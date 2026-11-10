Comiso: nuovo percorso formativo dedicato al regno dei funghi

Dal 10 novembre il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso propone al pubblico un nuovo e stimolante percorso formativo dedicato al regno dei funghi, curato da esperti micologi.

L’iniziativa si rivolge tutti gli appassionati, gli studiosi e i curiosi che desiderano approfondire la conoscenza del mondo micologico, imparando a osservare e riconoscere le diverse specie con maggiore consapevolezza e competenza. Un’opportunità imperdibile per approfondire la conoscenza del mondo dei funghi e imparare a riconoscerli in sicurezza, nel rispetto della normativa regionale.

Un’importante occasione di crescita culturale e scientifica, che culminerà nella realizzazione della 3^ Mostra Micologica con funghi freschi, che si terrà il 21 e 22 novembre presso il Museo.

Il corso è organizzato ai sensi della Legge Regionale 3/2006 e i posti disponibili per partecipare sono limitati.

Modalità di iscrizione e contatti:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 8 novembre.

Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per completare l’iscrizione, è possibile contattare il numero telefonico 339 7743658.

Dettagli dell’evento:

Inizio del corso: 10 novembre 2026

Mostra Micologica: 21 e 22 novembre 2026 (3^ edizione con funghi freschi)

Luogo: Museo Civico di Storia Naturale di Comiso – Via degli Studi, 9, Comiso (RG)

Info e iscrizioni: 339 7743658