forno esce dalla frolla. Per questo i fichi restano in ammollo solo un quarto d’ora e vanno asciugati con cura. Marmellata e marsala servono a legare, ma in piccole quantità. Il riposo in frigorifero rassoda il composto e lo rende facile da modellare.

Meglio scegliere fichi morbidi, che si piegano senza spezzarsi. Se sono molto duri, si possono sbollentare per tre minuti e poi tamponare. Tritati al coltello lasciano pezzetti ben visibili nella fetta; con il mixer il ripieno diventa più cremoso.

Le varianti di casa

Al posto dello strutto si può usare la stessa quantità di burro morbido: la frolla sarà un po’ più delicata. C’è chi sostituisce i fichi secchi con la marmellata di fichi, nella stessa dose, per accorciare i tempi, e chi arricchisce il ripieno con pistacchi, cedro candito o chiodi di garofano. Con lo stesso impasto si possono fare anche i buccellatini: basta tagliare il rotolo a pezzi di quattro centimetri e cuocerli per meno tempo.

Come conservare il buccellato siciliano

Il buccellato siciliano si può preparare uno o due giorni prima: con il riposo il ripieno si assesta e le fette vengono più nette. Avvolto nella pellicola o chiuso in un contenitore ermetico, si conserva a temperatura ambiente per quattro o cinque giorni. Resiste bene anche al trasporto, per questo è un regalo di Natale molto amato da portare a parenti e amici.