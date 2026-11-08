Comuni siciliani: dieci segnali che nel tuo paese la democrazia si è spenta

La democrazia in un paese non finisce con un colpo di scena. Non c’è un giorno preciso in cui qualcuno la abolisce. Si spegne piano, un po’ alla volta, mentre tutti continuano ad andare a votare e il Municipio resta aperto come sempre. In molti comuni siciliani succede proprio questo: le elezioni si fanno, il consiglio comunale si riunisce, gli atti vengono pubblicati. Eppure il potere vero è finito nelle mani di una sola persona, e i cittadini da protagonisti sono diventati spettatori.

Come accorgersene? Ci sono segnali precisi, che chiunque può riconoscere nel proprio paese.

1. Il sindaco decide tutto da solo

Dal 1992 in Sicilia il sindaco è eletto direttamente dai cittadini. È stata una riforma nata per dare stabilità e rendere più chiaro chi governa. Ma in tanti comuni siciliani quella stabilità si è trasformata in un potere senza contrappesi. Quando ogni scelta, grande o piccola, passa da una sola stanza, e giunta e consiglio si limitano a prenderne atto, il primo segnale è già acceso.

2. Il consiglio comunale è diventato un passacarte

Il consiglio comunale dovrebbe indirizzare e controllare l’amministrazione. È il luogo dove si discute, si propone, si vota. Se le sedute si riducono a ratificare in pochi minuti decisioni già prese altrove, se i consiglieri di maggioranza non fanno mai una domanda e quelli di minoranza non ottengono mai risposta, il consiglio esiste sulla carta ma non nella sostanza.

3. Chi dissente diventa un nemico

In democrazia chi la pensa diversamente è un avversario, non un nemico. Quando invece nel paese chi critica viene isolato, escluso dalle iniziative pubbliche, guardato con sospetto o deriso, la paura prende il posto del confronto. E dove c’è paura, la gente smette di parlare.

4. I diritti si chiedono come favori

Un certificato, un permesso, un contributo, un posto in graduatoria: sono diritti, e devono valere per tutti allo stesso modo. Se in paese si dice che “bisogna parlare con la persona giusta” per ottenerli, allora il diritto è diventato un favore. E chi riceve un favore, prima o poi, deve ricambiarlo. Spesso con il voto.

5. Le informazioni non circolano

Delibere difficili da trovare, documenti consegnati con ritardo o mai, decisioni importanti di cui si viene a sapere a cose fatte. Le regole sulla trasparenza esistono proprio perché i cittadini possano controllare come si spendono i loro soldi. Quando l’amministrazione le rispetta solo nella forma, la porta del Municipio è aperta ma le finestre sono chiuse.

6. Alle elezioni non c’è niente da scegliere

In alcuni comuni siciliani si arriva al voto con un solo candidato sindaco, o con liste che sembrano fotocopie. Non sempre è colpa di chi governa, ma è sempre un brutto segnale: vuol dire che nessuno se la sente più di mettersi in gioco, perché candidarsi contro il potere costa troppo.

7. La sfiducia è un’arma che nessuno usa

Il consiglio comunale può sfiduciare il sindaco. Ma in Sicilia, se la sfiducia passa, decade il sindaco e viene sciolto anche il consiglio, e il comune finisce nelle mani di un commissario. Così pochi consiglieri sono disposti a rischiare il proprio posto per mandare a casa chi governa male. Lo strumento di controllo esiste, ma resta quasi sempre nel cassetto.

8. Le associazioni vivono solo se sono “amiche”

Pro loco, gruppi culturali, società sportive, comitati di quartiere sono la linfa di un paese. Quando ricevono spazi, contributi e patrocini solo se sono vicine all’amministrazione, e le altre vengono ignorate o ostacolate, la vita civile di tutta la comunità si impoverisce.

9. I cittadini non vanno più alle sedute pubbliche

Le sedute del consiglio comunale sono aperte a tutti. Se le sedie riservate al pubblico restano sempre vuote, non è solo disinteresse. Spesso è sfiducia: la gente ha capito che lì dentro non si decide niente, oppure ha paura di farsi vedere dalla parte sbagliata.

10. I giovani se ne vanno e nessuno si chiede perché

L’ultimo segnale è il più doloroso. Quando un paese perde i suoi ragazzi anno dopo anno, e chi amministra non ne fa mai una priorità, vuol dire che la politica ha smesso di guardare al futuro. Si governa per l’oggi, per chi c’è e per chi vota, non per chi potrebbe restare.

La democrazia si riaccende partecipando

Riconoscere questi segnali non serve a lamentarsi, ma a reagire. La storia della Sicilia è piena di amministratori che hanno inteso il Municipio come la casa di tutti: don Luigi Sturzo, prima ancora di fondare il Partito Popolare, fu prosindaco di Caltagirone e governò pensando ai servizi per la gente, non agli amici. Quella politica del servizio non è un ricordo da museo.

Nei comuni siciliani la democrazia si riaccende quando i cittadini tornano ad assistere alle sedute, a chiedere i documenti, a pretendere risposte, a candidarsi. Quando chi governa ricorda che il potere gli è stato prestato, non regalato. E quando chi viene eletto torna a fare ciò che il suo ruolo richiede: servire tutti, anche chi non lo ha votato.