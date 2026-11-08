Termosifoni: l’errore comune di coprirli con i panni che fa salire la bolletta

D’inverno è un gesto che si ripete in tantissime case: il bucato non asciuga fuori, e allora si stende direttamente sui termosifoni. Calzini, asciugamani, magliette appoggiati sul radiatore sembrano la soluzione più rapida. In realtà è uno degli errori più diffusi nella gestione del riscaldamento domestico, e chi lo fa ogni giorno rischia di pagarlo in bolletta.

Perché i panni sui termosifoni fanno sprecare calore

I termosifoni scaldano la stanza soprattutto muovendo l’aria: quella a contatto con il radiatore si riscalda, sale verso l’alto e mette in circolo il calore in tutto l’ambiente. Quando sopra o davanti c’è uno strato di panni, questo movimento si blocca. Il calore resta intrappolato vicino al radiatore e la stanza si scalda più lentamente.

C’è poi un secondo problema. Per far evaporare l’acqua dai tessuti serve energia, e quella energia viene presa proprio dal calore che dovrebbe scaldare la casa. Risultato: la temperatura impiega di più a salire, il termostato chiede alla caldaia di restare accesa più a lungo e i consumi aumentano senza che ce ne accorgiamo.

Non a caso tra i consigli dell’ENEA per risparmiare sul riscaldamento c’è proprio quello di non coprire i radiatori: niente tende, mobili o oggetti appoggiati sopra o davanti, perché ostacolano la diffusione del calore.

Umidità in casa e rischio muffa

L’acqua che lascia i vestiti non sparisce: finisce nell’aria di casa. Stendere ogni giorno il bucato sui termosifoni fa salire l’umidità, soprattutto nelle stanze piccole, nei bagni senza finestra o negli appartamenti con pareti fredde. Quando l’aria umida tocca le superfici più fredde, come gli angoli dei muri o i vetri, si forma condensa. È il terreno ideale per la muffa, che oltre a rovinare pareti e mobili non fa bene alla salute.

C’è anche un effetto meno evidente: un ambiente umido viene percepito come più freddo. Così si finisce per alzare il termostato, e la bolletta cresce ancora.

Come asciugare il bucato senza coprire i termosifoni

Rinunciare ad asciugare i panni in casa non è necessario. Bastano alcuni accorgimenti:

Stendino nella stanza, ma lontano dai termosifoni. Il calore dell’ambiente fa comunque il suo lavoro, senza bloccare la circolazione dell’aria.

Il calore dell’ambiente fa comunque il suo lavoro, senza bloccare la circolazione dell’aria. Panni ben distanziati. Non sovrapporre i capi permette all’aria di raggiungere le fibre e accorcia i tempi di asciugatura.

Non sovrapporre i capi permette all’aria di raggiungere le fibre e accorcia i tempi di asciugatura. Una centrifuga in più. Più acqua toglie la lavatrice, meno ne finisce nell’aria di casa.

Più acqua toglie la lavatrice, meno ne finisce nell’aria di casa. Arieggiare per pochi minuti. Aprire la finestra in modo deciso ma breve, magari nelle ore centrali della giornata, fa uscire l’umidità senza raffreddare muri e mobili.

Aprire la finestra in modo deciso ma breve, magari nelle ore centrali della giornata, fa uscire l’umidità senza raffreddare muri e mobili. Approfittare delle giornate asciutte. Anche in inverno ci sono giornate di sole e vento: meglio stendere fuori e ritirare prima che arrivi l’umidità della sera.

Anche in inverno ci sono giornate di sole e vento: meglio stendere fuori e ritirare prima che arrivi l’umidità della sera. Il deumidificatore, per chi asciuga spesso in casa, aiuta a tenere sotto controllo l’umidità.

Gli altri ostacoli da togliere

I panni non sono gli unici nemici dei termosifoni. Divani appoggiati al radiatore, tende lunghe che lo coprono, copritermosifoni chiusi e mensole troppo basse hanno lo stesso effetto: trattengono il calore invece di lasciarlo andare nella stanza. Liberare lo spazio intorno ai termosifoni è un intervento a costo zero che permette all’impianto di lavorare meglio e di consumare meno per tutto l’inverno.