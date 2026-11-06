Condannano il fascismo a parole, lo praticano nei Comuni: la Sicilia dei sindaci con due facce

Ogni anno, il 25 aprile, li vedi in prima fila. Fascia tricolore, corona d’alloro, discorso sulla libertà riconquistata. Parlano di Resistenza, di Costituzione, di democrazia. Poi la cerimonia finisce, si torna in Municipio e tutto cambia. In tanti Comuni della Sicilia c’è un antifascismo che vive solo nei giorni di festa. Negli altri trecentosessantaquattro giorni si amministra con metodi che il fascismo conosceva bene.

È questa la doppia faccia di molti sindaci siciliani di oggi. Non c’è bisogno di camicie nere o di saluti romani per riconoscere un modo autoritario di governare. Il fascismo non è stato soltanto un regime con i suoi simboli. È stato prima di tutto un metodo: il potere usato per controllare le persone invece che per servirle.

Che cosa è stato davvero il fascismo nei Comuni

Per capire di cosa parliamo bisogna tornare indietro di cento anni. Tra il 1925 e il 1926 il regime cancellò con le leggi fascistissime ogni spazio di libertà. Anche i sindaci eletti dai cittadini sparirono. Al loro posto arrivò il podestà, nominato dall’alto e non scelto dalla gente. Doveva rispondere a chi comandava, non ai cittadini.

Il Comune smise così di essere la casa della comunità. Diventò uno strumento di controllo. Chi era fedele otteneva lavoro, licenze, favori. Chi dissentiva veniva isolato, guardato con sospetto, messo da parte. Non serviva sempre la violenza. Bastava la paura di perdere qualcosa per tenere in silenzio un paese intero.

Ecco il punto che troppo spesso si dimentica. Il fascismo di provincia non si reggeva solo sui manganelli. Si reggeva sul ricatto quotidiano, sulla divisione tra amici e nemici, sull’idea che chi comanda non debba rendere conto a nessuno.

I metodi di ieri nei Municipi di oggi

Se si guarda con onestà a quello che accade in tanti Comuni dell’isola, quei metodi si ritrovano quasi tutti. Cambiano le forme, non la sostanza.

C’è il sindaco che non sopporta le critiche e tratta chi lo contesta come un nemico personale. C’è l’amministrazione che divide i cittadini in fedeli e ostili, e decide di conseguenza a chi rispondere e a chi no. C’è il consigliere di opposizione a cui non si danno i documenti, a cui si negano le risposte, che viene deriso in aula e sui social.

E poi c’è la paura, la più efficace di tutte. Il commerciante che non firma una protesta perché teme controlli improvvisi. Il genitore che non parla perché il figlio aspetta un contratto. L’associazione che resta in silenzio perché ha bisogno del contributo comunale. Nessuno minaccia apertamente. Non serve. Tutti sanno come funziona.

Quando un paese intero ha paura di dire quello che pensa, la democrazia è già malata. Anche se si vota regolarmente, anche se il sindaco va in piazza il 25 aprile.

L’elezione diretta e il potere senza contrappesi

Una parte del problema nasce da come si è trasformato il potere locale. In Sicilia l’elezione diretta del sindaco doveva avvicinare i cittadini alle istituzioni. In molti casi ha prodotto l’effetto opposto. Il primo cittadino si sente padrone del Comune per cinque anni, il consiglio comunale conta sempre meno, e chi governa pensa di poter fare a meno del confronto.

Così il Municipio torna a somigliare a quello dei podestà. Non perché qualcuno lo abbia deciso per legge, ma perché chi lo guida lo vive come una proprietà privata e non come un bene comune.

La lezione di Giuseppe Giardina

Eppure la Sicilia ha conosciuto un altro modo di amministrare. Lo ha conosciuto Cefalù con Giuseppe Giardina, medico, sindaco dal 1946. Arrivava in Municipio dopo vent’anni di regime e una guerra che aveva lasciato macerie e povertà. Il suo antifascismo non fu fatto di discorsi. Fu fatto di gesti quotidiani.

Giardina trasformò il Comune nella casa di tutti. Anche di chi non lo aveva votato, anche di chi lo contrastava in consiglio comunale. Chi entrava in Municipio sapeva che sarebbe stato ascoltato, qualunque idea avesse. Le sue opere, il lungomare, l’avvio del porto, lo stadio, furono pensate per l’intera città e non per una parte.

Questo è il cuore dell’antifascismo vero. Il fascismo nasce quando si nega all’avversario il diritto di esistere. La democrazia nasce quando lo si rispetta. Chi tratta l’oppositore come un nemico da zittire, anche senza saperlo, si mette dalla parte sbagliata della storia.

Riconoscere il fascismo dai metodi, non dai simboli

Oggi nessun sindaco si definirebbe fascista. Tutti condannano il ventennio, tutti citano la Costituzione. Ma l’antifascismo non è una dichiarazione da fare una volta l’anno. Si misura ogni giorno, in ogni ufficio comunale, in ogni risposta data o negata a un cittadino.

Si misura nella trasparenza degli atti, nel rispetto delle minoranze, nella libertà di chi critica, nella parità di trattamento tra chi sostiene il sindaco e chi no. Chi governa con la paura, con il favore e con l’esclusione può indossare tutte le fasce tricolori che vuole. I suoi metodi parlano per lui.

I cittadini siciliani hanno il diritto di pretendere coerenza. E hanno il dovere di non abituarsi. Perché il fascismo, quello vero, non tornerà con le divise e le parate. Se tornerà, lo farà in silenzio, dentro i Municipi, un favore e una paura alla volta.