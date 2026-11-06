Dalla Spagna alle Madonie: domenica 8 novembre l’arrivo di dodici nuovi esemplari a Isnello



Il progetto di recupero e reintroduzione del grifone (Gyps fulvus) nel Parco delle Madonie compie un nuovo passo avanti. Domenica 8 novembre 2026 arriveranno dalla Spagna dodici giovani esemplari, destinati a rafforzare la colonia che da alcuni anni si sta ricostituendo nel territorio madonita.



L’iniziativa è promossa dall’Ente Parco delle Madonie, in collaborazione con la Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo e il Comune di Isnello. I nuovi esemplari saranno trasferiti dall’associazione spagnola GREFA nella voliera di contrada Terra dei Poveri, dove trascorreranno un periodo di ambientamento di circa sei-otto mesi, necessario prima del rilascio in natura.



L’arrivo dei dodici grifoni si inserisce in un percorso che sta già dando risultati significativi. La colonia presente sulle Madonie conta attualmente circa 80 individui, tra i quali diverse coppie adulte.

“L’arrivo di questi dodici esemplari rappresenta un ulteriore passo avanti in un progetto nel quale abbiamo creduto e che oggi comincia a restituire risultati concreti. Recuperare una specie significa restituire al territorio una parte importante della sua ricchezza naturale e consegnare alle future generazioni un patrimonio da conoscere, rispettare e custodire”, dichiara il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello.



Il presidente rivolge quindi un particolare ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione e allo sviluppo dell’iniziativa: “Desidero esprimere la mia riconoscenza a Ernesto Xusto Álvarez, presidente della Fondazione GREFA (Spagna), per la preziosa collaborazione; ad Antonio Spinnato, zoologo del Parco delle Madonie; al professor Bruno Massa, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo, e a Salvatore Seminara, presidente della stessa Fondazione. Un ringraziamento va anche ai loro collaboratori e al Comune di Isnello, nella persona del sindaco Marcello Catanzaro. Il contributo di ciascuno, attraverso competenza, disponibilità e impegno, è stato fondamentale per portare avanti un’iniziativa che guarda concretamente alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale”.



Per la circostanza sono state invitate le massime Autorità regionali e territoriali, insieme a quanti seguono con interesse le iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

L’appuntamento per accogliere i dodici nuovi grifoni è fissato per domenica 8 novembre 2026, alle ore 10:00, presso la voliera di contrada Terra dei Poveri, a Isnello.

