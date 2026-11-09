Kepha 2.0, doppio successo in Serie D: vittorie per le formazioni femminile e maschile

Fine settimana da incorniciare per la Kepha 2.0, protagonista di una doppia affermazione nei campionati di Serie D. La formazione femminile conquista una netta vittoria in trasferta, mentre la squadra maschile si impone davanti al proprio pubblico al termine di una sfida combattuta fino al quinto set.

SERIE D FEMMINILE – Sicilia In Vacanza Kepha 2.0, vittoria netta in trasferta

Prestazione convincente e successo senza discussioni per la Sicilia In Vacanza Kepha 2.0, che espugna il campo della S.M. Papa Giovanni XXIII superando per 3-0 l’Encierro New Efebo Volley.

Le ragazze della formazione cefaludese hanno imposto il proprio gioco sin dalle prime battute, dimostrando organizzazione, determinazione e una buona continuità in tutti i fondamentali. Il primo set si è chiuso sul 25-17 in appena 17 minuti, con le ospiti capaci di contenere i tentativi di reazione delle padrone di casa.

Nel secondo parziale, nonostante il tentativo dell’Encierro New Efebo Volley, guidata da coach Elio Sabatino, di ritrovare equilibrio e incisività, la Sicilia In Vacanza ha mantenuto il controllo della gara, imponendosi 25-14 in 23 minuti.

Più combattuto il terzo set, nel quale la formazione di casa ha provato a riaprire la partita, lottando punto a punto. La maggiore lucidità delle ospiti nei momenti decisivi ha però consentito alla Kepha di chiudere sul 25-18, conquistando un meritato 3-0.

Tabellini

Encierro New Efebo Volley: 2 Mangialomini, 4 Chiofalo (K), 8 Di Giorgio, 10 Adamo, 14 Tilotta, 15 Lima, 18 Ilardi, 35 Como, 7 Dilluvio (L). All. Santo Scagliome

Sicilia in Vacanza Kepha: 18 Barranco, 8 Tirabasso, 7 Di Cristina, 10 Gallo, 11 Musotto, 12 Tosi E.,15 Guercio (L2), Provenza 16, 1 Gugliuzza, 23 Cirrito (L1), 5 Gatta (K). All: Sabatino, 2All Annachiara ingrosso

Arbitri: Daniele Giacalone e Flavia Caltagirone.

L’incontro, diretto dal primo arbitro Daniele Giacalone e dal secondo Flavia Caltagirone, entrambi di Trapani, con la segnapunti Gabriella Priulla, si è concluso alle ore 19:42.

SERIE D MASCHILE – La Farmacia Vacanti Kepha 2.0 vince al tie-break

Successo anche per la formazione maschile della Farmacia Vacanti Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0, che supera l’A.S.D. Animosa Corleone per 3-2 al termine di una partita equilibrata e combattuta.

Una gara caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, nella quale le due squadre hanno alternato momenti di superiorità, rendendo necessario il ricorso al quinto set per decretare la vincitrice.

Dopo aver ceduto il primo parziale, la Kepha ha reagito con determinazione, aggiudicandosi il secondo e il terzo set. La formazione ospite ha poi ristabilito la parità nel quarto, rinviando ogni verdetto al tie-break. Nell’ultimo parziale i padroni di casa hanno trovato la lucidità e la concretezza necessarie per chiudere sul 15-10 e conquistare due punti preziosi.

Farmacia Vacanti Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0 – A.S.D. Animosa Corleone 3-2

Parziali 17-25, 25-17, 25-17, 18-25, 15-10.

Farmacia Vacanti Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0: 2 Piro, 6 Purpora, 7 Cirincione, 8 Camilleri, 9 Siracusa, 11 Maranto, 12 Gugliuzza, 14 Collesano (L), 13 Trobia, 21 Mannarà (K), 28 Centineo, 31 Ilardi, 47 Rizzello, 69 Guarcello. All: Brusca, 2All. Catalano, Dir. Mannarà.

A.S.D. Animosa Civitas Corleone: 1 Sutera, 8 Provenzano, 10 Puleo, 14 Giacopello, 17 Gennaro G. (K), 23 Cangialosi S., 26 Di Lorenzo, 27 Gennaro F., 28 Provenzano, 37 Panzica (L), 89 Cangialosi M. All. F. Sutera

Arbitro: Mariateresa Tabo.

Un fine settimana positivo, dunque, per i colori della Kepha 2.0, che raccoglie due importanti vittorie nei rispettivi campionati di Serie D. Risultati che premiano il lavoro delle atlete, degli atleti e degli staff tecnici, confermando la vitalità del progetto sportivo e il valore di una realtà pallavolistica impegnata nella crescita del movimento sul territorio.