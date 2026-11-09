La Sicilia si prepara a una stagione 2027 da protagonista



La Targa Florio nelle sue declinazioni Rally e Classica, l’esordio della Salita dei Monti Iblei nel Campionato Italiano Supersalita e il round tricolore di karting a Triscina guidano un calendario ricco di appuntamenti. La Delegazione ACI Sport Sicilia promuoverà inoltre i campionati regionali, valorizzando l’attività dei piloti e degli organizzatori dell’Isola.

La stagione automobilistica siciliana 2027 avrà nella Targa Florio il suo fiore all’occhiello. La gara palermitana sarà valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally e assegnerà il coefficiente 1,5 per la Coppa Rally di Zona, così come la Targa Florio Historic Rally, l’appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La Targa tornerà anche nella sua declinazione classica: la Targa Florio Classica, inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi con coefficiente 1,5, completerà il percorso dei grandi appuntamenti siciliani.

Tra i passaggi più attesi della stagione ci sarà l’ingresso della Salita dei Monti Iblei nel Campionato Italiano Supersalita, in occasione della sua 70ª edizione. La prova ragusana sarà affiancata, nella serie cadetta nazionale Campionato Montagna Centro-Sud, dalla Catania-Etna, dalla Coppa Val d’Anapo-Sortino, dalla Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo e dalla Coppa Nissena, indicata anche come riserva per la Supersalita.

Anche il karting tricolore farà tappa in Sicilia: il Circuito Internazionale di Triscina, nel Trapanese, ospiterà dal 21 al 23 maggio il secondo round del Campionato Italiano ACI Karting.

La Coppa Rally di Zona 9 conterà nove appuntamenti: Rally Valle del Sosio, Targa Florio, Rally dei Nebrodi, Rally di Caltanissetta, Rally Tirreno-Messina, Rally del Barocco Ibleo, Tindari Rally, Rally di Taormina e Rally Valle del Belice – Trofeo della Pace. Oltre alla Targa Florio, anche il Tirreno-Messina avrà coefficiente 1,5.

Il calendario degli slalom distribuirà le gare tra più validità. Nel Trofeo d’Italia Sud sono inseriti la Coppa Città di Partanna, gli slalom di Sant’Angelo Muxaro, Rocca di Novara, Librizzi, Ucria, Misilmeri, Agroericino e Giarre; nella Coppa di Zona figurano invece Sciacca, Custonaci, Sant’Andrea di Bonagia-Valderice, Raccuja, Termini-Caccamo, Alessandria della Rocca, Mussomeli, Babbaurra-Caltanissetta e Favara. Tra le due candidate siciliane alle finali nazionali figurano lo Slalom Città di Avola e lo Slalom Torregrotta-Roccavaldina.

Completano il quadro le gare di regolarità e le competizioni per auto storiche, tra cui il Trofeo Cave di Cusa, l’Historic Rally Valle del Sosio, il Rally di Taormina Historic Legend e il Rally Monti Sicani. È previsto anche il Trofeo Regionale Trial 4×4 by F.I.F., con appuntamenti organizzati da Club Svalvolati, Club Taormina, Lions Club, Sicilia Rally 4×4, Club Nel Dubbio Accelera, Club Mastini dei Nebrodi e Sahara Club.

Accanto alle validità nazionali, la Delegazione ACI Sport Sicilia indìce e promuove i campionati siciliani, riferimento per l’attività sportiva regionale e occasione per coinvolgere piloti, scuderie e organizzatori nelle diverse specialità. Un’attività che affianca il calendario tricolore e contribuisce a mantenere vivo ed entusiasta il motorsport in tutta l’Isola.