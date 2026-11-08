Piano Battaglia, escursionista di 56 anni muore per un malore sul Monte Mufara

Una domenica in montagna finita in tragedia sulle alte Madonie. Un escursionista di 56 anni è morto oggi, 8 novembre, sul Monte Mufara, nella zona di Piano Battaglia, dopo essere stato colpito da un malore cardiaco mentre camminava insieme a un gruppo di amici. L’uomo si è accasciato nella tarda mattinata, lungo il percorso che porta verso una delle cime più conosciute del Parco delle Madonie, a 1.865 metri di quota.

L’allarme lanciato dal gruppo con l’app GeoResQ

A dare l’allarme sono stati gli altri escursionisti. Hanno chiamato subito il Numero Unico di Emergenza 112 e hanno attivato GeoResQ, l’applicazione pensata per chiedere aiuto in montagna. Grazie all’app, la centrale operativa del Soccorso Alpino ha ricevuto in pochi istanti le coordinate precise del punto in cui si trovava l’uomo. Un dettaglio importante in un territorio vasto come quello di Piano Battaglia, dove sentieri, boschi di faggio e pendii rendono difficile spiegare a voce dove ci si trova.

Due medici del gruppo hanno tentato di salvarlo

Tra i compagni di escursione c’erano due medici. Sono stati loro i primi a intervenire, iniziando le manovre di rianimazione sul cinquantaseienne nell’attesa dei soccorsi. Intanto la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha fatto scattare l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Sicilia.

Una coincidenza ha permesso di accorciare i tempi: una squadra di tecnici alpini e speleologi si trovava già nell’area di Piano Battaglia per un’esercitazione sulla ricerca di persone disperse. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’emergenza e hanno lavorato insieme al personale sanitario del 118. Il medico del 118, arrivato via terra, non ha però potuto fare altro che constatare il decesso.

Il nodo dell’elisoccorso in montagna

Il Soccorso Alpino ha spiegato che le caratteristiche del luogo non hanno permesso di usare l’elicottero sanitario del 118. In Sicilia, infatti, gli elicotteri del servizio sanitario non hanno a bordo il verricello, il sistema che consente di calare e recuperare persone con un cavo, né un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino, la figura specializzata negli interventi in zone difficili da raggiungere.

Secondo il Soccorso Alpino, con un elicottero dotato di verricello un’équipe sanitaria sarebbe potuta arrivare accanto al paziente in pochi minuti, con un trasferimento rapido in ospedale. Un limite che riguarda tutte le aree montane dell’Isola, dove il tempo è spesso decisivo. Non è comunque possibile dire se, in questo caso, l’arrivo dall’alto avrebbe cambiato l’esito.

La salma portata a valle fino a Piano Battaglia

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana. Dopo il via libera dell’autorità giudiziaria, i tecnici del Soccorso Alpino hanno sistemato la salma su una barella e l’hanno trasportata a piedi fino alla conca di Piano Battaglia. Qui è stata affidata all’impresa funebre. A valle erano presenti la Polizia Locale e il sindaco di Petralia Sottana.

Una montagna amata da escursionisti e famiglie

Il Monte Mufara è una delle mete più frequentate da chi sale a Piano Battaglia: d’estate per il trekking, d’inverno per le ciaspolate e lo sci. Proprio la sua popolarità rende la vicenda di oggi un richiamo per tutti alla sicurezza in quota. La morte dell’escursionista sul Mufara ha colpito profondamente la comunità delle Madonie e il mondo dell’escursionismo siciliano, che a Piano Battaglia ha uno dei suoi luoghi del cuore.