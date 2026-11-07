Un viaggio straordinario tra le vette: successo per la presentazione a Lascari del libro di Matteo Orlando “Le Madonie attraverso i miei occhi”

Una sala gremita di pubblico e di autentica partecipazione ha fatto da splendida cornice, nella serata di venerdì 6 novembre, all’evento culturale organizzato dall’Associazione POLIS di Lascari presso la propria sede in Piazzetta Ventimiglia 14/16. Al centro dell’incontro, la presentazione del libro “Le Madonie attraverso i miei occhi” firmato da Matteo Orlando, fotografo naturalista e divulgatore.

L’appuntamento culturale è stato introdotto dai saluti istituzionali del Dott. Salvatore Cesare, Presidente dell’Associazione Polis, e dell’Avv. Giuseppe Schittino, fondatore e responsabile di Art. 21. A seguire, la serata è stata arricchita dagli interventi della Prof.ssa Carmen Tripoli, Dirigente Scolastica del Liceo Classico F. Scaduto di Bagheria, e del Dott. Antonio Cesare, agronomo e già dirigente dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura.

L’autore, presente all’incontro, ha guidato i presenti in un emozionante itinerario umano e letterario. Con le parole dello stesso Matteo Orlando, l’evento si è rivelato indimenticabile: è stato un momento speciale, un’occasione per condividere il lungo percorso di Matteo Orlando, che ha raccontato qualcosa in più del libro. Ha raccontato le sue emozioni, le storie e i pensieri che lo hanno accompagnato durante la sua realizzazione.

Tra i presenti anche tanti rappresentanti di associazioni che operano nel territorio.

Numerosi anche gli interventi dal pubbblico.

Un’atmosfera calda e coinvolgente che ha saputo celebrare al meglio la bellezza e l’anima del territorio madonita, suggellando il successo dell’iniziativa promossa dall’Associazione POLIS.

Le Madonie attraverso i miei occhi. Paesaggi, fauna, flora e funghi.

Ediz. Illustrata di Matteo Orlando (Autore)

Formato: Copertina flessibile

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“Questo libro è il racconto di un viaggio profondo nel cuore selvaggio delle Madonie, un luogo dove la natura parla sottovoce ma con forza sorprendente. Attraverso esplorazioni solitarie e lunghe camminate tra boschi, radure e sentieri nascosti, l’autore coltiva una curiosità sempre più viva, trasformata col tempo in una vera e propria passione per il mondo naturale. La fotografia diventa il suo sguardo privilegiato, il mezzo con cui cattura e restituisce la meraviglia incontrata lungo il cammino. Quello che nasce come un hobby si trasforma in un impegno costante e appassionato, che prende forma in oltre 15 mila ore di lavoro sul campo. Questa non è solo una raccolta di immagini: è un invito a rallentare, ad ascoltare, a osservare. Un tributo alla biodiversità e un appello silenzioso ma potente alla tutela del nostro patrimonio naturale. Ogni pagina è un passo dentro un ecosistema fragile e straordinario, che merita di essere conosciuto, amato e protetto”.