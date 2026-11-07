Monopattini e bici elettriche sono pericolosi per i ragazzi? Cosa dice la scienza

Sono sempre di più i ragazzi che vanno a scuola, al campo sportivo o dagli amici in monopattino elettrico o in bici a pedalata assistita. Mezzi comodi, veloci, economici. Ma i medici che lavorano nei pronto soccorso pediatrici lanciano un allarme: gli incidenti tra bambini e adolescenti stanno crescendo in fretta e le ferite sono spesso più gravi di quelle provocate da bici e monopattini tradizionali. A dirlo è uno dei più ampi studi mai realizzati su questo tema, guidato dalla Stanford Medicine e pubblicato all’inizio di novembre sulla rivista medica JAMA.

Lo studio su oltre 13.000 ragazzi

I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di più di 13.000 giovani curati per incidenti con biciclette, monopattini e skateboard in sei grandi ospedali pediatrici degli Stati Uniti. Il periodo osservato va da gennaio 2023 a marzo 2026: poco più di tre anni, abbastanza per fotografare un fenomeno che corre veloce.

Il dato più impressionante riguarda la crescita. Gli infortuni legati alle bici elettriche sono aumentati del 33% ogni trimestre, quelli legati ai monopattini elettrici del 15% ogni trimestre. Anche gli incidenti con i mezzi tradizionali sono cresciuti, ma in misura molto più contenuta. In pratica, i mezzi elettrici sono diventati in poco tempo la fonte di traumi che aumenta più rapidamente tra i giovanissimi.

Ferite più gravi e traumi alla testa raddoppiati

Non è solo una questione di numeri. Lo studio mostra che quando un ragazzo cade da un mezzo elettrico si fa più male. I traumi cerebrali sono risultati circa due volte più frequenti rispetto agli incidenti con bici e monopattini senza motore, e anche i ricoveri in ospedale sono stati più numerosi. Quasi un incidente in bici elettrica su sei si è concluso con il ricovero.

I medici considerano gravi le lesioni che richiedono la terapia intensiva, i danni importanti a cervello, torace, addome, bacino o collo, le fratture da operare chirurgicamente. Sono proprio queste le ferite che, secondo gli autori, stanno arrivando con sempre maggiore frequenza nei reparti pediatrici.

Il dato che preoccupa di più: l’età dei feriti

C’è poi un aspetto che ha colpito gli stessi ricercatori. Circa un quarto degli incidenti in bici elettrica e quasi la metà di quelli in monopattino elettrico hanno coinvolto bambini sotto i 12 anni. Bambini molto piccoli, quindi, alla guida di mezzi che possono raggiungere velocità importanti.

Un’altra ricerca americana, presentata al congresso dei chirurghi statunitensi, aggiunge un elemento: i ragazzi sotto i 16 anni riportano lesioni più gravi anche quando vanno più piano dei più grandi. Il corpo ancora in crescita, la minore esperienza nel traffico e riflessi meno allenati fanno la differenza più della velocità del mezzo.

Non solo in America

Il fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti. Uno studio britannico ha rilevato che bambini e adolescenti rappresentano il 16,2% dei traumi da monopattino elettrico, contro il 6,2% degli incidenti in moto e l’8,9% di quelli in bicicletta. Nei più giovani prevalgono le ferite alla testa e al volto. In California, invece, un ospedale pediatrico ha visto quasi quadruplicare gli infortuni da mezzi elettrici tra il 2019 e il 2025, con le bici a pedalata assistita che pesano sempre di più.

Cosa prevede la legge in Italia

In Italia le regole per i monopattini elettrici sono diventate più severe con la riforma del Codice della strada. Per guidarli bisogna aver compiuto 14 anni e dal 14 dicembre 2024 il casco è obbligatorio per tutti, a qualsiasi età. Da maggio 2026 serve anche il contrassegno identificativo, una sorta di piccola targa, e dal 16 luglio 2026 è obbligatoria l’assicurazione. La velocità massima consentita è di 20 chilometri orari.

Regole chiare che però, come mostrano gli studi, non sempre vengono rispettate, soprattutto quando il mezzo finisce nelle mani di bambini più piccoli.

Cosa possono fare i genitori

Gli esperti concordano su alcuni punti semplici. Rispettare l’età minima prevista dalla legge, senza eccezioni. Far indossare sempre il casco, anche per tragitti brevi. Insegnare ai ragazzi le regole della strada prima di affidare loro un mezzo elettrico. E ricordare che un monopattino o una bici con il motore non sono giocattoli: in caso di caduta, le conseguenze possono essere serie.