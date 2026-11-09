Test: il tuo sindaco governa per tutti o solo per gli amici? Rispondi e conta i punti

Ci sono sindaci che entrano in Municipio e diventano i sindaci di tutti, anche di chi non li ha votati. E ci sono sindaci che, il giorno dopo l’elezione, dividono il paese in due: da una parte gli amici, dall’altra i nemici. I primi governano, i secondi comandano. La differenza non sta nei proclami, ma nei comportamenti di ogni giorno.

Per capire se il tuo sindaco governa per tutti o solo per gli amici non serve un esperto di politica. Bastano undici domande e un po’ di onestà. Leggi ogni domanda, scegli la risposta che descrive meglio quello che vedi nel tuo paese e annota il punteggio. Alla fine somma i punti e leggi il risultato.

Come funziona il test

Ogni domanda ha tre risposte. La risposta A vale 2 punti, la risposta B vale 1 punto, la risposta C vale 0 punti. Il punteggio massimo è 22. Non pensare a chi ti sta simpatico o antipatico: pensa solo ai fatti che conosci.

Domanda 1 – Quando un cittadino critica l’amministrazione

A) Il sindaco risponde nel merito, spiega le sue ragioni o ammette l’errore. (2 punti)

B) Il sindaco ignora la critica e va avanti come se nulla fosse. (1 punto)

C) Chi critica viene attaccato, deriso o messo all’angolo. (0 punti)

Domanda 2 – Gli oppositori in Consiglio comunale

A) Sono trattati da avversari: si discute, a volte si trova un accordo. (2 punti)

B) Sono tollerati, ma le loro proposte non vengono mai prese in considerazione. (1 punto)

C) Sono trattati da nemici: delegittimati, offesi, esclusi da tutto. (0 punti)

Domanda 3 – Le porte del Municipio

A) Chiunque può chiedere un appuntamento al sindaco e viene ricevuto. (2 punti)

B) Si viene ricevuti, ma solo dopo lunghe attese o con l’aiuto di qualcuno. (1 punto)

C) Si entra solo se si è “dei loro”. (0 punti)

Domanda 4 – Incarichi, consulenze e collaborazioni

A) Vengono assegnati con avvisi pubblici e criteri chiari. (2 punti)

B) Le regole ci sono, ma i nomi scelti sono spesso gli stessi. (1 punto)

C) Vanno sempre ad amici, parenti o sostenitori. (0 punti)

Domanda 5 – Le associazioni del paese

A) Il Comune sostiene tutte le associazioni, senza guardare a chi votano i loro presidenti. (2 punti)

B) Alcune associazioni sono più ascoltate di altre, senza un motivo chiaro. (1 punto)

C) Lavora solo chi è vicino al sindaco, gli altri vengono lasciati soli o ostacolati. (0 punti)

Domanda 6 – Le informazioni ai cittadini

A) Atti, delibere e spese sono pubblicati in modo chiaro e comprensibile. (2 punti)

B) Le informazioni ci sono, ma bisogna cercarle con pazienza. (1 punto)

C) Si sa poco o niente, e chi fa domande viene visto con sospetto. (0 punti)

Domanda 7 – Le decisioni importanti

A) Prima di decidere il sindaco ascolta i cittadini, con assemblee o incontri pubblici. (2 punti)

B) Si ascolta solo dopo, quando la decisione è già presa. (1 punto)

C) Decide da solo o con il suo cerchio ristretto, e gli altri lo scoprono a cose fatte. (0 punti)

Domanda 8 – Scrivere sui social

A) Puoi scrivere sui social un’opinione critica sull’amministrazione senza problemi: chi non è d’accordo ti risponde con argomenti. (2 punti)

B) Puoi scrivere, ma ci pensi due volte prima di pubblicare. (1 punto)

C) Appena scrivi qualcosa di critico, sotto il tuo post arrivano subito gli amici del sindaco ad attaccarti, a deriderti o a insultarti. (0 punti)

Domanda 9 – Le reazioni del sindaco sui social

A) Il sindaco usa i social per informare i cittadini e rispondere alle domande di tutti. (2 punti)

B) Il sindaco usa i social solo per mostrare ciò che fa, senza mai rispondere alle critiche. (1 punto)

C) Il sindaco o il suo entourage usano i social per colpire chi la pensa diversamente, con post allusivi, frecciate o liste di “nemici”. (0 punti)

Domanda 10 – Il clima in paese

A) Si può esprimere un’opinione diversa senza paura di conseguenze. (2 punti)

B) Qualcuno preferisce stare zitto “per non avere problemi”. (1 punto)

C) Molti hanno paura di parlare, perché temono di perdere un favore, un lavoro o un aiuto. (0 punti)

Domanda 11 – Il programma elettorale

A) Il sindaco lavora sul programma presentato agli elettori e rende conto di cosa ha fatto. (2 punti)

B) Il programma è stato in parte dimenticato, si governa sulle emergenze. (1 punto)

C) Il programma non conta più: conta solo restare in poltrona. (0 punti)

Il risultato: da 18 a 22 punti

Il tuo sindaco è un democratico. Governa per tutti, anche per chi non lo ha votato. Accetta le critiche, rispetta gli avversari e considera il Municipio la casa della comunità. Può sbagliare, come chiunque, ma il rapporto con i cittadini è sano. Vivi in un paese dove la politica è ancora un servizio. È una fortuna: tienila stretta, partecipando e facendo sentire la tua voce.

Il risultato: da 10 a 17 punti

Il tuo sindaco è a metà strada. Le regole della democrazia ci sono, ma iniziano a scricchiolare. Qualche porta si apre solo per alcuni, qualche critica non è gradita, qualche post viene accolto con fastidio, qualche decisione arriva dall’alto senza spiegazioni. È il momento in cui i cittadini contano di più: se nessuno chiede trasparenza e rispetto, il passo verso la gestione da padrone è breve. Se invece la comunità si fa sentire, l’amministrazione può tornare sulla strada giusta.

Il risultato: da 0 a 9 punti

Il tuo sindaco è un padrone. Il paese è diviso in amici e nemici. Chi è vicino al potere ottiene, chi è lontano viene escluso. Il dissenso fa paura, anche su una bacheca social, dove basta un commento critico per scatenare la reazione del cerchio di fedelissimi. Gli avversari diventano bersagli, il Municipio sembra una proprietà privata. È il volto della politica delle clientele, quella che da decenni frena lo sviluppo di tanti paesi siciliani: si scambiano piccoli favori in cambio del voto, mentre mancano servizi, lavoro e infrastrutture. E intanto i giovani partono.

Perché questo test conta

In Sicilia la storia ha conosciuto sindaci che hanno costruito, con opere e con il dialogo. Sindaci come Giuseppe Giardina, che guidò Cefalù dal 1946, mettendo il servizio alla città prima di ogni altra cosa: un sindaco che non chiedeva a chi lo incontrava per chi avesse votato, ma di cosa avesse bisogno. È questo il metro con cui misurare chi governa oggi.

Un sindaco non è il proprietario di un paese. È un cittadino a cui gli altri cittadini hanno affidato, per un tempo limitato, la cura del bene comune. Quando lo dimentica, smette di essere un amministratore e diventa un padrone.

Ecco perché chiedersi se il tuo sindaco governa per tutti o solo per gli amici non è un esercizio di polemica, ma un atto di partecipazione. La democrazia non si esaurisce nel giorno del voto: vive ogni giorno, negli uffici del Comune, nelle sedute del Consiglio, nelle piazze e oggi anche sui social.

Hai fatto il test? Allora ora sai se il tuo sindaco governa per tutti o solo per gli amici. Qualunque sia il risultato, la risposta più importante resta la tua: un paese cambia quando i cittadini smettono di chiedere favori e iniziano a pretendere diritti.