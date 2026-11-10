L’Etica del servizio e la valenza del dono: il Lions Club Cefalù aderisce alla Giornata della Colletta Alimentare

Sabato 14 novembre 2026 presso il punto vendita Decò di Cefalù.

Il Lions Club Cefalù, sotto la guida della Presidente Dott.ssa Silvana Leanza, rinnova con convinzione la propria adesione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

All’iniziativa, aderisce il Distretto 108Yb guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema, che si ispira pienamente al motto “Generosità, Umiltà, Gioia nel servire”, testimoniando l’impegno costante dell’Associazione a favore del territorio.

Un Gesto Semplice che Attraversa il Tempo,

Da trent’anni la Colletta Alimentare rappresenta un appuntamento fondamentale di solidarietà e condivisione: un’occasione in cui ogni cittadino può compiere il gesto concreto di donare beni di prima necessità a chi si trova in difficoltà, trasformando la spesa quotidiana in un atto di pura vicinanza umana.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre 2026 presso il punto vendita Decò di Cefalù. I soci del Lions Club Cefalù, in sinergia con il Banco Alimentare, accoglieranno quanti vorranno offrire il proprio contributo.

“Il servizio verso il prossimo è la più alta espressione di cittadinanza attiva: rispondere alla Colletta Alimentare significa restituire speranza a chi vive un momento di difficoltà”.

L’invito alla cittadinanza è a partecipare con la consueta generosità, confermando lo straordinario senso di responsabilità sociale e la sensibilità della comunità cefaludese.

Il Banco alimentare in Italia è promosso da Fondazione Banco Alimentare ATS, a cui aderiscono anche i Lions italiani.

Partecipate numerosi.