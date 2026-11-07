Sembra un labirinto del Nord Africa ma siamo nell’Agrigentino: il borgo dei vicoli saraceni dove le case si vendevano a un euro

A Sambuca di Sicilia le case si stringono attorno a vicoli così stretti che spesso basta allargare le braccia per toccare i muri da una parte e dall’altra. Scale, archi, cortili nascosti e passaggi che si interrompono all’improvviso disegnano un quartiere che ricorda le medine nordafricane, nato più di mille anni fa in epoca araba. Più in basso il corso principale si apre tra palazzi nobiliari, chiese barocche e pasticcerie, mentre dal belvedere lo sguardo corre sulla valle del Belice e su un lago artificiale circondato da colline. Nel 2016 il paese ha vinto il concorso “Il Borgo dei Borghi” di Rai 3 e qualche anno dopo è finito sui giornali di tutto il mondo per la vendita delle case abbandonate a un euro.

Dove si trova Sambuca di Sicilia

Sambuca di Sicilia si trova nella provincia di Agrigento, nell’entroterra della costa sud-occidentale dell’isola, all’interno del territorio dei Monti Sicani. Il paese sorge su una collina a circa 350 metri di quota, affacciato sulla valle del Belice e sul lago Arancio.

Dista circa 78 chilometri da Palermo e circa 90 da Agrigento, mentre le località costiere più vicine sono Menfi e Sciacca. La posizione ne fa una buona base anche per visitare le località del mare agrigentino e i siti archeologici della zona.

Il nucleo originario nasce in epoca araba con il nome di Zabut, che secondo la tradizione deriva dall’emiro Al-Zabut, a cui viene attribuita la costruzione di un castello sulla parte più alta della collina. Il paese si è chiamato Sambuca Zabut fino al 1923, quando ha assunto il nome attuale.

Cosa vedere a Sambuca di Sicilia in un giorno

Il centro storico si visita a piedi e una giornata basta per vedere il quartiere arabo, il belvedere, le chiese principali e almeno uno dei musei. Conviene partire dalla parte alta del paese, dove si trovano i vicoli saraceni e il belvedere, e scendere poi verso corso Umberto I, l’asse principale dell’abitato.

Con due giorni a disposizione si possono aggiungere l’area archeologica di Monte Adranone, una passeggiata sulle rive del lago Arancio e una sosta più lunga per assaggiare i dolci tipici.

Il quartiere arabo e i sette vicoli saraceni

Il cuore più antico di Sambuca è il quartiere arabo, nella parte alta del paese. È considerato uno degli esempi meglio conservati di urbanistica di origine islamica in Sicilia: le strade non seguono un disegno regolare, ma si avvolgono intorno alle case formando cortili, vicoli ciechi e passaggi coperti.

Il punto più caratteristico sono i sette vicoli saraceni, chiamati in dialetto “setti vaneddi”, numerati con cifre romane. Sono passaggi strettissimi, alcuni con scalini, che collegano le abitazioni. Le targhe dei vicoli riportano i nomi in italiano e in arabo.

Sotto il quartiere si trovano le “purrere”, antiche cave di tufo da cui veniva estratta la pietra per costruire le case. Il rione è legato anche a racconti popolari, come quello che ha dato il nome alla via Fantasma, associata a leggende su apparizioni di guerrieri saraceni.

Negli ultimi anni alcuni muri del quartiere sono stati decorati con opere di street art, che si alternano alle facciate in pietra e ai portoni antichi.

Il Belvedere, dove sorgeva il castello di Zabut

Il belvedere occupa il punto più alto del paese, dove un tempo sorgeva l’acropoli con il castello arabo. Oggi è un terrazzo panoramico pubblico che termina con un’esedra a colonne.

Da qui si vedono i tetti del centro storico, la valle sottostante e, in lontananza, i paesi e le montagne della zona, tra cui Giuliana, Caltabellotta, Chiusa Sclafani e i Monti Sicani. È uno dei luoghi migliori per capire la posizione del borgo, soprattutto al tramonto.

La Chiesa Madre e il santuario della Madonna dell’Udienza

La Chiesa Madre, chiamata dai sambucesi “la Matrice”, sorge nella parte alta del paese e ingloba parte dell’antico castello: il campanile è stato ricavato da una torre difensiva araba e termina con una cuspide rivestita di maioliche colorate. Gravemente danneggiata dal terremoto del Belice del 1968, è rimasta chiusa a lungo ed è stata oggetto di lavori di recupero; oggi si visita in occasione di aperture e visite guidate.

La chiesa più cara agli abitanti è però quella del Carmine, che è anche il santuario di Maria Santissima dell’Udienza, patrona del paese. All’interno si trova la statua in marmo della Madonna dell’Udienza, attribuita ad Antonello Gagini. La festa in suo onore si celebra la terza domenica di maggio, con una processione che attraversa il paese per tutta la notte.

Tra gli altri edifici religiosi meritano una visita la Chiesa di Santa Caterina, del Cinquecento, con decorazioni in stucco, e la Chiesa del Rosario, voluta dai Gesuiti, con un portale in legno finemente scolpito.

Corso Umberto I, i palazzi e il Teatro L’Idea

Scendendo dal quartiere arabo si arriva su corso Umberto I, la strada principale, aperta quando il paese si espanse oltre il nucleo medievale. Qui si affacciano palazzi nobiliari, chiese e botteghe. Il municipio ha sede nel Palazzo dell’Arpa, che scavalca il corso con un passaggio ad arco.

Poco distante si trova il Teatro comunale L’Idea, costruito tra il 1848 e il 1851. È un piccolo teatro all’italiana a ferro di cavallo, con circa 250 posti, restaurato negli anni Novanta e ancora utilizzato per spettacoli ed eventi.

Palazzo Panitteri e i musei del borgo

Il principale museo di Sambuca è il Museo archeologico di Palazzo Panitteri, ospitato in un edificio nobiliare con cortile, scalinata e giardino. Espone i reperti provenienti da Monte Adranone, l’antica città che sorgeva sulle alture a nord del paese, tra cui vasi, oggetti di uso quotidiano e materiali delle necropoli.

Il borgo ospita anche altri spazi espositivi. L’Istituzione Gianbecchina è dedicata al pittore sambucese del Novecento, mentre nell’ex ospedale sono esposte le sculture tessili dell’artista Sylvie Clavel. Nella Chiesa del Purgatorio si trova invece un museo di arte sacra.

Orari e giorni di apertura dei musei possono cambiare durante l’anno: prima della visita è consigliabile verificarli presso il Comune o l’ufficio turistico.

Le case a un euro

Sambuca è diventata famosa nel mondo nel 2019, quando il Comune ha messo in vendita all’asta alcune case abbandonate del centro storico al prezzo simbolico di un euro. L’obiettivo era contrastare lo spopolamento e recuperare edifici del centro storico rimasti vuoti e in cattivo stato.

Nella prima tornata sono state vendute circa sedici abitazioni. Successivamente il Comune ha avviato una seconda vendita con prezzo di partenza di due euro, chiedendo un deposito cauzionale e l’impegno a completare la ristrutturazione entro tre anni.

L’iniziativa ha attirato acquirenti da altre regioni italiane, dall’Europa, dagli Stati Uniti, dal Sud America e dall’Australia. Dal 2019 sono arrivate nel paese oltre duecento famiglie, e molte case del quartiere arabo e del centro sono tornate abitate.

Monte Adranone, la città antica sulla montagna

A pochi chilometri dal paese, salendo verso nord, si raggiunge l’area archeologica di Monte Adranone. Sulla sommità della montagna sorgeva una città fondata all’inizio del V secolo a.C. come avamposto di Selinunte e passata poi sotto l’influenza cartaginese, fino alla sua distruzione violenta nel III secolo a.C.

Il sito conserva tratti delle mura, un quartiere artigianale, un santuario, l’acropoli con il suo tempio e diverse necropoli. Il monumento più noto è la cosiddetta Tomba della Regina, una grande sepoltura monumentale situata vicino all’ingresso dell’area.

Oltre ai resti archeologici, la visita offre un ampio panorama sulle valli e sulle montagne dell’entroterra. Per orari e biglietti è bene informarsi prima della partenza, perché possono variare nel corso dell’anno.

Il lago Arancio e i dintorni

Sotto il paese si estende il lago Arancio, un bacino artificiale realizzato all’inizio degli anni Cinquanta e utilizzato ancora oggi per l’irrigazione delle campagne. Le sue rive, circondate da vigneti e uliveti, sono adatte a passeggiate e uscite in bicicletta.

Quando in estate il livello dell’acqua si abbassa, riaffiorano i resti del fortino di Mazzallakkar, una costruzione di origine araba che per il resto dell’anno resta in parte sommersa.

Nei dintorni si trovano anche le Gole della Tardara, un canyon lungo circa due chilometri tra Sambuca e Sciacca, e alcune torri medievali sparse nelle campagne.

Cosa mangiare a Sambuca di Sicilia

Il dolce simbolo del paese sono le minni di virgini, piccole cupole di pasta frolla ripiene di crema di latte, zuccata, scaglie di cioccolato e cannella. Secondo la tradizione le inventò nel 1725 suor Virginia Casale, per il matrimonio del marchese Pietro Beccadelli con Marianna Gravina, ispirandosi alla forma delle colline intorno al paese. Si trovano nelle pasticcerie del centro e sono protagoniste anche di una sagra dedicata.

Accanto alle minni di virgini non mancano biscotti tradizionali, dolci alla mandorla e torte con la ricotta. Il 5 agosto, per la festa di Maria Santissima dei Vassalli, si preparano le “virgineddi”, un piatto di pasta con fave secche.

Il territorio è anche zona di produzione vinicola: le colline attorno al lago Arancio sono coltivate a vigneto e danno vini a denominazione d’origine Sambuca di Sicilia.

Come arrivare a Sambuca di Sicilia

Il modo più pratico per raggiungere Sambuca di Sicilia è l’auto. Da Palermo si percorre la strada statale 624 Palermo-Sciacca fino all’uscita di Bivio Gulfa, per circa 77 chilometri. Da Agrigento e da Trapani le distanze sono di circa 90 chilometri.

Gli aeroporti più vicini sono quelli di Palermo e di Trapani. Il paese non è servito dalla ferrovia: chi viaggia con i mezzi pubblici può utilizzare gli autobus extraurbani che collegano Sambuca con Palermo, Agrigento e Sciacca. Le corse sono limitate, soprattutto nei giorni festivi, quindi conviene verificare gli orari prima della partenza.

Nel centro storico le strade sono strette e i parcheggi pochi: è preferibile lasciare l’auto nelle zone più basse e salire a piedi verso il quartiere arabo.

Quando visitare Sambuca di Sicilia

Il periodo migliore va dalla primavera all’autunno. In primavera le campagne sono verdi e le temperature ideali per camminare tra i vicoli e visitare Monte Adranone; a maggio si può assistere alla festa della Madonna dell’Udienza, il momento più sentito dell’anno.

L’estate è la stagione più animata, con eventi culturali serali come la Notte Bianca, anche se nelle ore centrali della giornata il caldo può essere intenso. Settembre e ottobre offrono un clima più mite e coincidono con la vendemmia nelle campagne attorno al lago.

In inverno il borgo è tranquillo e alcuni servizi turistici possono ridurre le aperture.

Sambuca di Sicilia con bambini: cosa fare

Il quartiere arabo, con i suoi vicoli stretti e i passaggi nascosti, può trasformarsi in un piccolo labirinto da esplorare per i bambini, che possono divertirsi a cercare tutti e sette i vicoli numerati.

Il Museo archeologico di Palazzo Panitteri e l’area di Monte Adranone permettono di avvicinare i ragazzi alla storia antica, mentre le rive del lago Arancio offrono spazi aperti per una passeggiata o un giro in bicicletta.

Le scale e le pendenze del centro storico rendono difficile l’uso del passeggino: meglio portare un marsupio o uno zaino porta-bimbo.

Dove dormire a Sambuca di Sicilia

Sambuca offre soprattutto strutture piccole: bed and breakfast e case vacanza nel centro storico, spesso ricavate in abitazioni antiche ristrutturate, e agriturismi nelle campagne e nei pressi del lago Arancio.

Dormire nel centro permette di vivere il paese la sera, quando i vicoli si svuotano e le piazze si animano. Bisogna però considerare che alcune strutture si raggiungono solo a piedi, lungo salite e scalinate. Gli agriturismi in campagna sono più comodi con l’auto e spesso offrono cucina con prodotti propri.

In occasione della festa di maggio e degli eventi estivi conviene prenotare con anticipo.