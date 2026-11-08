Riscaldamento: a quanti gradi tenere la casa di giorno e di notte per spendere meno

Con l’arrivo del freddo torna la domanda di ogni inverno: a quanti gradi conviene tenere la casa per stare bene senza vedere la bolletta lievitare? La risposta non è uguale per tutte le ore della giornata. Regolare bene il riscaldamento tra giorno e notte è uno dei modi più semplici ed efficaci per ridurre i consumi, senza spendere un euro in interventi.

Cosa dice la legge: il limite dei 20 gradi

Partiamo dalla regola. Anche per la stagione 2026-2027 vale la disciplina nazionale fissata dal DPR 74/2013: nelle abitazioni, mentre il riscaldamento è acceso, la temperatura media non deve superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. In pratica il tetto massimo è 22 gradi. Alcuni Comuni del Nord, come Milano e Torino, per questa stagione hanno abbassato il limite a 19 gradi, sempre con 2 gradi di tolleranza.

La legge fissa anche le date e le ore di accensione in base alla zona climatica. In zona B, dove ricadono molte località della costa siciliana, a cominciare da Palermo, il riscaldamento centralizzato si può accendere dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno. I sindaci possono modificare date e orari con un’ordinanza se il clima lo richiede.

Di giorno: 19 gradi sono sufficienti

Rispettare il limite di legge non significa doverlo raggiungere. Secondo l’ENEA, 19 gradi bastano per garantire un buon comfort in casa durante il giorno. E il motivo per cui conviene fermarsi lì è tutto nei numeri: ogni grado in meno permette di risparmiare dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile.

Non tutte le stanze, però, hanno bisogno della stessa temperatura. Soggiorno e cucina, dove si passa più tempo da fermi, possono stare intorno ai 19-20 gradi. Corridoi, ripostigli e stanze poco usate possono restare più fresche. Il bagno, al contrario, è l’unico ambiente dove qualche grado in più al momento della doccia è giustificato. Le valvole termostatiche sui termosifoni servono proprio a questo: impostare una temperatura diversa per ogni stanza.

Di notte: abbassare o spegnere il riscaldamento

Mentre si dorme, sotto le coperte, il corpo ha bisogno di meno calore. Tenere la casa a 20 gradi anche di notte è uno spreco. Per la camera da letto è sufficiente una temperatura intorno ai 16-18 gradi, che molti trovano anche più adatta a un buon sonno.

Spegnere del tutto o abbassare? Dipende dalla casa. Nelle abitazioni ben isolate, senza spifferi e con infissi efficienti, l’ENEA suggerisce di non tenere il riscaldamento acceso giorno e notte: la casa trattiene il calore e al mattino basta riaccendere. Nelle case meno isolate, dove i muri si raffreddano molto, può convenire un’attenuazione notturna, cioè lasciare il termostato su una temperatura più bassa invece di spegnere, per evitare che la caldaia debba poi lavorare a lungo per recuperare.

Per limitare le perdite di calore durante la notte è utile chiudere persiane e tapparelle e tirare le tende, facendo attenzione che non coprano i termosifoni.

Il programmatore: il trucco per non pensarci

Il modo più comodo per gestire il riscaldamento tra giorno e notte è il cronotermostato. Si imposta una volta sola: temperatura più bassa nelle ore notturne e quando in casa non c’è nessuno, più alta al rientro e nelle ore in cui si vive la casa. Conviene programmare l’accensione mezz’ora prima del risveglio o del ritorno a casa, così da trovare gli ambienti già caldi. Secondo l’ENEA, accendere l’impianto un’ora in meno al giorno e ridurre la temperatura di un grado può portare a un risparmio di circa il 15 per cento.

Attenzione a chi ha bisogno di più calore

Queste indicazioni valgono per adulti in buona salute. In una casa dove vivono anziani, neonati o persone malate, la temperatura va adattata alle loro esigenze, e in questi casi è meglio non scendere troppo, soprattutto di notte. Risparmiare sul riscaldamento è importante, ma il benessere di chi abita la casa viene prima.