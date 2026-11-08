Termosifoni: l’errore comune di coprirli con i panni che fa salire la bolletta

D’inverno è un gesto che si ripete in tantissime case: il bucato non asciuga fuori, e allora si stende direttamente sui termosifoni. Calzini, asciugamani, magliette appoggiati sul radiatore sembrano la soluzione più rapida. In realtà è uno degli errori più diffusi nella gestione del riscaldamento domestico, e chi lo fa ogni giorno rischia di pagarlo in bolletta.
Perché i panni sui termosifoni fanno sprecare calore
I termosifoni scaldano la stanza soprattutto muovendo l’aria: quella a contatto con il radiatore si riscalda, sale verso l’alto e mette in circolo il calore in tutto l’ambiente. Quando sopra o davanti c’è uno strato di panni, questo movimento si blocca. Il calore resta intrappolato vicino al radiatore e la stanza si scalda più lentamente.
C’è poi un secondo problema. Per far evaporare l’acqua dai tessuti serve energia, e quella energia viene presa proprio dal calore che dovrebbe scaldare la casa. Risultato: la temperatura impiega di più a salire, il termostato chiede alla caldaia di restare accesa più a lungo e i consumi aumentano senza che ce ne accorgiamo.
Non a caso tra i consigli dell’ENEA per risparmiare sul riscaldamento c’è proprio quello di non coprire i radiatori: niente tende, mobili o oggetti appoggiati sopra o davanti, perché ostacolano la diffusione del calore.
Umidità in casa e rischio muffa
L’acqua che lascia i vestiti non sparisce: finisce nell’aria di casa. Stendere ogni giorno il bucato sui termosifoni fa salire l’umidità, soprattutto nelle stanze piccole, nei bagni senza finestra o negli appartamenti con pareti fredde. Quando l’aria umida tocca le superfici più fredde, come gli angoli dei muri o i vetri, si forma condensa. È il terreno ideale per la muffa, che oltre a rovinare pareti e mobili non fa bene alla salute.
C’è anche un effetto meno evidente: un ambiente umido viene percepito come più freddo. Così si finisce per alzare il termostato, e la bolletta cresce ancora.
Come asciugare il bucato senza coprire i termosifoni
Rinunciare ad asciugare i panni in casa non è necessario. Bastano alcuni accorgimenti:
- Stendino nella stanza, ma lontano dai termosifoni. Il calore dell’ambiente fa comunque il suo lavoro, senza bloccare la circolazione dell’aria.
- Panni ben distanziati. Non sovrapporre i capi permette all’aria di raggiungere le fibre e accorcia i tempi di asciugatura.
- Una centrifuga in più. Più acqua toglie la lavatrice, meno ne finisce nell’aria di casa.
- Arieggiare per pochi minuti. Aprire la finestra in modo deciso ma breve, magari nelle ore centrali della giornata, fa uscire l’umidità senza raffreddare muri e mobili.
- Approfittare delle giornate asciutte. Anche in inverno ci sono giornate di sole e vento: meglio stendere fuori e ritirare prima che arrivi l’umidità della sera.
- Il deumidificatore, per chi asciuga spesso in casa, aiuta a tenere sotto controllo l’umidità.
Gli altri ostacoli da togliere
I panni non sono gli unici nemici dei termosifoni. Divani appoggiati al radiatore, tende lunghe che lo coprono, copritermosifoni chiusi e mensole troppo basse hanno lo stesso effetto: trattengono il calore invece di lasciarlo andare nella stanza. Liberare lo spazio intorno ai termosifoni è un intervento a costo zero che permette all’impianto di lavorare meglio e di consumare meno per tutto l’inverno.