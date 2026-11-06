I chili di troppo fanno invecchiare il cervello? Cosa ha scoperto uno studio durato 24 anni

Con il passare degli anni è normale che la memoria perda un po’ di colpi e che la mente diventi meno rapida. Ma c’è un fattore che potrebbe accelerare questo processo più di quanto si pensasse: il peso. Una ricerca dell’Università della Georgia, negli Stati Uniti, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Neurology, ha seguito per 24 anni oltre 8.200 adulti con più di 50 anni e ha trovato un legame chiaro tra chili di troppo e un declino più veloce delle capacità mentali.

Lo studio: 24 anni di dati su oltre 8.200 persone

I ricercatori hanno utilizzato i dati dell’Health and Retirement Study, una grande indagine nazionale americana che dal 1996 al 2020 ha raccolto informazioni sulla salute di migliaia di persone in età matura. Dal campione iniziale sono stati selezionati gli adulti sopra i 50 anni che all’inizio dello studio avevano un cervello in buona salute, cioè senza segni di demenza né di deterioramento cognitivo.

Per ognuno di loro gli studiosi non si sono limitati a guardare il peso in un singolo momento. Hanno calcolato il cosiddetto indice di massa corporea cumulativo, cioè una media del BMI nel corso degli anni. In questo modo hanno potuto capire non solo quanto pesava una persona, ma per quanto tempo era rimasta in sovrappeso.

Cosa succede al cervello quando il peso aumenta

Il risultato principale è netto: più alto era il BMI accumulato nel tempo, più rapido era il calo delle funzioni mentali. Secondo i ricercatori, ogni punto in più di indice di massa corporea si associava a un peggioramento più veloce della salute del cervello.

Le capacità colpite sono tre. La prima è la cognizione globale, cioè il funzionamento generale della mente. La seconda è la memoria. La terza sono le cosiddette funzioni esecutive: la capacità di organizzare e pianificare le attività, di concentrarsi, di prendere decisioni e di gestire le emozioni. Sono proprio le abilità che servono nella vita di tutti i giorni per restare autonomi.

L’ottavo anno è il momento più critico

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda i tempi. Il legame tra peso e declino cognitivo è risultato più forte all’ottavo anno di osservazione. È in quel momento che le differenze tra chi pesava di più e chi pesava di meno si sono fatte più evidenti su memoria, attenzione e capacità di pianificazione.

Per i ricercatori questo dato è importante perché indica una finestra temporale precisa: i chili di troppo non agiscono dall’oggi al domani, ma i loro effetti sul cervello sembrano accumularsi negli anni fino a emergere in modo più marcato.

Dopo i 65 anni gli effetti sono più forti

L’età fa la differenza. Lo studio ha confrontato due gruppi: gli adulti tra i 50 e i 65 anni e quelli sopra i 65. Il legame tra peso e declino cognitivo è risultato più marcato tra i più anziani. Con l’avanzare dell’età, infatti, il cervello ha meno riserve per compensare i danni, i vasi sanguigni diventano più fragili e aumenta il rischio di malattie come il diabete e l’ipertensione.

Perché il sovrappeso pesa sulla mente

Lo studio non spiega con certezza il meccanismo, e gli stessi autori riconoscono che le cause restano da chiarire. Le ipotesi più accreditate, però, sono note da tempo. Il grasso in eccesso mantiene l’organismo in uno stato di infiammazione cronica, che può coinvolgere anche il cervello. Può ridurre il flusso di sangue che arriva ai neuroni. E favorisce la resistenza all’insulina, cioè la difficoltà dell’organismo a gestire gli zuccheri, una condizione collegata a un rischio più alto di deterioramento cognitivo e di demenza.

Attenzione: legame non significa causa

C’è un punto da chiarire bene. Questa ricerca dimostra un’associazione tra peso e declino cognitivo, non che i chili in più siano la causa diretta della perdita di memoria. Si tratta di uno studio osservazionale: i ricercatori hanno seguito le persone nel tempo senza intervenire sulle loro abitudini. Inoltre peso e altezza erano dichiarati dagli stessi partecipanti e non misurati in ambulatorio. Altri fattori, dallo stile di vita alle malattie associate, possono aver avuto un ruolo.

La buona notizia: il peso si può cambiare

Il messaggio dello studio, però, non è scoraggiante. Anzi. Secondo i ricercatori, l’indice di massa corporea è uno dei fattori di rischio più facili da modificare quando si parla di invecchiare bene. A differenza dell’età o della genetica, sul peso si può intervenire.

Non servono cambiamenti drastici. Camminare più spesso, migliorare la qualità di ciò che si mette nel piatto, mantenere un peso stabile nel tempo: sono piccole scelte che, sommate negli anni, possono aiutare anche il cervello. Dopo i 65 anni, però, è bene non improvvisare diete severe e farsi seguire dal medico, perché perdere peso troppo in fretta può significare perdere anche massa muscolare, con il rischio di cadute e di una ripresa più lenta dopo una malattia.

Peso, pressione, glicemia, movimento e sonno: sono questi gli indicatori su cui oggi la scienza punta per capire come invecchierà la nostra mente. E su molti di essi abbiamo più controllo di quanto crediamo.

Fonti verificate: Xu Q. et al., “Association between cumulative average BMI and cognitive decline: a 24-year cohort study”, Journal of Neurology 2026; comunicato University of Georgia (EurekAlert); ScienceDaily, 2 novembre 2026.